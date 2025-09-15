Κοινωνία Ώρα MEGA: Στην κορυφή της τηλεθέασης την περασμένη εβδομάδα
Το ενημερωτικό magazino Κοινωνία Ώρα MEGA, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, κατέκτησε για μια ακόμα εβδομάδα την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.
- Μητέρα κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία
- Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
- Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
- «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» - Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του ΕΟΦ
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, κατακτώντας για ακόμη μια εβδομάδα την πρώτη θέση στην τηλεθέαση.
Από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, το ενημερωτικό magazino βρέθηκε στην κορυφή και κατέγραψε μέσο μερίδιο 21% στο γενικό σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ, η εκπομπή του MEGA άφησε πίσω τον ανταγωνισμό με προβάδισμα τουλάχιστον 7,3 μονάδων στη ζώνη μετάδοσής της. Σε επιμέρους κοινό, η εκπομπή άγγιξε το 27,9%.
Με έγκυρο ρεπορτάζ, αναλύσεις και ζωντανές συνδέσεις, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει το καθημερινό σημείο αναφοράς στην πρωινή ενημέρωση, κάτι που αποτυπώνεται σταθερά στους πίνακες τηλεθέασης.
#KoinoniaOraMega
- Τραμπ: Εμμεση αναφορά σε συμφωνία με Κίνα για το TikTok
- Εκστρατεία εμβολιασμού κατά του HPV στο Πακιστάν – «Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου είναι εξίσου κρίσιμη»
- Πώς το ChatGPT έγινε το εργαλείο μαζικής απάτης στο Διαδίκτυο– Αποκάλυψη του Reuters
- Μυθικός Καραλής, «πέταξε» στα 6.00μ. για 12η φορά φέτος (vid)
- Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη: Κατασχέθηκαν τα κινητά μητέρας και γιαγιάς
- Μαστροπός: Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος μετά την απολογία του – Κατηγορεί τα θύματα ότι λένε ψέματα
