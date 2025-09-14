sports betsson
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Ο Βεζένκοφ πέτυχε 32 πόντους στη φιλική ήττα του Ολυμπιακού από την Παρί (87-90)
Μπάσκετ 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:37

Ο Βεζένκοφ πέτυχε 32 πόντους στη φιλική ήττα του Ολυμπιακού από την Παρί (87-90)

Λύγισε στο τέλος ο Ολυμπιακός και η Παρί επικράτησε 90-87 στο δεύτερο φιλικό των Πειραιωτών επί κυπριακού εδάφους. Αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Η Παρί επικράτησε του Ολυμπιακού με 90-87 στο δεύτερο φιλικό των Πειραιωτών επί κυπριακού εδάφους με τον Σάσα Βεζένκοφ να σταματάει στους 32 πόντους.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 90-87 από την Παρί στο δεύτερο φιλικό των «ερυθρολέυκων» επί κυπριακού εδάφους, στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι Γάλλοι πήραν τη νίκη στο φινάλε της αναμέτρησης με τις τρεις βολές του Ίφι, 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Το ματς

Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν μπροστάρηδες στην επίθεση του Ολυμπιακού, με την Παρί να μένει κοντά στο σκορ με γρήγορες επιθέσεις και να τελειώνει την περίοδο με σκορ 23-17. Οι Γάλλοι εκμεταλλεύτηκε κάποιες κακές επιθέσεις των «ερυθρολεύκων» και χτύπησε στο τρανζίσιον, προσπερνώντας με 28-32 (14′), με τον Ολυμπιακό να ανακτά το προβάδισμα στο ημίχρονο με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ (42-37).

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και τις δύο ομάδες να σκοράρουν κατά ριπάς, με την Παρί να βρίσκει διαδοχικά σουτ και να παίρνει το προβάδισμα με 70-63. Κάτι που άλλαξε μόλις η Παρί έκλεψε και βρήκε μπάλες στο τρανζίσιον. Ωστόσο οι Παριζιάνοι βρήκαν διαδοχικά σουτ από το τρίποντο και πήραν τον έλεγχο του ματς στα χέρια τους (71-78, 35′).

Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Ντόντα Χολ να τελειώνει δύο φάσεις και να μειώνει σε 82-85 και λίγο αργότερα να ισοφαρίζει (87-87). Όμως οι βολές του Ναντίρ Ιφί, μετά το 5ο φάουλ του Βεζένκοφ, έκριναν τελικά την αναμέτρηση. Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης αποβλήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-17, 42-47, 63-70, 87-90

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (4 ασίστ), Γουόρντ 9 (1/11 τρίποντα), Βεζένκοφ 32 (4/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μιλουτίνοβ 8 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 9 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λι 6 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Νετζήπογλου, Χολ 17 (7 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 6 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη).

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μπάσκετ 14.09.25

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Ελλαδάρα – ομαδάρα και χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket 2025

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
