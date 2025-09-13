Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

Για το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής την επόμενη ημέρα, την καθημερινότητα των πολιτών και τη νέα γενιά, μίλησε μεταξύ άλλων ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη.

Άλλη οικονομική πολιτική

Η χώρα έχει ανάγκη από μία άλλη πορεία, σήμερα και αύριο το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει τη δική του κυβερνητική πρόταση, θα μιλήσουμε για ένα σύγχρονο κράτος και θα περιγράψουμε μία δημόσια διοίκηση που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία, είπε κατ’ αρχάς ο κ. Σπυρόπουλος, σημειώνοντας ότι «θα μιλήσουμε για μία άλλη οικονομική πολιτική.

«Μείζον θέμα είναι η ακρίβεια και θα πρέπει να σπάσουμε τα καρτέλ που έχουν δημιουργηθεί σε τράπεζες, ενέργεια κτλ.», είπε και προσέθεσε πως η σημερινή κυβέρνηση «δεν θέλει να συγκρουστεί με τις στρεβλώσεις στην αγορά. Σε όλα τα κράτη έρχεται το κράτος και παρεμβαίνει. Δείτε, η χονδρική τιμή ενέργειας υποχώρησε, όχι όμως τα τιμολόγια λιανικής. Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα παρέμβει. Γιατί δεν παρεμβαίνει χθες;».

Ρεαλιστικό πρόγραμμα

Εν συνεχεία αναφέρθηκε ειδικότερα στις τράπεζες και τις χρεώσεις αλλά και την αδυναμία πρόσβασης σε αυτές, επιχειρήσεων όπως οι μικρομεσαίες, αλλά και τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Όχι μόνο για τις τράπεζες αλλά και για την ενέργεια.

Το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνητικό παρελθόν ανέφερε και υπογράμμισε πως «το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε είναι πρόγραμμα ρεαλιστικό. Δεν τάζουμε σε όλους τα πάντα. Όσο αντέχει η ελληνική οικονομία. Δεν λέμε πράγματα για να τα πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μαι οικονομία, με σημάδια ανάπτυξης, αλλά με πήλινα πόδια».

Σημείωσε ότι δεν «άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο» και χαρακτήρισε αποτυχημένη την πολιτική της ΝΔ.

<br />

Δημοσκοπήσεις

Αναφορικά με τη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ο κ. Σπυρόπουλος είπε ότι στόχος είναι τα ποσοστά να μεγαλώσουν καθώς η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει με αυτά τα ποσοστά και διευκρίνισε ότι πάνω από το 75% των πολιτών είναι απογοητευμένοι, αλλά η αντιπολίτευση δεν εισπράττει, είναι κατακερματισμένη. Ωστόσο, εκτίμησε σε σημαντική άνοδο των ποσοστών, με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Κίνημα και «το κυβερνητικό πρόγραμμα που ξεδιπλώνουνε μέρα με τη μέρα, το νέο ήθος στην πολιτική και τη σκληρή δουλειά».

Αφού σημείωσε ότι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ και να φέρει την αλλαγή, είναι το ΠΑΣΟΚ-Kίνημα Αλλαγής, είπε ότι η ΝΔ προσπαθεί να στείλει όλο και περισσότερους εκτός πολιτικής σκέψης και στην αποχή, η οποία την βολεύει. «Την κύρια ευθύνη για την απαξίωση των κομμάτων την έχει η κυβέρνηση», ανέφερε.

Η νέα γενιά

Επιπροσθέτως ανέφερε ότι η όλη συζήτηση περί Αλέξη Τσίπρα και ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, επίσης βολεύει την κυβέρνηση: «αντί να συζητάς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, την άδικη, τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης που πήγαν στους ισχυρούς, βολεύει μία συζήτηση με το παρελθόν και τα φαντάσματα». Διευκρίνισε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν έχει καμία ανησυχία ως προς την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Α. Τσίπρα.

Σχετικά με την απήχηση του κόμματος στη νέα γενιά είπε ότι παρότι είχε χαθεί η εμπιστοσύνη, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ξεκίνησε μια δύσκολη και επίπονη προσπάθεια να «πιάσουμε το νήμα από την αρχή, να μιλήσουμε για τα προβλήματα και να αισθανθούν οι νέοι ότι υπάρχει ένα κόμμα που αντιλαμβάνεται τις συνθήκες».

Και κατέληξε λέγοντας: «Πραγματοποιήσαμε συνδιάσκεψη για τη νέα γενιά του κόμματος. 1.000 άτομα με 40 βαθμούς θερμοκρασία ήταν στην Αθήνα. Πάει να πει ότι είναι παιδιά που πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ».