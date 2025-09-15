Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013

Μία άγνωστη μέχρι σήμερα έκθεση-πόρισμα νεογνολόγου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας φαίνεται να έχει συνεκτιμηθεί -όπως αποκαλύπτει το in– στην υπόθεση θανάτου στις αρχές του 2013 του 2,5 μηνών αγοριού στην ΜΕΘ Πατρών, κι η οποία αποδόθηκε από τον ελεγχόμενο ιατροδικαστή Πατρών κ. Ανδρέα Γκότση σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, παρότι είχε εμφανή ίχνη κακοποίησης.

Πρόκειται για μία από τις υποθέσεις που έρευνα η Υπηρεσία Εσωτερικών της ΕΛ.ΑΣ (σσ οι επονομαζόμενοι «αδιάφθοροι») στο πλαίσιο ελέγχου παλαιότερων πορισμάτων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών κι ιδιαίτερα του κ. Γκότση μετά την διαπίστωση ότι είχε προχωρήσει σε τρείς λανθασμένες γνωματεύσεις περί «παθολογικών αιτίων» στο πλαίσιο του επονομαζόμενου «θρίλερ της Αμαλιάδας» με τις τέσσερις τουλάχιστον δολοφονίες την περίοδο 2014-2023 που ομολόγησε στις αρχές Ιουλίου η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η γνωμοδότηση

Ο εν λόγω καθηγητής της Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επειδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και γνωματεύσεις για τα προβλήματα υγείας, τις κακώσεις και τα αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους από ιατρούς των Ιωαννίνων, του ιατροδικαστή Πατρών και των ιατρών της ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίο, κλήθηκε από τους δικαστικούς λειτουργούς της Αχαΐας να αποφανθεί ποια ήταν κατά την άποψή του, τα αίτια θανάτου του παιδιού.

Με τον εν λόγω έμπειρο νεογνολόγο από την Λάρισα να έχει αποφανθεί –σύμφωνα με νομικούς που γνωρίζουν τον δικαστικό φάκελο της υπόθεσης- ότι «υπάρχουν σαφή δείγματα ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται πιθανόν σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Συμπληρώνοντας ότι πράγματι υπήρχαν ορισμένα συμπτώματα που ομοιάζουν με αυτά του «ταρακουνημένου παιδιού» (shaken baby) από τα οποία υποστήριζε ότι απεβίωσε το βρέφος, ο προϊστάμενος της ΜΕΘ Πατρών κ Ηλιάδης. Όμως στην πορεία φέρεται να οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν ειδικότερα ευρήματα που συνδέουν την κατάληξη του παιδιού από την εν λόγω πάθηση («μηνιγγοεγκεφαλίτιδα»).

Όπως σημείωναν νομικοί που έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης «το εν λόγω πόρισμα του πραγματογνώμονα από τη Λάρισα όμως και οι καταθέσεις των τριών ιατρών από τα Ιωάννινα (περί σημαντικών προβλημάτων υγείας του παιδιού για εμετούς με αίμα του άτυχου βρέφους) ήταν αυτό που οδήγησε στην ομόφωνη απαλλακτική απόφαση (7-0) του Μικτού Ορκωτού Κακουργιοδικείου της Αρτας».

Έρευνες για τις κακώσεις

Με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ που γνωρίζουν τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης να συνεχίζουν την ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Προκειμένου να δοθούν πλήρεις απαντήσεις για τις κακώσεις που είχε στο σώμα του (σσ υποστηρίχθηκε στο δικαστήριο ότι είναι από προσπάθεια των οικείων του για ανάνηψη) και να μην εκλείπει καμιά αμφιβολία σχετικά με το αν το 2,5 μηνών βρέφος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας ή όχι.

Κι αυτό με το δεδομένο και του ιστορικού βιαιοτήτων μελών της οικογένειας του κι όχι μόνο. Την ίδια ώρα αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ επεσήμαιναν ότι σε μία άλλη ερευνώμενη υπόθεση με σημάδια κακοποίησης (με αναφερόμενη χρήση μίας κρεμάστρας) ενός παιδιού τεσσάρων ετών, ακολούθησε στις αρχές Οκτωβρίου 2024 γνωμάτευση ότι δεν υπήρχε συμμετοχή άλλου ατόμου στον τραυματισμό του.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πόρισμα συνέταξε ιατροδικαστής Πατρών που απεβίωσε προ μερικών μηνών κι όχι ο κ. Γκότσης, όπως είχε αναφερθεί αρχικά στα πλαίσια της επαναδιερεύνησης της υπόθεσης. Όμως και σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται διεξοδικά από τις αρχές ασφαλείας τι ακριβώς συνέβη.