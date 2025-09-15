Εκστρατεία εμβολιασμού κατά του HPV στο Πακιστάν – «Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου είναι εξίσου κρίσιμη»

Οι προετοιμασίες στο Πακιστάν είναι σε εξέλιξη εν όψει της πρώτης εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).

Οι αριθμοί είναι φιλόδοξοι: περισσότερα από 13 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας 9 έως 14 ετών πρόκειται να λάβουν το εμβόλιο στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην προστασία τους από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μια ασθένεια με συχνά λίγα συμπτώματα που σκοτώνει περισσότερες από 3.000 γυναίκες στο Πακιστάν κάθε χρόνο.

Η εκστρατεία εμβολιασμού στο Πακιστάν

«Οι ανησυχίες είναι οι ίδιες όπου κι αν πάμε», λέει η Δρ Αζρά Αχσάν, πρόεδρος της Aman, μιας από τις πολλές οργανώσεις που συνεργάζονται με την κυβέρνηση σε μια 12ήμερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον HPV και το εμβόλιό του.

Στην επαρχία Σιντ, η ομάδα της Αχσάν έχει συνεργαστεί με γονείς, μαθητές, δασκάλους και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, πολλοί από τους οποίους μοιράζονται παρόμοιες ανησυχίες. «Η γονιμότητα είναι η πιο επίμονη ανησυχία», λέει, και οι παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια είναι πολλές, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Ωστόσο, η Μεχρουνίσα Ασγκάρ, 40 ετών, εμβολιάστρια που εργάζεται στην Help, μια οργάνωση με έδρα το Σιντ που ασχολείται με την υγεία της μητέρας και του παιδιού, λέει ότι η αποδοχή του εμβολίου έχει βελτιωθεί από την πανδημία του Covid-19. «Πιστεύω ότι η δουλειά μας θα είναι πολύ πιο εύκολη αυτή τη φορά», ανέφερε.

Ο συνάδελφός της, Γιακουμπουντίν Λανιάρ, είναι λιγότερο αισιόδοξος. «Είναι η πρώτη μας φορά και, με τόσο λίγη ενημέρωση, κινούμαστε σε άγνωστα νερά», λέει. Ως άνδρας εμβολιαστής, δεν θα συμμετάσχει στην εκστρατεία – και οι 49.000 κυβερνητικοί υγειονομικοί υπάλληλοι που έχουν εκπαιδευτεί για αυτό είναι γυναίκες.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι και οι υποστηρικτές ελπίζουν ότι η δωρεάν διάθεση του εμβολίου όχι μόνο θα σώσει ζωές, αλλά και θα βοηθήσει να σπάσει η σιωπή που περιβάλλει την ασθένεια, και είναι αποφασισμένοι να διαλύσουν τις υποψίες σχετικά με τα εμβόλια.

«Ως μητέρα προς άλλη μητέρα, σας παροτρύνω να εμβολιάσετε τις κόρες σας για αυτόν τον τρομερό καρκίνο, ο οποίος συχνά δεν ανιχνεύεται μέχρι να είναι πολύ αργά και η γυναίκα πεθαίνει με βασανιστικό θάνατο», λέει η Δρ Αζρά Φαζάλ Πετσούχο, υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της επαρχίας Σιντ.

Επικίνδυνη η σιωπή

Η Αφσάν Μπουργκρί, 59 ετών, επιζήσασα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, γνωρίζει πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η σιωπή. «Δεν θα ευχόμουν σε κανέναν να περάσει αυτό που πέρασα εγώ», λέει.

Πάνω από μια δεκαετία πριν, η Μπουργκρί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, που την εξάντλησαν σωματικά, συναισθηματικά και οικονομικά.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα μετά την ανάρρωσή μου ήταν να εμβολιάσω την μικρότερη κόρη μου. Τότε χρειάστηκαν τρεις ακριβές δόσεις. Σήμερα, αρκεί μία μόνο ένεση», λέει η Μπουργκρί. «Και είναι δωρεάν».

Στην πρώτη φάση, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, 13 εκατομμύρια κορίτσια από το Πουντζάμπ, το Σιντ, την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ και το Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν θα λάβουν μία δόση του κινεζικού εμβολίου HPV, Cecolin.

Σχεδόν το 50% των κοριτσιών της ηλικιακής ομάδας-στόχου δεν πηγαίνουν στο σχολείο, οπότε έχουν δημιουργηθεί προσωρινά κέντρα εμβολιασμού σε γειτονιές για να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν και αυτές να λάβουν το εμβόλιο.

Στη συνέχεια, το εμβόλιο θα διατίθεται σε κρατικά κέντρα στο πλαίσιο του Διευρυμένου Προγράμματος Εμβολιασμού, το οποίο ήδη παρέχει δωρεάν εμβόλια για προληπτικές ασθένειες, όπως φυματίωση, τυφοειδής πυρετός, πολιομυελίτιδα και ιλαρά.

Στο μέλλον, η κυβέρνηση θα συγχρηματοδοτήσει το πρόγραμμα με την Gavi, την Συμμαχία για τα Εμβόλια, με την υποστήριξη τοπικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και παγκόσμιων εταίρων, συμπεριλαμβανομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Unicef και της Jhpiego, μιας οργάνωσης αναπαραγωγικής υγείας με έδρα τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να εμβολιάσει το 90% των κοριτσιών έως το 2030, με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες, αλλά κατατάσσεται τρίτος στο Πακιστάν, μετά τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, με περισσότερα από 5.000 νέα κρούσματα να αναφέρονται κάθε χρόνο, εκ των οποίων το 64% είναι θανατηφόρα.

Η Πετσούχο αποδίδει το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας στην καθυστερημένη διάγνωση και την περιορισμένη πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Ο εμβολιασμός είναι μόνο ένα μέρος της λύσης.

Η Αχσάν λέει: «Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου και της θεραπείας είναι εξίσου κρίσιμη», καθώς η ευαισθητοποίηση για τον προληπτικό έλεγχο – και για την ίδια την ασθένεια – παραμένει χαμηλή. Μια μελέτη του 2021 σε 384 ασθενείς στο ιδιωτικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο Aga Khan στο Καράτσι διαπίστωσε ότι ενώ το 61% είχε ακούσει για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και το 47% γνώριζε για τα τεστ Παπανικολάου, μόνο το 25% γνώριζε ότι υπάρχει εμβόλιο.

Παρά το γεγονός ότι εργάζεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Ασγκάρ έμαθε για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας τυχαία, αφού είδε τον HPV να αναγράφεται στην κάρτα εμβολιασμού ενός παιδιού από ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. «Δεν είχα ακούσει ποτέ για αυτό το εμβόλιο, οπότε ρώτησα τους γιατρούς και μου είπαν για τον καρκίνο και πόσο ακριβό ήταν [το εμβόλιο] στο παρελθόν».

Οι τρεις κόρες της, ηλικίας 16, 18 και 21 ετών, είναι πολύ μεγάλες για να επωφεληθούν από αυτό.