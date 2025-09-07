newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Η Gen Z αφήνει το doom scrolling και… πιάνει το βελονάκι
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025

Η Gen Z αφήνει το doom scrolling και… πιάνει το βελονάκι

Η Gen Z κάνει πλέξιμο αντί για πάρτι.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Η Gen Z αλλάζει τις βραδινές της συνήθειες. Αντί για κλαμπ και ξενύχτια, στρέφεται σε πιο αργούς ρυθμούς και χόμπι που θυμίζουν άλλες εποχές: χειροτεχνίες, κεραμική, πλέξιμο.

Οι νέοι άνθρωποι συναντιούνται γύρω από τραπέζια γεμάτα νήματα, χάντρες ή πινέλα, αναζητώντας όχι μόνο δημιουργία, αλλά και έναν διαφορετικό τρόπο να συνδεθούν μεταξύ τους, μακριά από τις οθόνες.

Μπορεί να φταίνε τα ενοίκια ή απλά το burn out, αλλά η Gen Z παρακάμπτει τα κλαμπ και κατευθύνεται σε κάτι πιο αργό.

«Οι χειροτεχνίες είναι σαν φάρμακο», είπε η Γκάμπι, ιδρύτρια του Girls Craft Club στο Εδιμβούργο, στον Guardian. Μετά από μια διάγνωση για ΔΕΠΥ που την άφησε να αισθάνεται χαμένη, ξεκίνησε να διοργανώνει εβδομαδιαίες δημιουργικές συναντήσεις. Κάθε συνεδρία έχει θεματική – βελονάκι, κοσμήματα, latte art – και η έλξη ξεπερνά κατά πολύ την ίδια τη χειροτεχνία. Είναι η ευκαιρία να είσαι παρών, μακριά από την οθόνη, και άνθρωπος για λίγες ώρες.

Σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τα χόμπι που περνούσε τον χρόνο η γιαγιά σου… επιστρέφουν στη μόδα. Τα καφέ με κεραμική γεμίζουν. Τα supper clubs αντικαθιστούν τα σαββατόβραδα στα νυχτερινά κέντρα. Δεν είναι ειρωνεία ούτε νοσταλγία. Είναι μηχανισμός επιβίωσης.

«Οι χειροτεχνίες είναι σαν φάρμακο»

Η Children’s Society αναφέρει ότι πάνω από το 25% των 15χρονων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή. Πολλοί από τους σημερινούς εικοσάρηδες πέρασαν τα πιο κρίσιμα χρόνια τους μέσα στα lockdown. Η κοινωνική τους ζωή διακόπηκε. Η αίσθηση σταθερότητας δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά.

Κάνοντας reset

Αυτό που προσφέρουν αυτά τα χόμπι είναι ένα reset. Όχι με τον τρόπο του self-help, αλλά με τον τρόπο του «ας βάψουμε κεραμικά και ας τα πούμε για δυο ώρες».

Ακόμα και τα δεδομένα το επιβεβαιώνουν. Μια μελέτη του 2024 στο πανεπιστήμιο Anglia Ruskin έδειξε ότι οι χειροτεχνίες προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή σε σχέση με την αμειβόμενη εργασία. Η καθηγήτρια Ντέιζι Φάνκορτ, συγγραφέας του Art Cure, λέει ότι τα δημιουργικά χόμπι ρυθμίζουν ενεργά το στρες. Η Σάρα Κόρμπετ, ιδρύτρια του Craftivist Collective, συγκρίνει τη διαδικασία με τη mindfulness: βελονιά τη βελονιά, η αναπνοή επιβραδύνεται και ο εγκέφαλος επανέρχεται σε λειτουργία.

«Αυτή η επιστροφή στα αναλογικά χόμπι εξελίσσεται μέσα σε ένα ζοφερό εθνικό τοπίο» γράφει ο Guardian. Οι έφηβοι της Βρετανίας είναι από τους πιο δυστυχισμένους στην Ευρώπη. Στην περσινή του έκθεση Good Childhood, ο οργανισμός Children’s Society προειδοποίησε για μια «ύφεση της ευτυχίας» στους νέους, με λίγο πάνω από το 25% των 15χρονων στο Ηνωμένο Βασίλειο να δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, σε σύγκριση με μόλις 7% στην Ολλανδία.

Για πολλούς που ενηλικιώθηκαν μέσα στα lockdown, η ανάγκη για πραγματική επαφή είναι έντονη. Οι βραδιές έξω είναι ακριβές, η κρίση του κόστους ζωής πιέζει, και οι ώρες ατελείωτου scroll μετά την τηλεργασία έχουν αφήσει τους νέους εξαντλημένους.

Τα «αργά χόμπι» προσφέρουν αντίβαρο: οικονομικές, χωρίς οθόνη – και συχνά χειρωνακτικές – δεξιότητες. Αν και πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες ξεκίνησαν από γυναίκες, η χαρά της δημιουργίας τους αγγίζει όλους.

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα των ΗΠΑ

Ομάδες βιοχημικού πολέμου και πυροσβέστες στον σημείο χημικής πυρκαγιάς στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες

Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
