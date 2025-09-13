Για τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τα σημαντικά προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία, τις προκλήσεις για τη χώρα, αλλά και τη νέα πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ μίλησε στο OT FORUM και στις δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Αλεξάνδρα Φωτάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου: «Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε συνέχεια στο δρόμο και πρέπει να ακούμε, όχι απλά να λέμε ότι ακούμε, αλλά να ακούμε πραγματικά».

«Ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός και θεωρεί ότι όλα αυτά που εξήγγειλε το πρωθυπουργός δεν δίνουν απάντηση στο μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, το πρόβλημα της ακρίβειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ως ΠΑΣΟΚ «είμαστε μία δύναμη ρεαλιστική και υπεύθυνη δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είμαστε ένα κόμμα που φιλοδοξούμε να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση της χώρας».

<br />

Κοινωνική δυσαρέσκεια

Κληθείσα να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, η κ. Γιαννακοπούλου τονίζει ότι αυτό το οποίο καταγράφεται αυτή τη στιγμή είναι μία διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια: «Αυτή η δυσαρέσκεια πιστεύω ότι στην πορεία προς τις εκλογές θα γίνει ρεύμα απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό το ρεύμα μπορεί να το εκφράσει, όχι να το πιστωθεί, το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη ρεαλιστική και υπεύθυνη δύναμη απέναντι στην κυβέρνηση».

Σε ερώτηση ποιος είναι μεγαλύτερος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, τονίζει χαρακτηριστικά: Μεγαλύτερος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ υπήρξε ο ίδιος ο εαυτός του. Αλλά αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ανασυγκροτηθεί, έχει πληρώσει και έχει μάθει από τα λάθη του. Υπάρχουν πολλά νέα στελέχη που μπήκαμε στο ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα χωρίς να έχουμε υπηρετήσει κυβερνητικά αξιώματα. [….] Τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κάνει restart».

Και υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή «παλεύουμε για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας»: «Να δείξουμε ότι οι προτάσεις μας απαντάνε πραγματικά στα προβλήματα των Ελλήνων , ότι είμαστε εκφραστές της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης που φτωχοποιείται διαρκώς».

Για τις συνεργασίες

Σε ερώτηση αν είναι ανοικτή σε συνεργασίες απαντά: «Δεν είμαστε δογματικά απέναντι σε συνεργασίες, αλλά εγώ έχω έρθει να σας μιλήσω ως ΠΑΣΟΚ και θα κατεβούμε στις εκλογές ως ΠΑΣΟΚ και ως ΠΑΣΟΚ φιλοδοξούμε να είμαστε το πρώτο κόμμα. Εμείς θέλουμε να είμαστε το πρώτο κόμμα, ίσως και με μία ψήφο. Και ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε».

Αναφερόμενοι στις μεταρρυθμίσεις, που είναι αναγκαίες για τη χώρα υπογράμμισε ότι «ο κύριος Μητσοτάκης, φοβήθηκε, δεν έκανε αυτό το οποίο όφειλε να κάνει. Για την ακρίβεια ακούσατε να λέει κάτι για τα καρτέλ για τα ολιγοπώλια; Ή είναι υπηρέτης αυτών των ολιγοπωλίων ή πολύ απλά ανίκανος για να μπορέσει να επιφέρει αποτελέσματα». «Ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες», επισημαίνει.

Αναφερόμενη στα μέτρα που ανακοινώσει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζει ότι θα περιγράψει μία άλλη φιλοσοφία, η οποία βάζει στο κέντρο πρωτίστως η μεσαία τάξη που έχει φτωχοποιηθεί.

Αυτό που χρειάζεται η χώρα και Έλληνες πολίτες δεν είναι Μεσσίες, αλλά είναι σοβαρές πολιτικές δυνάμεις οι οποίες έρχονται με ρεαλισμό, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και καταθέτουν σοβαρές προτάσεις. Και θα επιμείνω στο δίκαιες, γενναίες και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις.

Δημοκρατική ανατροπή

Υπογραμμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί μία δημοκρατική ανατροπή αυτής της κυβέρνησης που πλέον έχει οδηγήσει στην ελληνική κοινωνία σε αδιέξοδο.