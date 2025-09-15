Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Η Κόνστανς Μάρτεν και ο Μαρκ Γκόρντον καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή φυλάκισης 28 ετών, αφού κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του μωρού τους.

Η Μάρτεν, 38 ετών, που προέρχεται από πλούσια οικογένεια, και ο σύντροφός της Γκόρντον, 51 ετών, καταδικάστηκαν τη Δευτέρα στο Old Bailey σε ποινή φυλάκισης 14 ετών ο καθένας.

Έφυγαν με τη νεογέννητη κόρη τους, τη Βικτώρια, για να ξεφύγουν από τις κοινωνικές υπηρεσίες, αφού τα άλλα τέσσερα παιδιά τους είχαν τεθεί υπό την προστασία των αρχών.

Το πτώμα της Βικτώρια βρέθηκε μέσα σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ, μαζί με σκουπίδια, σε μια γωνιά ενός κήπου στο Μπράιτον, την 1η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Sky News.

Το ζευγάρι ήταν αντικείμενο επιχείρησης ανθρωποκυνηγητού για 54 ημέρες.

Καμία ένδειξη μεταμέλειας δεν έδειξαν οι δολοφόνοι του βρέφους τους

Ο δικαστής Μαρκ Λουκράφτ είπε στο ζευγάρι κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι «κανείς από τους δύο δεν σκέφτηκε καθόλου τη φροντίδα και την ευημερία του μωρού σας».

«Το ενδιαφέρον σας ήταν στραμμένο στους εαυτούς σας», είπε, πριν προσθέσει: «Κανείς από τους δύο δεν έδειξε ειλικρινή μεταμέλεια. Αν και εκφράσατε λύπη για τον θάνατο, υιοθετήσατε τη στάση να κατηγορείτε όλους τους άλλους εκτός από τους εαυτούς σας για αυτό που συνέβη».

Ο δημοσιογράφος εσωτερικών υποθέσεων του Sky, Χένρι Βογκάν, ανέφερε ότι κανένας από τους δύο δεν έδειξε ιδιαίτερη συγκίνηση κατά την ανακοίνωση της ποινής και ότι, αφού σηκώθηκαν, ο Γκόρντον κοίταξε επίμονα τη Μάρτεν καθώς αυτή έφευγε από το εδώλιο.

Και οι δύο καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά από δεύτερη δίκη στο Old Bailey.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα για τη δολοφονία

Είχαν προηγουμένως κριθεί ένοχοι για παρακώλυση της δικαιοσύνης, απόκρυψη της γέννησης ενός παιδιού και κακοποίηση παιδιού μετά από μια δίκη στο Old Bailey που διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνες.

Διατάχθηκε δεύτερη δίκη μετά την αποτυχία της πρώτης επιτροπής ενόρκων να καταλήξει σε ετυμηγορία για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

Η Μάρτεν ζητά τώρα άδεια να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της για ανθρωποκτονία. Μια προηγούμενη αίτηση για έφεση κατά της καταδίκης της για κακοποίηση παιδιού απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Και οι δύο δίκες παρεμποδίστηκαν από διακοπές και καθυστερήσεις, διαρκώντας πάνω από 33 εβδομάδες, κάτι που – με εκτιμώμενο κόστος 30.000 λίρες ανά κατηγορούμενο την ημέρα – θα μπορούσε να έχει κοστίσει περίπου 10 εκατομμύρια λίρες.

Η αναζήτηση των Μάρτεν και Γκόρντον ξεκίνησε μετά την εύρεση ενός πλακούντα στο καμένο αυτοκίνητο του ζευγαριού σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Μπόλτον τον Ιανουάριο του 2023.

Η Μάρτεν είπε ότι έφυγαν για να μην τους πάρουν το πέμπτο τους παιδί, αφού τα άλλα παιδιά τους είχαν «κλαπεί από το κράτος».

Το ζευγάρι ξόδεψε τεράστια ποσά από το οικογενειακό ταμείο της για ταξίδια με ταξί, καθώς ταξίδευαν από το Μπόλτον στο Λίβερπουλ, στο Χάριτς στο Έσεξ, στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Νιουχέιβεν στη νότια ακτή.

Η φρικτή υπόθεση

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το μωρό ήταν ακατάλληλα ντυμένο με ένα φορμάκι και ότι η Μάρτεν είχε βραχεί καθώς κουβαλούσε το μωρό κάτω από το παλτό της, ισχυριζόμενοι ότι η Βικτώρια πέθανε από υποθερμία ή πνίγηκε ενώ κοιμόταν μαζί τους.

Ο δικαστής Λουκράφτ, σύμφωνα με το Sky News, δήλωσε ότι, ενώ η Μάρτεν και ο Γκόρντον ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη της Βικτώρια, η «συμπεριφορά τους έδειξε το αντίθετο».

Είπε επίσης ότι το μωρό είχε πεθάνει μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2023 και ότι το ζευγάρι στη συνέχεια το έκρυψε και παρεμπόδισε τη δικαιοσύνη πριν βρεθεί το «αποσυντεθειμένο σώμα» του.

«Όταν συλληφθήκατε», ακούστηκε στο δικαστήριο, «κανείς από τους δύο δεν ήταν πρόθυμος να βοηθήσει την αστυνομία σχετικά με την τοποθεσία του σώματος της κόρης σας. Η σιωπή σας σε εκείνο το στάδιο των γεγονότων είναι πολύ σημαντική».

Φωτογραφία: Met Police/PA/Sky News