Ο Βεζένκοφ πέτυχε 32 πόντους στη φιλική ήττα του Ολυμπιακού από την Παρί (87-90)

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 90-87 από την Παρί στο δεύτερο φιλικό των «ερυθρολέυκων» επί κυπριακού εδάφους, στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι Γάλλοι πήραν τη νίκη στο φινάλε της αναμέτρησης με τις τρεις βολές του Ίφι, 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Το ματς

Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν μπροστάρηδες στην επίθεση του Ολυμπιακού, με την Παρί να μένει κοντά στο σκορ με γρήγορες επιθέσεις και να τελειώνει την περίοδο με σκορ 23-17. Οι Γάλλοι εκμεταλλεύτηκε κάποιες κακές επιθέσεις των «ερυθρολεύκων» και χτύπησε στο τρανζίσιον, προσπερνώντας με 28-32 (14′), με τον Ολυμπιακό να ανακτά το προβάδισμα στο ημίχρονο με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ (42-37).

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και τις δύο ομάδες να σκοράρουν κατά ριπάς, με την Παρί να βρίσκει διαδοχικά σουτ και να παίρνει το προβάδισμα με 70-63. Κάτι που άλλαξε μόλις η Παρί έκλεψε και βρήκε μπάλες στο τρανζίσιον. Ωστόσο οι Παριζιάνοι βρήκαν διαδοχικά σουτ από το τρίποντο και πήραν τον έλεγχο του ματς στα χέρια τους (71-78, 35′).

Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Ντόντα Χολ να τελειώνει δύο φάσεις και να μειώνει σε 82-85 και λίγο αργότερα να ισοφαρίζει (87-87). Όμως οι βολές του Ναντίρ Ιφί, μετά το 5ο φάουλ του Βεζένκοφ, έκριναν τελικά την αναμέτρηση. Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης αποβλήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-17, 42-47, 63-70, 87-90

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (4 ασίστ), Γουόρντ 9 (1/11 τρίποντα), Βεζένκοφ 32 (4/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μιλουτίνοβ 8 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 9 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λι 6 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Νετζήπογλου, Χολ 17 (7 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 6 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη).