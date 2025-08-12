Αποκάλυψη in: «Κάθαρση» κατ’ επιλογή και μυστική έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μετά την «υπόθεση της Αμαλιάδας»

«Ωράριο εργασίας 7 το πρωί έως 12 το βράδυ, διότι λόγω αναγκών της Υπηρεσίας και κοινωνικών απαιτήσεων θα μιλάτε με αστυνομικούς, νεκροτόμους, γραφεία τελετών. Θα υπογράφετε ή δε θα υπογράφετε σα καλά και πειθήνια όργανα ό,τι σας λένε για να μην πέφτει και πολύ μαστίγιο (μην τους αναγκάσετε να συμπεριφερθούν άσχημα με απειλές για πειθαρχικά και απείθεια) Θα εκτελείτε άμεσα γρήγορα και σε πολλά επίπεδα τα καθήκοντα σας ταυτόχρονα ( σήμερα 7 νεκροτομές, αύριο 13 συν αυτοψίες συν κλινικά περιστατικά συν εκθέσεις στην ώρα τους. Θα διατηρείτε το χώρο ευπρεπώς τακτοποιημένο ( σφουγγαρίστρα δεν έχετε πιάσει στα χέρια σας!!!…εεεε τί θα σας πληρώνουμε και συνεργείο καθαρισμού). Ακόμη και αν στραβώσει η δουλειά θα κατηγορηθείτε, θα κατασυκοφαντηθείτε όμως θα γίνετε διάσημοι, όλοι θα μιλάνε για εσάς μέχρι και τα παιδιά σας στο σχολικό περιβάλλον θα συζητάνε για εσάς, άσχετα από την αλήθεια των λεγομένων! Εννοείται πως δηλώνετε υποταγή να μη μιλήσετε δημόσια ακόμη και αν αφορά την άδικη κατακραυγή σας, είτε αν χρειαστεί πάντα για το κοινό καλό να μεταφερθείτε σε κάποια άλλη πόλη».

Η ανάρτηση –καταγγελία αυτή προ μερικών ημερών της συζύγου του ιατροδικαστή Γιώργου Σιώζου που πέθανε αιφνιδιαστικά, τον περασμένο Ιούνιο, στην Πάτρα με αναφορές για κατάρρευση του από την υπερασπασχόληση του, αναδεικνύει τις δέκα τουλάχιστον αλλεπάλληλες άστοχες ενέργειες των υπευθύνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και παθογένειες στον ιατροδικαστικό χώρο που οδηγούν σε διαλυτικές τάσεις.

Κι αυτό στην συνέχεια της υπό έλεγχο «φωτογραφικής» Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αμφισβητούμενη διεθνώς χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες με ωφελημένο , στενό συγγενή της υπηρεσιακής γραμματέως κ. Βασιλικής Γιαβή.

Η προφανής ανάγκη πλήρους ελέγχου ιατροδικαστικών αποφάσεων κι επιλογών ιατροδικαστών κι η βελτίωση των υπηρεσιών με αφορμή τις αλλεπάλληλες αστοχίες στην «υπόθεση της Αμαλιάδας» έχει εξελιχθεί σε πρόφαση για σειρά επιδεικτικών ενεργειών , με κριτήρια εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης.

Με διαρκή «διαφημιστική» υπερπροβολή υπηρεσιακών παραγόντων-«τιμωρών» του Υπουργείου Δικαιοσύνης από περιορισμένα ΜΜΕ που προβάλλουν φωτογραφίες και βίντεο τους από τις «επιδρομές» τους.

Με τεράστιες συνέπειες στην λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών όλης της χώρας.

Κι ενδεικτικό της δραματικής όσο και ιδιόμορφης κατάστασης που επικρατεί είναι πέρα από τις περιγραφές της συζύγου του κ. Σιώζου (ΣΣ που θεωρούνται από ιατροδικαστές και νομικούς απολύτως εύστοχες για την κατάσταση που επικρατεί) είναι ότι υπάρχει απροθυμία και δυσπραγία στην στελέχωση των υπηρεσιών.

Επιπλέον ο έλεγχος γίνεται σε …κατ επιλογή ιατροδικαστές της υπόθεσης Μουρτζούκου κι άλλοι μένουν στο απυρόβλητο. Επίσης ΕΔΕ που είχαν ζητηθεί από υπηρεσιακά στελέχη της λεωφόρου Μεσογείων με βάση υποτιθέμενες αποκαλύψεις συμπολιτευόμενων «πάνελ» αρχειοθετήθηκαν ως αβάσιμες.

Επίσης υπάρχει σύγχυση και στην ΕΛΑΣ με την προσπάθεια του άρον άρον …αδειάσματος των αποθηκών με πειστήρια στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες.

Επιπλέον έχει ζητηθεί από δικαστικές αρχές και έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ – των επονομαζόμενων «αδιάφθορων» – για να εξετάσει τυχόν «δόλια» ενέργεια ιατροδικαστών στην υπόθεση θανάτου των πέντε βρεφών σε Ηλεία και Αχαΐα.

Κι αυτό παρ ότι ότι η ουσία της υπόθεσης με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, την αμφισβήτηση τους και την επανεξέταση των δεδομένων (ΣΣ υπό το πρίσμα βεβαίως της ομολογίας της Ε. Μουρτζούκου) ερευνάται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικου FBI.

Ποιος είναι όμως ο νέος κύκλος άστοχων ενεργειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Πρώτον: Η ανάγκη διεξοδικής διερεύνησης των λάθος πορισμάτων στην υπόθεση Μουρτζούκου εξελίχθηκε σε επιδρομή (ΣΣ εντελώς άσχετη με το ζήτημα των άστοχων γνωματεύσεων ) μόνο στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας κι όχι σε άλλες δύο ιατροδικαστικές υπηρεσίες που είχαν επίσης εκδώσει εσφαλμένες εκθέσεις για τον θάνατο ισάριθμων παιδιών. Κι αυτό αποδίδεται σε εχθρότητες και «συμμαχίες» που υπάρχουν ανάμεσα σε ιατροδικαστές που έχουν τοποθετηθεί σε καίρια πόστα. Ετσι ώστε να εξαιρεθούν από τον έλεγχο και την κριτική ιατροδικαστές που έχουν κάνει τα ίδια αναφερόμενα λάθη με άλλους.

Δεύτερον: Οι κινήσεις εντυπωσιασμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης εστιάστηκε μόνο σε τρείς από τις πέντε ιατροδικαστικές γνωματεύσεις αλλά καθόλου στις ιστολογικές εξετάσεις τουλάχιστον 8-10 παθολογοανατόμων που επίσης δεν εντόπισαν σαφή ίχνη ασφυκτικού θανάτου σε κανένα από τα πέντε παιδιά. Σημειώνεται ότι κι η επαναδιερεύνηση των ίδιων γνωματεύσεων από δύο πραγματογνώμονες που διόρισε προ μερικών μηνών η ΕΛΑΣ επίσης δεν είχε καταλήξει σε αδιαμφισβήτητα ίχνη ασφυκτικού θανάτου για τα παιδιά. Ωστόσο πρέπει ν’ αναφερθεί ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί δεδομένα ερευνών ξένων αρχών ή της υπόθεσης της «εταιρείας δολοφόνων» που αποκαλύφθηκε το 1987 στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτές οι δολοφονίες «αδύναμων οργανισμών» όπως τα βρέφη ή οι υπέργηροι με μαξιλάρι ,σεντόνι, απόφραξη αεροφόρων οδών κλπ χωρίς στοιχεία βιαιότητας είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτοι και προβληματίζουν διεθνώς ιατρούς κι ιατροδικαστές. Ετσι ώστε κι αυτό να συνεκτιμηθεί, προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοιες λάθος εκτιμήσεις και να υπάρχει κι άλλο «φίλτρο» ανάλυσης των δεδομένων. Με βασικό ζητούμενο στην υπόθεση της Αμαλιάδας να διερευνηθεί επί της ουσίας γιατί σε καμιά των περιπτώσεων δεν υπήρξε πιο ενδελεχής έρευνα αφού ήταν γνωστά ορισμένα από τα προηγούμενα συμβάντα.

Τρίτον: Υπήρξαν αναφορές από στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για συνθήκες δυσωδίας στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, χωρίς να συνεκτιμάται ότι οι ιατροδικαστές δεν είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου, αλλά η Υπηρεσία Καθαριότητας του Νοσοκομείου του Ρίου στο οποίο ανήκει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Με ενδεικτικό το άρθρο δικηγόρου της Πάτρας για την κατάσταση που επικρατεί.

Τέταρτον: Ασκήθηκε κριτική για μη απόδοση «πειστηρίων» και για ύποπτες σχετικές ενέργειες στελεχών της εν λόγω ιατροδικαστικής υπηρεσίας χωρίς να αναλύεται περί τίνος ακριβώς πρόκειται, αν υπήρχε λόγος διατήρησης κι αποθήκευσης αυτών των στοιχείων. Με μόνο ζητούμενο την «ακαταστασία» ή όχι στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Κι έτσι τώρα υπεύθυνοι του υπουργείου ξεκινούν αλληλογραφία με τους έκπληκτους αξιωματικούς τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών αν χρειάζονται τα ρούχα αποθανόντων, αν κάποιο αντικείμενο τους είναι απαραίτητο για την έρευνα τους ώστε να υπάρξει αιφνιδιαστική επαναδιερεύνηση. Με κίνδυνο να χαθούν κρίσιμα δεδομένα. Σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται τραγελαφική…

Πέμπτον: Ο αρμόδιος για τους ελέγχους αυτούς, στέλεχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε διατελέσει συνδικαλιστής στον χώρο των ιατροδικαστικών υπηρεσιών κι είχε προχωρήσει σε αρθρογραφία κι ανακοινώσεις από το 2023 για τις άθλιες καταστάσεις στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Κι όπου τώρα με τεράστια …έκπληξη ανακαλύπτει προβλήματα μόνο σε μία υπηρεσία, χωρίς να ζητά επέκταση των ελέγχων και σε άλλες. Ξεχνώντας την κριτική που ασκούσε για χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όπου τα υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη του είναι τα ΄λιδια που υμνεί τώρα.

Εκτον: Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι επιτελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρονται στην προβληματική λειτουργία επί πολλά έτη των ιατροδικαστικών υπηρεσιών κλπ κι έχουν τοποθετήσει ως υπεύθυνος της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης , ιατροδικαστή που ήταν ο κύριος υπεύθυνος των υπό κατηγορία υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια!

ΕΒβδομον: Στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοίνωσαν περίπου …μισή ώρα μετά την αφαίρεση εγγράφω ν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών (ΣΣ προκειμένου να υπάρξει «ενδελεχής έλεγχος» τους) ότι ανακάλυψαν «σημαντικές ελλείψεις». Κι όοπου όμως αυτές φαίνεται να αφορούν, όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία, κυρίως σφραγίδες σε αντίγραφα κλπ (ΣΣ ο έλεγχος πάντως δεν έχει ολοκληρωθεί). Χωρίς οι δικαστικές κι οι αστυνομικές αρχές που είχαν χειριστεί αυτά τα συμβάντα των υπό έλεγχο φακέλων να έχουν αναφερθεί σε προβληματική αλληλογραφία με τους ιατροδικαστές

Ογδοον: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών υπάρχει «εμβαλωματική» στελέχωση με ιατροδικαστές κυρίως μικρής εμπειρίας που έρχονται υπό συνθήκες πίεσης να δουλέψουν για μερικές εβδομάδες στην συγκεκριμένη υπηρεσία (ΣΣ με το ελληνικό δημόσιο να τους πληρώνει τα έξοδα για τα καταλύματα τους για αυτούς τους μικρούς χρόνους παραμονής στην ΙΔ της Αχαΐας). Ακόμη καταγγέλλεται ότι στην εν λόγω υπηρεσία έχει μετατεθεί νεκροτόμος που έχει κατηγορηθεί προσφάτως για υπόθεση διαφθοράς.

Ενατον: Σε πολλές ιατροδικαστικές υπηρεσίες υπάρχουν τεράστια προβλήματα με ελλείψεις προσωπικού, με τοποθέτηση σε αυτές ιατροδικαστών μικρής εμπειρίας , με καταγγελίες για εξοντωτικές πιέσεις κοκ. Είναι ενδεικτική η πρόσφατη αναφορά της κ Κ. Παπαγρηγορίου Αντιπρόεδρου του Σωματείου Εργαζομένων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι οι γενόμενες ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την κατάργηση των Περιφερειακών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, την επαναλειτουργία μεμονομένων Τμημάτων (μέσω της φερόμενης -νέας- σύστασης Τμήματος Ι.Υ., όπως λ.χ. έγινε στην Κοζάνη) και την αιφνίδια αναστολή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών δεν συμβαδίζουν με το στόχο αναδιοργάνωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου ως υπάλληλοι όλων των Περιφερειακών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης συλλήβδην καταδικάζουμε αυτή την πρωτόγνωρη «σούπα» που ομογενοποιεί την ευθύνη και την τιμωρία σε όλους όσοι συν-εργάζονται κάτω από την κοινή ταμπέλα που ονομάζεται «Ιατροδικαστική Υπηρεσία».

Δέκατον: Τεράστια αναστάτωση προκαλούν κι οι …άστοχες κατ επιλογή ΕΔΕ που ζητά το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την υποτιθέμενη «κάθαρση» στον ιατροδικαστικό χώρο που όμως σχετίζεται μ εχθρότητες ιατροδικαστών και με συμμαχίες ν και συμπορεύσεις με ορισμένα ΜΜΕ. Ενδεικτική είναι η ΕΔΕ που αρχειοθετήθηκε με βάση δημόσιες «αποκαλύψεις» κατά ιατροδικαστή ότι τάχα αρνήθηκε να παραλάβει τις εξετάσεις ιατρού της Αμαλιάδας στην υπόθεση Μουρτζούκου.

Στο πόρισμα ωστόσο διαπιστώνεται ότι οι εν λόγω εξετάσεις είχαν παραληφθεί μέσω της αλληλογραφίας ΕΛΑΣ και του νοσοκομείου Αμαλιάδας κι ότι οι ισχυρισμοί του τοπικού ιατρού ήταν άνευ ουσίας. Επιπλέον ζητήθηκε άρον άρον ΕΔΕ σε βάρος ιατροδικαστή με βάση και πάλι υποτιθέμενες «αποκαλύψεις» φιλικών ΜΜΕ ότι είχε «ζητήσει προφορικά» προ έτους 10.000 ευρώ (ΣΣ χωρίς να έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΕΛΑΣ για την «παγίδευση» του ιατροδικαστή και χωρίς να εχει αναφερθεί οτιδήποτε σχετικό για έναν χρόνο).

Με βάση των «αποκαλύψεων» τους ισχυρισμούς δικηγόρους – χωρίς να προσκομίζεται ενδεικτικό στοιχείο – που κατηγορείται για πλαστογραφίες!

Αντίθετα το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνείται …πεισματικά να διατάξει ΕΔΕ ή να θέσει σε αναστολή ιατροδικαστή (ΣΣ θεωρείται ότι έχει υποστηρικτές στο υπουργείο της λεωφόρου Μεσογείων) που ελέγχεται από δικαστικούς λειτουργούς για συγκεκριμένη, προγενέστερη υπόθεση δωροδοκίας. Ο εν λόγω ιατροδικαστής υπέβαλε προ τριών μηνών παραίτηση (γιατί δεν μετακινείτο συνάδελφος του) χωρίς όμως να επιμείνει ακολούθως σε αυτήν.