Σχέση: Τρία μυστικά για να αντέξει στον χρόνο

Εάν έχετε περάσει από μια ερωτική απογοήτευση, μπορεί να αναζητάτε ενστικτωδώς προειδοποιητικά σημάδια στην επόμενη σχέση σας. Κάθε σύγκρουση, κάθε μικρό λάθος ή κάθε στιγμή που σας φαίνεται «περίεργη» μπορεί τραβάει την προσοχή σας περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.

Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να εστιάζει σε ό,τι δεν πάει καλά, ειδικά σε καταστάσεις όπου τα συναισθήματα είναι έντονα. Ωστόσο, μερικές φορές δεν είναι οι προφανείς δυσκολίες που καθορίζουν μια σχέση, αλλά οι ήσυχες, συχνά απαρατήρητες συμπεριφορές που λένε πολλά.

Στις υγιείς σχέσεις…

Εδώ είναι τρία πράγματα που κάνουν τα συναισθηματικά υγιή ζευγάρια —συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούν— τα οποία θέτουν τα θεμέλια για μια σχέση που αντέχουν στο χρόνο.

Τα ζευγάρια λύνουν τις διαφορές τους σε πραγματικό χρόνο

Τα υγιή ζευγάρια ξέρουν πώς να ανακάμψουν μετά από μια σύγκρουση, επειδή γνωρίζουν ότι, ρεαλιστικά, οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Αν και μπορεί να συνεχίσουν να διαφωνούν, ξέρουν πότε πρέπει να κάνουν μικρές προσπάθειες αποκατάστασης πριν εκτροχιαστεί μια συζήτηση: ένα αμυδρό ειλικρινές χαμόγελο, ένα αστείο που σπάει την ένταση ή ένα ευγενικό «Μπορώ να το πω αλλιώς;» στη μέση της πρότασης.

Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Family Psychotherapy, η πιο αποτελεσματική αποκατάσταση γίνεται νωρίς μετά την σύγκρουση, συχνά στα πρώτα τρία λεπτά. Αυτές οι πρώιμες, προληπτικές επιδιορθώσεις αφορούν την αποκατάσταση της συναισθηματικής σύνδεσης.

Είναι «μόνοι» μαζί

Συχνά ρομαντικοποιούμε την ιδέα ότι η αληθινή αγάπη σημαίνει να κάνουμε τα πάντα μαζί. Αλλά τα υγιή ζευγάρια έχουν μάθει να είναι μόνοι, μαζί. Είτε διαβάζουν δίπλα-δίπλα, μαγειρεύουν σιωπηλά ή εργάζονται σε διαφορετικές εργασίες στον ίδιο χώρο, νιώθουν άνετα να μοιράζονται τον χώρο χωρίς να χρειάζεται να τον γεμίζουν με περιττές φλυαρίες.

Αυτό το είδος «παράλληλου παιχνιδιού» αντανακλά ένα βαθύ αίσθημα εμπιστοσύνης και αυτονομίας. Δεν υπάρχει πίεση να αποδώσουν, δεν υπάρχει ανάγκη να διασκεδάσουν ή να μιλάνε συνεχώς. Αρκεί απλώς να είναι κοντά ο ένας στον άλλο.

Προτάσσουν το «εμείς»

Χωρίς καν να το συνειδητοποιούν, τα συναισθηματικά ασφαλή ζευγάρια μιλούν σε μια κοινή γλώσσα. Λένε πράγματα όπως «Αυτό είναι τόσο χαρακτηριστικό μας» ή «Θυμάσαι όταν…». Έχουν εσωτερικά αστεία, αγαπημένες ιστορίες που επαναλαμβάνουν συχνά και χρησιμοποιούν μεταφορές που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν απόλυτα. Αυτά δεν είναι απλώς συναισθηματικές συνήθειες, αλλά τα δομικά στοιχεία του «εμείς», μιας κοινής ταυτότητας που στηρίζει και θρέφει τη σχέση με την πάροδο του χρόνου.

Παλαιότερη έρευνα επισημαίνει ότι αυτές οι «ιστορίες του εμείς», η αφήγηση που συν-δημιουργούν τα ευτυχισμένα ζευγάρια, είναι πλούσιες σε θέματα όπως η ασφάλεια και το αίσθημα ικανοποίησης, τα οποία ενισχύουν την αμοιβαιότητα των σχέσεων και την ευτυχία μακροπρόθεσμα.Όσο περισσότερα στοιχεία του «εμείς» υπάρχουν στην ιστορία του ζευγαριού, τόσο ισχυρότερη είναι η συναισθηματική τους σύνδεση.

* Πηγή: Vita