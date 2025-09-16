Άγριο επεισόδιο στο νοσοκομείο Αγρινίου – Μεθυσμένος τραυματίας γρονθοκόπησε τον γιατρό στα επείγοντα
Ο 30χρονος δράστης διέφυγε και αναζητείται από την Αστυνομία
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (16/9) στο νοσοκομείο Αγρινίου με θύμα έναν γιατρό στα επείγοντα που δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν 30χρονο Ρομά.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 30χρονος σε κατάσταση μέθης και με ελαφρύ τραύμα στο χέρι πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Στα επείγοντα
Στα επείγοντα ανέλαβε να τον εξετάσει ένας 45χρονος γιατρός. Όμως, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ο Ρομά του επιτέθηκε χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία ωστόσο αμέσως μετά το επεισόδιο ο 30χρονος δράστης διέφυγε.
Από εκείνη την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο νεαρός Ρομά έχει απασχολήσει πολλές φορές Αστυνομία και Δικαιοσύνη για διάφορα παραπτώματα.
