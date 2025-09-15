Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 08:07
«Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λέμφωμα: Τα θετικά αποτελέσματα με θεραπείες CAR-T επεκτείνουν την έρευνα
Υγεία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Λέμφωμα: Τα θετικά αποτελέσματα με θεραπείες CAR-T επεκτείνουν την έρευνα

Περιορισμένη η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών, καθώς δεν επαρκούν οι κλίνες στα ειδικά κέντρα της χώρας.

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Πάνω από 10.000 ασθενείς διεθνώς και περίπου 200 ασθενείς στην Ελλάδα, έχουν λάβει θεραπεία με CAR-T κύτταρα για την αντιμετώπιση του ανθεκτικού λεμφώματος από το οποίο έπασχαν.

Τα CAR-T κύτταρα, τα δι-ειδικά αντισώματα και τα συνδυαστικά σχήματα αυτών, αποτελούν τις πιο πρόσφατες και αναδυόμενες θεραπείες για τα λεμφώματα στο πεδίο της ανοσοθεραπείας και των στοχευμένων θεραπειών.

Τα θετικά – πλέον – αποτελέσματα των νέων αυτών κυτταρικών θεραπειών, ενισχύουν την έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο, με αποτέλεσμα οι μελέτες να στρέφονται τώρα και σε νέους τύπους κυτταρικών θεραπειών, όπως τα CAR-NK κύτταρα (τροποποιημένα κύτταρα – φυσικοί φονείς του ανοσοποιητικού μας συστήματος) και τα «θωρακισμένα» CAR-T κύτταρα επόμενης γενιάς («armored»).

Στις νέες κυτταρικές θεραπείες για την αντιμετώπιση των λεμφωμάτων, αναφέρθηκε o Αιματολόγος, Επιμελητής Α΄ στην Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν» Κωνσταντίνος Γκίρκας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λεμφώματος.

Μιλώντας στο in.gr, o κ. Γκίρκας σημείωσε ότι “το τοπίο της αντιμετώπισης των λεμφωμάτων συνεχίζει ακόμα να αλλάζει ταχύτατα, με ανοσοθεραπευτικές προσεγγίσεις, γενετικές τεχνικές και συνδυαστικά σχήματα ώστε να μπουν στην φαρέτρα μας νέα όπλα, ειδικά για ανθεκτικές ή υποτροπιάζουσες μορφές λεμφωμάτων. Ο στόχος είναι η αντιμετώπιση των αιματολογικών αυτών κακοηθειών με στοχευμένες θεραπείες που δρουν απευθείας στο νεοπλασματικό-λεμφωματικό κύτταρο, χωρίς ο ασθενής να υποβάλλεται σε σχήματα χημειοθεραπείας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τόπο τις τοξικές τους παρενέργειες».

Στην Ελλάδα

Όπως σημείωσε ο κ. Γκίρκας, οι σύγχρονες ανοσοθεραπείες για λεμφώματα (CAR-T, bispecific antibodies κ.λπ.) έχουν ήδη «εισέλθει» στην κλινική πρακτική στην Ελλάδα και τα ελληνικά κέντρα έχουν πλέον μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση τέτοιων ασθενών.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, περίπου 200 ασθενείς έχουν λάβει CAR-T θεραπείες στα 8 κέντρα αναφοράς που λειτουργούν στη χώρα μας, στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Αττικό, Λαϊκό, Άγιος Σάββας, Παίδων Αγία Σοφία, Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακά νοσοκομεία Πάτρας και Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, με την CAR-T κυτταρική θεραπεία μπορεί να επιτευχθεί μακροχρόνια ύφεση σε ποσοστό 35% των ασθενών  με ανθεκτικά λεμφώματα, ενώ αντίστοιχα αποτελέσματα μας δίνει και η θεραπεία με τα διειδικά αντισώματα.

Τα τελευταία έχουν ήδη λάβει έγκριση στην ΕΕ και οι ασθενείς στην Ελλάδα για την ώρα έχουν πρόσβαση σε αυτά, μέσω κλινικών μελετών.

Μεγαλύτερες οι ανάγκες

«Οι κυτταρικές θεραπείες απαιτείται να εφαρμόζονται σε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα κέντρα, που έχουν εμπειρία στην χορήγησή τους και διαθέτουν κατάλληλες υποδομές για την συλλογή  των CAR –T κυττάρων και την νοσηλεία των ασθενών. Τα κέντρα αυτά πρέπει να απαρτίζονται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευμένο στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από την χορήγηση των συγκεκριμένων θεραπειών», ανέφερε ο κ. Γκίρκας σημειώνοντας ακόμη, πως «στην Ελλάδα, η πρόσβαση των ασθενών σε αυτές τις θεραπείες βελτιώνεται, αλλά είναι συγκεντρωμένη σε λίγες μονάδες — δεν είναι ακόμη «ευρεία και άμεση» για όλους. Ο κύριος λόγος είναι ο περιορισμένος αριθμός κλινών στις μονάδες μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, οποίος δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών που πρέπει να υποβληθούν σε κυτταρικές θεραπείες».

Καθώς οι θεραπείες αυτές εστιάζουν στην αντιμετώπιση ανθεκτικών ή υποτροπιαζουσών κακοηθειών και η πρόσβαση παραμένει περιορισμένη, η διάγνωση και η προηγούμενη θεραπεία καθορίζουν ποιοι ασθενείς μπορούν να τις λάβουν, ενώ η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την έγκριση των αρμόδιων αρχών, την κάλυψη από το δημόσιο σύστημα υγείας και την ύπαρξη εξειδικευμένων κέντρων με κατάλληλη υποδομή.

«Πολλοί ασθενείς χρειάζεται να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες για να έχουν πρώιμη πρόσβαση στις συγκεκριμένες θεραπείες», υπογράμμισε ο κ. Γκίρκας.

Προσβασιμότητα

Πρόσθεσε παράλληλα, ότι η πρόσβαση σε θεραπείες όπως τα CAR-T και τα διειδικά αντισώματα, θα γίνει πραγματικά ευρύτερη όταν το σύστημα υγείας επενδύσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κέντρων με ικανό αριθμό κλινών για την νοσηλεία των ασθενών, στην στελέχωση των κέντρων αυτών με εξειδικευμένο προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές, βιολόγοι) και σε ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης και αποζημίωσης των καινοτόμων αυτών θεραπειών.

Είναι σημαντικό, επίσης, οι γιατροί να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται στη χορήγηση αυτών των θεραπειών και την αντιμετώπιση των επιπλοκών τους.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τις τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές και να αισθάνονται ότι θα λάβουν την θεραπεία τους έγκαιρα και σε κατάλληλες, ασφαλείς  συνθήκες νοσηλείας.

Είναι μια συλλογική προσπάθεια που απαιτεί συντονισμό όλων των πλευρών, μόνο έτσι όμως μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτές τις επαναστατικές θεραπείες.

Έρευνα για συμπαγείς όγκους

Καθώς προχωρεί η έρευνα για περαιτέρω ανάπτυξη των κυτταρικών θεραπειών στο πεδίο του καρκίνου, ο κ. Γκίρκας αναφέρθηκε στην αυξημένη δραστηριότητα της διεθνούς έρευνας, η οποία επεκτείνεται και στους συμπαγείς όγκους.

«Η διεθνής έρευνα χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των CAR-T κυττάρων και σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα ή του παγκρέατος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γκίρκας και συνέχισε: «Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, γιατί οι όγκοι αυτοί έχουν πιο δύσκολο μικροπεριβάλλον και δεν διαθέτουν τόσο ξεκάθαρους αντιγονικούς στόχους όσο οι αιματολογικές κακοήθειες.

Στην Ελλάδα η συμμετοχή μας σε τέτοιες μελέτες είναι περιορισμένη και κυρίως γίνεται μέσα από διεθνή δίκτυα, με το βάρος προς το παρόν να πέφτει κυρίως στις αιματολογικές ενδείξεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Business
ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Υγεία
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
«Η ανησυχία είναι μεγάλη» 15.09.25

Συναγερμός μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Υγεία 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο