Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος – Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της παραλίας Fonte da Telha στην Πορτογαλία, όταν ένα κοπάδι «φαλαινών-δολοφόνων» (όρκες) επιτέθηκε σε τουριστικό σκάφος, προκαλώντας τη βύθισή του και τον πανικό των επιβατών.
Το γεγονός σύμφωνα με την Daily Mail συνέβη το περασμένο Σάββατο (13/9), όταν το ιστιοφόρο, το οποίο ανήκε στη λέσχη Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα, βρέθηκε στο στόχαστρο των φαλαινών.
Στο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία.
Στη συνέχεια, το σκάφος αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα και να βυθίζεται αργά. Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν έγκαιρα από κοντινά τουριστικά σκάφη, πριν φτάσουν ναυαγοσώστες.
Δείτε βίντεο με το συμβάν στην Ποστογαλία:
Το ίδιο πρωί, ένα δεύτερο σκάφος στα ανοιχτά του Κασκάις, λίγο βορειότερα στην Πορτογαλία, με τέσσερα άτομα, βρέθηκε να αντιμετωπίζει το ίδιο κοπάδι. Ευτυχώς, και σε αυτήν την περίπτωση οι επιβαίνοντες διασώθηκαν.
Το λιμενικό της Πορτογαλίας επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, αλλά η ανησυχία για τις επιθέσεις των φαλαινών την περιοχή είναι αυξανόμενη.
Από το 2019, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 500 επιθέσεις, ενώ η συμπεριφορά των όρκων, η οποία συνήθως περιλαμβάνει χτυπήματα στο πηδάλιο των σκαφών, έχει γίνει πιο συχνή και επιθετική.
Σύμφωνα με ειδικούς, οι «φάλαινες-δολοφόνοι» φαίνεται να αναπτύσσουν μια νέα συμπεριφορά. Οι αρχές προειδοποιούν τους ναυτικούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε ρηχά νερά, όπου οι επιθέσεις φαίνεται να γίνονται πιο συχνές και επικίνδυνες.
