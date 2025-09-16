Οι Βρετανοί ετοιμάζουν γάντια και σκουφιά για τον χειμώνα

Τέσσερις στους δέκα Βρετανούς αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τον χειμώνα που έρχεται, καθώς γνωρίζουν ότι θα πρέπει να κάνουν και πάλι αιματηρές οικονομίες στη θέρμανση των σπιτιών τους για να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Έτσι έπραξαν τουλάχιστον τον περασμένο χειμώνα, όπως αποκάλυψε έρευνα. Και η νέα κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να βελτιώσει μέσα σε 14 μήνες που κυβερνά ούτε την οικονομική τους κατάσταση ούτε την ενεργειακή βελτίωση των κατοικιών στη χώρα.

Σύμφωνα με έρευνα της φιλανθρωπικής οργάνωσης καταναλωτών Citizens Advice που επανέφερε τη Δευτέρα στην επικαιρότητα η εφημερίδα «Guardian», το 41% των ιδιωτών ενοικιαστών στην Αγγλία και την Ουαλία αναγκάστηκαν να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος τον περασμένο χειμώνα για να αντεπεξέλθουν στους λογαριασμούς ενέργειας.

Περίπου 4,5 εκατ. νοικοκυριά που νοικιάζουν σπίτια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση κάνουν οικονομίες, ενώ εξ αυτών τα 3,5 εκατομμύρια δυσκολεύονται να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά το χειμώνα. Η Citizens Advice ανέφερε ότι ορισμένοι ενοικιαστές αποκάλυψαν ότι έλαβαν δραστικά μέτρα για να τα βγάλουν πέρα: άλλοι προτίμησαν να αντικαθιστούν τα ζεστά γεύματα με κρύα, άλλοι φορούν διπλά πουλόβερ και γάντια μέσα στο σπίτι, άλλοι περιορίζουν τη θέρμανση σε ένα μόνο δωμάτιο του σπιτιού.

Αδιαφορούν οι ιδιοκτήτες

Η Citizens Advice καλεί την κυβέρνηση να τηρήσει επειγόντως την υπόσχεσή της και να θέσει αυστηρότερους κανόνες στους ιδιοκτήτες. Να τους υποχρεώσει δηλαδή να αναβαθμίσουν τα ακίνητά τους με ένα ελάχιστο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (EPC) C έως το έτος 2030.

«Οι σύμβουλοί μας προετοιμάζονται για να λάβουν περισσότερες κλήσεις αυτόν τον χειμώνα από ενοικιαστές παγιδευμένους σε παγωμένα, ανεπαρκώς μονωμένα σπίτια», δήλωσε στην «Guardian» η διευθύνουσα σύμβουλος της Citizens Advice, Κλερ Μόριαρτι.

«Μέχρι το 2030, η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι κανένας ενοικιαστής δεν θα ζει σε σπίτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύ δαπανηρό να θερμανθεί. Και οι ενοικιαστές πρέπει επειγόντως να λάβουν την εξασφάλιση που δικαιούνται προκειμένου να μπορούν να ζητούν από τους ιδιοκτήτες να επισκευάσουν τις κατοικίες με χαμηλές προδιαγραφές θερμομόνωσης, χωρίς τον φόβο αντιποίνων εκ μέρους των ιδιοκτητών», πρόσθεσε η Κλερ Μόριαρτι.

«Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα παγίδευε άδικα τους ενοικιαστές σε κρύα, μη βιώσιμα σπίτια για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», ανέφερε το στέλεχος της φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Πληρώνουν και κρυώνουν

Τα σπίτια με κακή μόνωση αποτελούν τον κανόνα στη Βρετανία, ιδιαίτερα όσα διατίθενται προς ενοικίαση. Το 57% των ενοικιαστών ζουν σε οικίες και διαμερίσματα με βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης D ή και χαμηλότερη. Ζουν δηλαδή υπό συνθήκες ενεργειακής απόδοσης κάτω του μέσου όρου, όπως σημειώνει η ειδικευμένη στα θέματα ενέργειας ρεπόρτερ του «Guardian» Τζίλιαν Άμπροουζ.

Ενοικιαστές σπιτιών με βαθμολογία E ξόδεψαν επιπλέον 317 στερλίνες (367 ευρώ) σε λογαριασμούς ενέργειας τον περασμένο χειμώνα, ένα κόστος που θα είχαν αποφύγει αν τα σπίτια τους είχαν αναβαθμιστεί σε επίπεδο C, σύμφωνα με την Citizens Advice. Οι πιθανές εξοικονομήσεις φτάνουν τις 440 στερλίνες (509 ευρώ) για όσους βρίσκονται στα σπίτια με τις περισσότερες διαρροές θέρμανσης.

«Το κόστος για θέρμανση είναι αυξημένο δίχως να εξασφαλίζει, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μια άνετη και ζεστή διαμονή σ’ αυτούς που το πληρώνουν», τονίζει η ρεπόρτερ της βρετανικής εφημερίδας.

Αρνούνται οι ιδιοκτήτες

Παρά τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που είναι δυνατή μέσω καλύτερης μόνωσης και άλλων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, πολλοί ενοικιαστές φοβούνται να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες να υποβληθούν στα απαραίτητα έξοδα.

Η έρευνα της Citizens Advice διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ενοικιαστών απέφυγαν να ζητήσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις στο σπίτι, επειδή φοβούνται ότι «θα δημιουργήσουν ένταση με τον ιδιοκτήτη τους» ή ότι «θα προκαλέσουν αύξηση του ενοικίου».

Από το 30% όσων τόλμησαν να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες τους να βελτιώσουν τα σπίτια τους, το 13% δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης τούς ζήτησε υψηλότερο ενοίκιο, ενώ το 7% δήλωσε ότι απλώς ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε.

«Δυστυχώς, αυτή είναι μια πολύ γνωστή ιστορία. Πολλοί από τους ενοικιαστές που βοηθάμε καθημερινά λένε ότι οι ιδιοκτήτες τους αρνούνται να διορθώσουν τις κατώτερες των προδιαγραφών συνθήκες στις οποίες ζουν», σημείωσε η σύμβουλος ενέργειας της Citizens Advice, Έμιλι Ουάιζ.

Το μπαλάκι στην κυβέρνηση

Η εφημερίδα διευκρινίζει ότι η έρευνα της Citizens Advice διεξήχθη τον Φεβρουάριο και περιελάμβανε μια διαδικτυακή έρευνα σε περισσότερους από 2.400 ιδιώτες ενοικιαστές στην Αγγλία και την Ουαλία, καθώς και αναλυτικές συνεντεύξεις με ενοικιαστές τους επόμενους μήνες του έτους που διανύουμε.

Πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στην κυβέρνηση, η οποία όμως ακόμα δεν έχει απαντήσει επισήμως αν και πότε θα παρέμβει ώστε να επιταχυνθεί η αναβάθμιση των βρετανικών σπιτιών. Ανεπισήμως κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε στον «Guardian» τα αυτονόητα: «Όλοι αξίζουν να ζουν σε ένα ζεστό, άνετο σπίτι». Το στέλεχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις για να απαιτήσει από τις ιδιωτικές ενοικιαζόμενες κατοικίες να αποκτήσουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης C ή ισοδύναμο έως το 2030.

«Αυτό θα μπορούσε να βγάλει έως και μισό εκατομμύριο σπίτια από την ενεργειακή φτώχεια, βελτιώνοντας παράλληλα τη θέση των ενοικιαστών κατά εκατοντάδες στερλίνες ετησίως», σημείωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος. Όντως, είναι τουλάχιστον σκανδαλώδες η διαβίωση σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια μιας χώρας του G7 να εξακολουθεί να θυμίζει περιγραφές από μυθιστορήματα του Καρόλου Ντίκενς του 19ου αιώνα.

