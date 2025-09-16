newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι Βρετανοί ετοιμάζουν γάντια και σκουφιά για τον χειμώνα
16 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Βρετανοί ετοιμάζουν γάντια και σκουφιά για τον χειμώνα

Το 41% των ενοικιαστών που ζουν σε σπίτια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση αδυνατεί να πληρώσει για να τα θερμάνει επαρκώς

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Τέσσερις στους δέκα Βρετανούς αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τον χειμώνα που έρχεται, καθώς γνωρίζουν ότι θα πρέπει να κάνουν και πάλι αιματηρές οικονομίες στη θέρμανση των σπιτιών τους για να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Έτσι έπραξαν τουλάχιστον τον περασμένο χειμώνα, όπως αποκάλυψε έρευνα. Και η νέα κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να βελτιώσει μέσα σε 14 μήνες που κυβερνά ούτε την οικονομική τους κατάσταση ούτε την ενεργειακή βελτίωση των κατοικιών στη χώρα.

Σύμφωνα με έρευνα της φιλανθρωπικής οργάνωσης καταναλωτών Citizens Advice που επανέφερε τη Δευτέρα στην επικαιρότητα η εφημερίδα «Guardian», το 41% των ιδιωτών ενοικιαστών στην Αγγλία και την Ουαλία αναγκάστηκαν να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος τον περασμένο χειμώνα για να αντεπεξέλθουν στους λογαριασμούς ενέργειας.

Περίπου 4,5 εκατ. νοικοκυριά που νοικιάζουν σπίτια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση κάνουν οικονομίες, ενώ εξ αυτών τα 3,5 εκατομμύρια δυσκολεύονται να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά το χειμώνα. Η Citizens Advice ανέφερε ότι ορισμένοι ενοικιαστές αποκάλυψαν ότι έλαβαν δραστικά μέτρα για να τα βγάλουν πέρα: άλλοι προτίμησαν να αντικαθιστούν τα ζεστά γεύματα με κρύα, άλλοι φορούν διπλά πουλόβερ και γάντια μέσα στο σπίτι, άλλοι περιορίζουν τη θέρμανση σε ένα μόνο δωμάτιο του σπιτιού.

Αδιαφορούν οι ιδιοκτήτες

Η Citizens Advice καλεί την κυβέρνηση να τηρήσει επειγόντως την υπόσχεσή της και να θέσει αυστηρότερους κανόνες στους ιδιοκτήτες. Να τους υποχρεώσει δηλαδή να αναβαθμίσουν τα ακίνητά τους με ένα ελάχιστο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (EPC) C έως το έτος 2030.

«Οι σύμβουλοί μας προετοιμάζονται για να λάβουν περισσότερες κλήσεις αυτόν τον χειμώνα από ενοικιαστές παγιδευμένους σε παγωμένα, ανεπαρκώς μονωμένα σπίτια», δήλωσε στην «Guardian» η διευθύνουσα σύμβουλος της Citizens Advice, Κλερ Μόριαρτι.

«Μέχρι το 2030, η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι κανένας ενοικιαστής δεν θα ζει σε σπίτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύ δαπανηρό να θερμανθεί. Και οι ενοικιαστές πρέπει επειγόντως να λάβουν την εξασφάλιση που δικαιούνται προκειμένου να μπορούν να ζητούν από τους ιδιοκτήτες να επισκευάσουν τις κατοικίες με χαμηλές προδιαγραφές θερμομόνωσης, χωρίς τον φόβο αντιποίνων εκ μέρους των ιδιοκτητών», πρόσθεσε η Κλερ Μόριαρτι.

«Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα παγίδευε άδικα τους ενοικιαστές σε κρύα, μη βιώσιμα σπίτια για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», ανέφερε το στέλεχος της φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Πληρώνουν και κρυώνουν

Τα σπίτια με κακή μόνωση αποτελούν τον κανόνα στη Βρετανία, ιδιαίτερα όσα διατίθενται προς ενοικίαση. Το 57% των ενοικιαστών ζουν σε οικίες και διαμερίσματα με βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης D ή και χαμηλότερη. Ζουν δηλαδή υπό συνθήκες ενεργειακής απόδοσης κάτω του μέσου όρου, όπως σημειώνει η ειδικευμένη στα θέματα ενέργειας ρεπόρτερ του «Guardian» Τζίλιαν Άμπροουζ.

Ενοικιαστές σπιτιών με βαθμολογία E ξόδεψαν επιπλέον 317 στερλίνες (367 ευρώ) σε λογαριασμούς ενέργειας τον περασμένο χειμώνα, ένα κόστος που θα είχαν αποφύγει αν τα σπίτια τους είχαν αναβαθμιστεί σε επίπεδο C, σύμφωνα με την Citizens Advice. Οι πιθανές εξοικονομήσεις φτάνουν τις 440 στερλίνες (509 ευρώ) για όσους βρίσκονται στα σπίτια με τις περισσότερες διαρροές θέρμανσης.

«Το κόστος για θέρμανση είναι αυξημένο δίχως να εξασφαλίζει, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μια άνετη και ζεστή διαμονή σ’ αυτούς που το πληρώνουν», τονίζει η ρεπόρτερ της βρετανικής εφημερίδας.

Αρνούνται οι ιδιοκτήτες

Παρά τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που είναι δυνατή μέσω καλύτερης μόνωσης και άλλων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, πολλοί ενοικιαστές φοβούνται να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες να υποβληθούν στα απαραίτητα έξοδα.

Η έρευνα της Citizens Advice διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ενοικιαστών απέφυγαν να ζητήσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις στο σπίτι, επειδή φοβούνται ότι «θα δημιουργήσουν ένταση με τον ιδιοκτήτη τους» ή ότι «θα προκαλέσουν αύξηση του ενοικίου».

Από το 30% όσων τόλμησαν να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες τους να βελτιώσουν τα σπίτια τους, το 13% δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης τούς ζήτησε υψηλότερο ενοίκιο, ενώ το 7% δήλωσε ότι απλώς ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε.

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια πολύ γνωστή ιστορία. Πολλοί από τους ενοικιαστές που βοηθάμε καθημερινά λένε ότι οι ιδιοκτήτες τους αρνούνται να διορθώσουν τις κατώτερες των προδιαγραφών συνθήκες στις οποίες ζουν», σημείωσε η σύμβουλος ενέργειας της Citizens Advice, Έμιλι Ουάιζ.

Το μπαλάκι στην κυβέρνηση

Η εφημερίδα διευκρινίζει ότι η έρευνα της Citizens Advice διεξήχθη τον Φεβρουάριο και περιελάμβανε μια διαδικτυακή έρευνα σε περισσότερους από 2.400 ιδιώτες ενοικιαστές στην Αγγλία και την Ουαλία, καθώς και αναλυτικές συνεντεύξεις με ενοικιαστές τους επόμενους μήνες του έτους που διανύουμε.

Πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στην κυβέρνηση, η οποία όμως ακόμα δεν έχει απαντήσει επισήμως αν και πότε θα παρέμβει ώστε να επιταχυνθεί η αναβάθμιση των βρετανικών σπιτιών. Ανεπισήμως κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε στον «Guardian» τα αυτονόητα: «Όλοι αξίζουν να ζουν σε ένα ζεστό, άνετο σπίτι». Το στέλεχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις για να απαιτήσει από τις ιδιωτικές ενοικιαζόμενες κατοικίες να αποκτήσουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης C ή ισοδύναμο έως το 2030.

«Αυτό θα μπορούσε να βγάλει έως και μισό εκατομμύριο σπίτια από την ενεργειακή φτώχεια, βελτιώνοντας παράλληλα τη θέση των ενοικιαστών κατά εκατοντάδες στερλίνες ετησίως», σημείωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος. Όντως, είναι τουλάχιστον σκανδαλώδες η διαβίωση σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια μιας χώρας του G7 να εξακολουθεί να θυμίζει περιγραφές από μυθιστορήματα του Καρόλου Ντίκενς του 19ου αιώνα.

Πηγή: ΟΤ

World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει
Διεθνής Οικονομία 16.09.25

Χρέος: Τα ομόλογα κερδίζουν έδαφος – Τι σημαίνει

Από τη Μεγάλη Οικονομική Κρίση του 2008-09 έχει σημειωθεί μετατόπιση στη χρηματοδότηση χρέους από δάνεια σε ομόλογα, όπως διαπιστώνει η τριμηνιαία ανασκόπηση της BIS

Τζούλη Καλημέρη
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη
Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ 16.09.25

Πέρα από την γενοκτονία στη Γάζα το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την οικονομία στα παλαιστινιακά εδάφη

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη δεν σκοτώνουν μόνο ανθρώπους, αλλά καταστρέφουν την οικονομία και τα μέσα διαβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία: Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL
Γερμανία 16.09.25

Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL

Η Rheinmetall εξαγοράζει το ναυπηγικό τμήμα της NVL, η οποία είχε πέρυσι τζίρο ύψους ενός δισ. ευρώ, και κατά το τρέχον έτος έχει μέχρι στιγμής εγγράψει παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας
Επίσκεψη Τραμπ 14.09.25

Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φθάνει την Τρίτη στη Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη – Μαζί του τα αφεντικά των Nvidia και OpenAI. Στόχος μια μεγάλη συμφωνία για την τεχνολογία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μια ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Θεωρείτε ότι παίρνετε δίκαιο μισθό; Μια ερώτηση που διχάζει τους Ευρωπαίους

Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία το αν λαμβάνουν δίκαιο μισθό, ενώ οι εργαζόμενοι στις σκανδιναβικές χώρες είναι λιγότερο προβληματισμένοι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
