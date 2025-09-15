newspaper
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Εκστρατεία εμβολιασμού κατά του HPV στο Πακιστάν – «Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου είναι εξίσου κρίσιμη»
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:11

Εκστρατεία εμβολιασμού κατά του HPV στο Πακιστάν – «Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου είναι εξίσου κρίσιμη»

Μεγάλη εκστρατεία για τον εμβολιασμό γυναικών κατά του HPV ξεκινά στο Πακιστάν

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Spotlight

Οι προετοιμασίες στο Πακιστάν είναι σε εξέλιξη εν όψει της πρώτης εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).

Οι αριθμοί είναι φιλόδοξοι: περισσότερα από 13 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας 9 έως 14 ετών πρόκειται να λάβουν το εμβόλιο στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην προστασία τους από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μια ασθένεια με συχνά λίγα συμπτώματα που σκοτώνει περισσότερες από 3.000 γυναίκες στο Πακιστάν κάθε χρόνο.

Η εκστρατεία εμβολιασμού στο Πακιστάν

«Οι ανησυχίες είναι οι ίδιες όπου κι αν πάμε», λέει η Δρ Αζρά Αχσάν, πρόεδρος της Aman, μιας από τις πολλές οργανώσεις που συνεργάζονται με την κυβέρνηση σε μια 12ήμερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον HPV και το εμβόλιό του.

Στην επαρχία Σιντ, η ομάδα της Αχσάν έχει συνεργαστεί με γονείς, μαθητές, δασκάλους και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, πολλοί από τους οποίους μοιράζονται παρόμοιες ανησυχίες. «Η γονιμότητα είναι η πιο επίμονη ανησυχία», λέει, και οι παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια είναι πολλές, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Ωστόσο, η Μεχρουνίσα Ασγκάρ, 40 ετών, εμβολιάστρια που εργάζεται στην Help, μια οργάνωση με έδρα το Σιντ που ασχολείται με την υγεία της μητέρας και του παιδιού, λέει ότι η αποδοχή του εμβολίου έχει βελτιωθεί από την πανδημία του Covid-19. «Πιστεύω ότι η δουλειά μας θα είναι πολύ πιο εύκολη αυτή τη φορά», ανέφερε.

Ο συνάδελφός της, Γιακουμπουντίν Λανιάρ, είναι λιγότερο αισιόδοξος. «Είναι η πρώτη μας φορά και, με τόσο λίγη ενημέρωση, κινούμαστε σε άγνωστα νερά», λέει. Ως άνδρας εμβολιαστής, δεν θα συμμετάσχει στην εκστρατεία – και οι 49.000 κυβερνητικοί υγειονομικοί υπάλληλοι που έχουν εκπαιδευτεί για αυτό είναι γυναίκες.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι και οι υποστηρικτές ελπίζουν ότι η δωρεάν διάθεση του εμβολίου όχι μόνο θα σώσει ζωές, αλλά και θα βοηθήσει να σπάσει η σιωπή που περιβάλλει την ασθένεια, και είναι αποφασισμένοι να διαλύσουν τις υποψίες σχετικά με τα εμβόλια.

«Ως μητέρα προς άλλη μητέρα, σας παροτρύνω να εμβολιάσετε τις κόρες σας για αυτόν τον τρομερό καρκίνο, ο οποίος συχνά δεν ανιχνεύεται μέχρι να είναι πολύ αργά και η γυναίκα πεθαίνει με βασανιστικό θάνατο», λέει η Δρ Αζρά Φαζάλ Πετσούχο, υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της επαρχίας Σιντ.

Επικίνδυνη η σιωπή

Η Αφσάν Μπουργκρί, 59 ετών, επιζήσασα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, γνωρίζει πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η σιωπή. «Δεν θα ευχόμουν σε κανέναν να περάσει αυτό που πέρασα εγώ», λέει.

Πάνω από μια δεκαετία πριν, η Μπουργκρί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, που την εξάντλησαν σωματικά, συναισθηματικά και οικονομικά.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα μετά την ανάρρωσή μου ήταν να εμβολιάσω την μικρότερη κόρη μου. Τότε χρειάστηκαν τρεις ακριβές δόσεις. Σήμερα, αρκεί μία μόνο ένεση», λέει η Μπουργκρί. «Και είναι δωρεάν».

Στην πρώτη φάση, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, 13 εκατομμύρια κορίτσια από το Πουντζάμπ, το Σιντ, την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ και το Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν θα λάβουν μία δόση του κινεζικού εμβολίου HPV, Cecolin.

Σχεδόν το 50% των κοριτσιών της ηλικιακής ομάδας-στόχου δεν πηγαίνουν στο σχολείο, οπότε έχουν δημιουργηθεί προσωρινά κέντρα εμβολιασμού σε γειτονιές για να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν και αυτές να λάβουν το εμβόλιο.

Στη συνέχεια, το εμβόλιο θα διατίθεται σε κρατικά κέντρα στο πλαίσιο του Διευρυμένου Προγράμματος Εμβολιασμού, το οποίο ήδη παρέχει δωρεάν εμβόλια για προληπτικές ασθένειες, όπως φυματίωση, τυφοειδής πυρετός, πολιομυελίτιδα και ιλαρά.

Στο μέλλον, η κυβέρνηση θα συγχρηματοδοτήσει το πρόγραμμα με την Gavi, την Συμμαχία για τα Εμβόλια, με την υποστήριξη τοπικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και παγκόσμιων εταίρων, συμπεριλαμβανομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Unicef και της Jhpiego, μιας οργάνωσης αναπαραγωγικής υγείας με έδρα τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να εμβολιάσει το 90% των κοριτσιών έως το 2030, με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες, αλλά κατατάσσεται τρίτος στο Πακιστάν, μετά τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, με περισσότερα από 5.000 νέα κρούσματα να αναφέρονται κάθε χρόνο, εκ των οποίων το 64% είναι θανατηφόρα.

Η Πετσούχο αποδίδει το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας στην καθυστερημένη διάγνωση και την περιορισμένη πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Ο εμβολιασμός είναι μόνο ένα μέρος της λύσης.

Η Αχσάν λέει: «Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου και της θεραπείας είναι εξίσου κρίσιμη», καθώς η ευαισθητοποίηση για τον προληπτικό έλεγχο – και για την ίδια την ασθένεια – παραμένει χαμηλή. Μια μελέτη του 2021 σε 384 ασθενείς στο ιδιωτικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο Aga Khan στο Καράτσι διαπίστωσε ότι ενώ το 61% είχε ακούσει για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και το 47% γνώριζε για τα τεστ Παπανικολάου, μόνο το 25% γνώριζε ότι υπάρχει εμβόλιο.

Παρά το γεγονός ότι εργάζεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Ασγκάρ έμαθε για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας τυχαία, αφού είδε τον HPV να αναγράφεται στην κάρτα εμβολιασμού ενός παιδιού από ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. «Δεν είχα ακούσει ποτέ για αυτό το εμβόλιο, οπότε ρώτησα τους γιατρούς και μου είπαν για τον καρκίνο και πόσο ακριβό ήταν [το εμβόλιο] στο παρελθόν».

Οι τρεις κόρες της, ηλικίας 16, 18 και 21 ετών, είναι πολύ μεγάλες για να επωφεληθούν από αυτό.

Economy
Moody's: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Vita.gr
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Τυνησία: Ο Global Sumud Flotilla αναχώρησε για τη Γάζα – Βάζει στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ
Σπουδαία πρωτοβουλία 15.09.25

Ο Global Sumud Flotilla αναχώρησε από την Τυνησία για τη Γάζα - Στόχος να σπάσει ο αποκλεισμός του Ισραήλ

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», είπε η Γκρέτα Τούνμπεργκ που συμμετέχει στον Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Φωτογραφία 15.09.25

Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Σύνταξη
Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
Χίος 15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Σύνταξη
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Γειτονιές 15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

