Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:28

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Spotlight

Η Κόνστανς Μάρτεν και ο Μαρκ Γκόρντον καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή φυλάκισης 28 ετών, αφού κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του μωρού τους.

Η Μάρτεν, 38 ετών, που προέρχεται από πλούσια οικογένεια, και ο σύντροφός της Γκόρντον, 51 ετών, καταδικάστηκαν τη Δευτέρα στο Old Bailey σε ποινή φυλάκισης 14 ετών ο καθένας.

Έφυγαν με τη νεογέννητη κόρη τους, τη Βικτώρια, για να ξεφύγουν από τις κοινωνικές υπηρεσίες, αφού τα άλλα τέσσερα παιδιά τους είχαν τεθεί υπό την προστασία των αρχών.

Το πτώμα της Βικτώρια βρέθηκε μέσα σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ, μαζί με σκουπίδια, σε μια γωνιά ενός κήπου στο Μπράιτον, την 1η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Sky News.

Το ζευγάρι ήταν αντικείμενο επιχείρησης ανθρωποκυνηγητού για 54 ημέρες.

Καμία ένδειξη μεταμέλειας δεν έδειξαν οι δολοφόνοι του βρέφους τους

Ο δικαστής Μαρκ Λουκράφτ είπε στο ζευγάρι κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι «κανείς από τους δύο δεν σκέφτηκε καθόλου τη φροντίδα και την ευημερία του μωρού σας».

«Το ενδιαφέρον σας ήταν στραμμένο στους εαυτούς σας», είπε, πριν προσθέσει: «Κανείς από τους δύο δεν έδειξε ειλικρινή μεταμέλεια. Αν και εκφράσατε λύπη για τον θάνατο, υιοθετήσατε τη στάση να κατηγορείτε όλους τους άλλους εκτός από τους εαυτούς σας για αυτό που συνέβη».

Ο δημοσιογράφος εσωτερικών υποθέσεων του Sky, Χένρι Βογκάν, ανέφερε ότι κανένας από τους δύο δεν έδειξε ιδιαίτερη συγκίνηση κατά την ανακοίνωση της ποινής και ότι, αφού σηκώθηκαν, ο Γκόρντον κοίταξε επίμονα τη Μάρτεν καθώς αυτή έφευγε από το εδώλιο.

Και οι δύο καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά από δεύτερη δίκη στο Old Bailey.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα για τη δολοφονία

Είχαν προηγουμένως κριθεί ένοχοι για παρακώλυση της δικαιοσύνης, απόκρυψη της γέννησης ενός παιδιού και κακοποίηση παιδιού μετά από μια δίκη στο Old Bailey που διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνες.

Διατάχθηκε δεύτερη δίκη μετά την αποτυχία της πρώτης επιτροπής ενόρκων να καταλήξει σε ετυμηγορία για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

Η Μάρτεν ζητά τώρα άδεια να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της για ανθρωποκτονία. Μια προηγούμενη αίτηση για έφεση κατά της καταδίκης της για κακοποίηση παιδιού απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Και οι δύο δίκες παρεμποδίστηκαν από διακοπές και καθυστερήσεις, διαρκώντας πάνω από 33 εβδομάδες, κάτι που – με εκτιμώμενο κόστος 30.000 λίρες ανά κατηγορούμενο την ημέρα – θα μπορούσε να έχει κοστίσει περίπου 10 εκατομμύρια λίρες.

Η αναζήτηση των Μάρτεν και Γκόρντον ξεκίνησε μετά την εύρεση ενός πλακούντα στο καμένο αυτοκίνητο του ζευγαριού σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Μπόλτον τον Ιανουάριο του 2023.

Η Μάρτεν είπε ότι έφυγαν για να μην τους πάρουν το πέμπτο τους παιδί, αφού τα άλλα παιδιά τους είχαν «κλαπεί από το κράτος».

Το ζευγάρι ξόδεψε τεράστια ποσά από το οικογενειακό ταμείο της για ταξίδια με ταξί, καθώς ταξίδευαν από το Μπόλτον στο Λίβερπουλ, στο Χάριτς στο Έσεξ, στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Νιουχέιβεν στη νότια ακτή.

Η φρικτή υπόθεση

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το μωρό ήταν ακατάλληλα ντυμένο με ένα φορμάκι και ότι η Μάρτεν είχε βραχεί καθώς κουβαλούσε το μωρό κάτω από το παλτό της, ισχυριζόμενοι ότι η Βικτώρια πέθανε από υποθερμία ή πνίγηκε ενώ κοιμόταν μαζί τους.

Ο δικαστής Λουκράφτ, σύμφωνα με το Sky News, δήλωσε ότι, ενώ η Μάρτεν και ο Γκόρντον ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη της Βικτώρια, η «συμπεριφορά τους έδειξε το αντίθετο».

Είπε επίσης ότι το μωρό είχε πεθάνει μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2023 και ότι το ζευγάρι στη συνέχεια το έκρυψε και παρεμπόδισε τη δικαιοσύνη πριν βρεθεί το «αποσυντεθειμένο σώμα» του.

«Όταν συλληφθήκατε», ακούστηκε στο δικαστήριο, «κανείς από τους δύο δεν ήταν πρόθυμος να βοηθήσει την αστυνομία σχετικά με την τοποθεσία του σώματος της κόρης σας. Η σιωπή σας σε εκείνο το στάδιο των γεγονότων είναι πολύ σημαντική».

Φωτογραφία: Met Police/PA/Sky News

Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Business
Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Stream newspaper
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
