Όλο και περισσότεροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους το «σπαταλούν» κάνοντας scrolling μπροστά από μια οθόνη. Και πως αν τους ρωτήσεις τι είδαν ή τι έκαναν, μπορεί και να μην θυμούνται, από αυτό το ιδιότυπο χόμπι. Και δεν είναι λίγες φορές που αναζητούν τρόπους να ξεφύγουν από τον ψηφιακό κόσμο και τα social media. Να βρουν μια αναλογική εναλλακτική του να παρακολουθούν αστεία βίντεο ή να διαβάζουν πληροφορίες που μπορεί να ξεχάσουν την επόμενη στιγμή.

Η λύση υπάρχει σύμφωνα με τους ειδικούς. Και είναι τα χόμπι. Δηλαδή δραστηριότητες όπως κηπουρική, ζωγραφική, ανάγνωση βιβλίων, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, ακόμη και γυμναστική ή σπορ. Μπορείτε επίσης να αρχίσετε να κρατάτε –ναι, αυτό το παλιομοδίτικο- ημερολόγιο. Ή, όπως η Gen Z, πιάστε το… βελονάκι.

Ο δρόμος είναι εκεί, αρκεί κανείς να θέλει να τον βαδίσει. Και είναι ευκολότερο από όσο φαντάζεται κάποιος που έχει κάνει το τηλέφωνο συνέχεια του χεριού του. Απλώς πρέπει να περάσει από τα λόγια στην πράξη.

Λίγη χαρά κάθε μέρα

Σύμφωνα με τη Σάρα Πρέσμαν, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ιρβάιν, το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι πιέζονται να βρουν το «ιδανικό χόμπι» που θα κάνει τον ελεύθερο χρόνο τους «τέλειο». Αλλά, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, λέει. «Αρκεί ένας συνδυασμός μικρών ευχάριστων δραστηριοτήτων. Όπως λίγη γυμναστική, το μαγείρεμα μιας νέας συνταγής, μια βόλτα με έναν φίλο για καφέ, η φροντίδα για λίγο του κήπου».

Όπως λέει, όλα αυτά «μπορεί να έχουν σωρευτική επίδραση στη διάθεση και την υγεία σας. Αντί λοιπόν να πιέζετε τον εαυτό σας για να βρείτε το τέλειο χόμπι, απλώς αναρωτηθείτε: «Τι θα μου φέρει λίγη χαρά σήμερα;»»

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Ζαβάντσκι, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μέρσεντ, επισημαίνει ότι τα χόμπι δεν χρειάζεται να γεμίζουν ώρες ολόκληρες για να είναι ωφέλιμα. Αρκούν δραστηριότητες διάρκειας 20, 10 ή 5 λεπτών που μπορούν να δημιουργήσουν αίσθημα ευεξίας.

«Πρέπει πραγματικά να αγκαλιάσουμε μικρές ασχολίες με τον ελεύθερο χρόνο μας», λέει στο Associated Press, δεδομένου του πόσες άλλες υποχρεώσεις έχουμε μέσα στη μέρα. Ένα χόμπι μπορεί να μην κάνει reset στη ζωή σας, «αλλά να σας επαναφέρει για την επόμενη ώρα», λέει.

Κάντε δοκιμές

Σημαντικό είναι να δοκιμάσετε και διαφορετικά πράγματα, για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε να βρείτε τι σας ταιριάζει. Η Πρέσμαν το παρομοιάζει με τα ραντεβού πριν από μια σχέση: «Μπορεί να χρειαστεί να βγείτε μερικά ραντεβού πριν βρείτε το ταίρι σας».

Και προτείνει να προσαρμόσετε δραστηριότητες που αγαπούσατε ως παιδιά στην ενήλικη ζωή σας. Ή να βάλετε στη ρουτίνα σας αυτό που σας λείπει: Γυμναστική αν κάνετε καθιστική ζωή. Διάβασμα, αν σας λείπει το ενδιαφέρον για τα πάντα. Αν νιώθετε αποκομμένος, ενταχθείτε σε μια λέσχη ή ομάδα. Ή ζωγραφίστε, αν φοβάστε ότι σας λείπει η δημιουργικότητα.

Και ρωτήστε και άλλους ανθρώπους τι κάνουν. Μπορεί να εμπνευστείτε.

Δώστε χρόνο και χώρο

Άλλη σημαντική συμβουλή είναι να δώσετε στο χόμπι σας τον χώρο και τον χρόνο που θα αφιερώνατε στην οθόνη σας. Η Γκαμπριέλα Τονιέτο, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μάρκετινγκ στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Rutgers, παραδέχεται ότι «οι οθόνες είναι πολύ εύκολες». Γι’ αυτό, αφήστε το μπλοκ ζωγραφικής ή το βιβλίο ή τα εργαλεία κηπουρικής σε ορατό σημείο. Έτσι δεν θα τα ξεχάσετε.

Και είναι πολύ σημαντικό να φερθείτε με κατανόηση στον εαυτό σας. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωθείτε την πρώτη φορά που θα υποκύψετε στη γοητεία της οθόνης έναντι του χόμπι. Για να το κάνετε βίωμα, πρέπει να το θέλετε και να το ακολουθείτε με αγάπη. Αρκεί να κάνετε μικρά βήματα, ένα τη φορά.

«Το πρώτο βήμα είναι να βιώνεις θετικότητα όταν ασχολείσαι με το χόμπι σου», λέει η Τονιέτο. «Να νιώθεις πιο χαλαρός, να νιώθεις λιγότερο αγχωμένος, να νιώθεις πιο ευτυχισμένος».