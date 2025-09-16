Eurostat: Αύξηση 10,1% στο κόστος εργασίας στην Ελλάδα στο β’ τρίμηνο
Οι υψηλότερες καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,4 %) και την Ουγγαρία (+11,0 %), ενώ οι χαμηλότερες στη Γαλλία (+1,4 %), τη Δανία (+1,5 %) και τη Μάλτα (+1,9 %).
Άνοδος της τάξης του 3,6% παρουσίασε το κόστος εργασίας στην ευρωζώνη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 3,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,0% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι υψηλότερες αυξήσεις στο ωρομίσθιο για το σύνολο της οικονομίας καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,4 %) και την Ουγγαρία (+11,0 %).
Τρία ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση 10 % ή περισσότερο: η Ρουμανία (+10,4 %), η Εσθονία (+10,3 %) και η Ελλάδα (+10,1 %). Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (+1,4 %), τη Δανία (+1,5 %) και τη Μάλτα (+1,9 %).
Οι κύριες συνιστώσες
Οι δύο κύριες συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και τα μη μισθολογικό κόστος.
Στη ζώνη του ευρώ, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το κόστος των ωρομίσθιων και των μισθών αυξήθηκε κατά 3,7%, ενώ το μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 3,4%.
Στην ΕΕ, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το κόστος των ωρομισθίων και των μισθών αυξήθηκε κατά 4,1%, ενώ η μη μισθολογική συνιστώσα αυξήθηκε κατά 3,8%.
Ανάλυση ανά οικονομική δραστηριότητα
Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωρομίσθιο στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 2,7 % στον (κυρίως) μη επιχειρηματικό τομέα και κατά 4,0 % στον επιχειρηματικό τομέα:
• +3,3 % στη βιομηχανία,
• +4,7 % στις κατασκευές και
• +4,3 % στις υπηρεσίες.
Στην ΕΕ, το ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 3,1% στον (κυρίως) μη επιχειρηματικό τομέα και κατά 4,4% στον επιχειρηματικό τομέα:
• +3,9% στη βιομηχανία,
• +4,8% στις κατασκευές και
• +4,6% στις υπηρεσίες.
Στην ΕΕ, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι οικονομικές δραστηριότητες (τμήματα NACE Rev. 2) που κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στο ωρομίσθιο κόστος ήταν:
• «Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» (+8,9 %) και
• «Ορυχεία και λατομεία» (+6,7 %).
Η χαμηλότερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις «Δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων» (+1,6 %).
Στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι οικονομικές δραστηριότητες (τομείς της NACE Rev. 2) που κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στη μη μισθολογική συνιστώσα ήταν:
• «Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» (+7,3%) και
• «Ορυχεία και λατομεία» (+6,6%).
Η χαμηλότερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις –«Δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών» (+1,8%).
Πηγή: ΟΤ
