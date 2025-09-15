Όλα τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο κι έτσι πρόσθεσε το 26ο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία των 20 διοργανώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Επίσης αυτό ήταν το όγδοο αργυρό μετάλλιο για την Ελλάδα στο θεσμό.

Αναλυτικά τα 26 μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα

ΧΡΥΣΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΝΑ

Ο Εμμανουήλ Καραλής έσπασε στο Τόκιο την κατάρα των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων και στην πέμπτη του παρουσία στη διοργάνωση κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο στο θεσμό, το οποίο είναι το έβδομο δικό του συνολικά σε Ολυμπιακό, παγκόσμιο κα ευρωπαϊκο επίπεδο στην κατηγορία ανδρών. Επιπλέον, έχει κατακτήσει κι άλλα τέσσερα μετάλλια στις ηλικιακές κατηγορίες.

Εμμανουήλ Καραλής: Αναλυτικά τα «μεγάλα» μετάλλια που έχει κατακτήσει με χρονολογική σειρά:

2015: 3ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18

2016: 1ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18

2019: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

2021: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

2023: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

2024: 3ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

2024: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

2024: 3ος Ολυμπιακοί Αγώνες

2025: 1ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

2025: 2ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

2025: 2ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα