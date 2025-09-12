newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
Επικαιρότητα 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:08

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Για «ζοφερή» ιδιαιτερότητα της χώρας μας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, την ίδια ώρα που οι καταναλωτές εξακολουθούν να ταλανίζονται από την ακρίβεια.

«Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ξανά τη ζοφερή ελληνική ιδιαιτερότητα: ενώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές παραγωγού στη γεωργία αυξήθηκαν κατά 5,6% το β΄τρίμηνο του 2025, στην Ελλάδα οι αγρότες είναι οι μόνοι που βλέπουν τις τιμές τους να μειώνονται ή να μένουν στάσιμες. Την ίδια στιγμή, στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων εκτοξεύονται με αυξήσεις που φτάνουν έως και 30%», τονίζει η Κουμουνδούρου, με κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του αρμόδιου τομεάρχη, Βασίλη Κόκκαλη.

Όπως επισημαίνει, «αυτό το παράδοξο – ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο – είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη:

  • »της ασυδοσίας των καρτέλ,
  • »της παντελούς απουσίας ελέγχων,
  • »της αδιαφορίας για το εισόδημα των παραγωγών και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

«Άμεση παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στα τρόφιμα»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί άμεσα μέτρα για να μπει φρένο στην κερδοσκοπία, να στηριχθούν οι παραγωγοί και να προστατευτεί η κοινωνία από την ακρίβεια που διαλύει τα νοικοκυριά», υπογραμμίζει, ζητώντας:

  • «Άμεση παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στα τρόφιμα.
  • »Διαφάνεια και αυστηρούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το χωράφι έως το ράφι.
  • »Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και ουσιαστική στήριξη των μικρών και μεσαίων παραγωγών».

Καταληκτικά, υπενθυμίζει ότι, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στη ΔΕΘ, η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο που θα διασφαλίζει δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, προσιτά τρόφιμα για τους πολίτες και πραγματική διαφάνεια στην αγορά. Σε αυτό το σχέδιο καλούμε να συμβάλουν όλοι, ώστε η χώρα να αποκτήσει ξανά δικαιοσύνη, προοπτική και ασφάλεια για την κοινωνική πλειοψηφία».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε πάνω από τις 2.060 μονάδες στο φίνις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε πάνω από τις 2.060 μονάδες στο φίνις

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Πολιτική 08.09.25

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Σύνταξη
Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κωνσταντίνος Κόμπος 08.09.25

Η Κύπρος υποστηρίζει την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Σύνταξη
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Επικαιρότητα 04.09.25

Η Αγκυρα ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ανέβαλε την προγραμμαστισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, όπου αναμενόταν να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος
«Ξέπλυμα» 12.09.25

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε 'επικίνδυνη σωματική βλάβη', συνεχίζει να δείχνει την 'ευαισθησία' της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας – Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους
Παραμένει η ένταση 12.09.25

Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας, λέει το ΝΑΤΟ - Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους

Το ΝΑΤΟ εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση για τις ασκήσεις Zapad-2025, ενώ η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε το μίσος
ΗΠΑ 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε το μίσος

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς του τον έπεισαν να παραδοθεί. Επίσης, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά, λόγω των ιδεών του Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται
«Ευρωπαϊκό πρόβλημα» 12.09.25

Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.   

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Ελλάδα 12.09.25

Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»
Σκέψεις 12.09.25

Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»

Καθώς η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, του 2004, επανακυκλοφορεί, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης της, Τσάρλι Κάουφμαν, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ» - ενδιαμέσως έκανε μια μικρού μήκους στην Αθήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 12.09.25

ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης

Στην οδό Μητροπόλεως 28, εκγαινιάστηκε ένας σύγχρονος χώρος ο οποίος προσφέρει μία πελατοκεντρική εξυπηρέτηση με προνομιακές υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»
Δείτε βίντεο 12.09.25

Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η πόλη στην πολιτεία Τενεσί είναι «βαθιά προβληματική» - Η επιλογή του θυμίζει αυτή που έκανε για την Ουάσινγκτον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Ελλάδα 12.09.25

Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του

Υποσχόταν στα θύματά του μεγάλες χρηματικές απολαβές, τις απειλούσε και ασκούσε σωματική ή ψυχολογική βία κι έτσι τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε.

Σύνταξη
Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
Αλά τούρκα 12.09.25

Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή

Ξεκίνησε η δίκη για την εγκυρότητα ή μη του πανεπιστημιακού διπλώματος του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου - Για πρώτη φορά στα χρονικά - ακόμα και της Τουκρίας - τον υπερασπίζεται μέσα από τα κάγκελα ο επίσης κρατούμενος δικηγόρος του

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης
«Ορθογώνια λαιμόκοψη» 12.09.25

Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης

Ο Αυστριακός ιστορικός τέχνης Φίλιπ Ζιτζλσπέργκερ τοποθετεί το έργο «Salvator Mundi» του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο πλαίσιο της «αισθητικής της ρευστότητας των φύλων» στην Ιταλία της Αναγέννησης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισραήλ: Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίθεση στο Κατάρ – Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους
Νέες διαβουλεύσεις 12.09.25

Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ μετά την επίθεση στο Κατάρ - Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων έπειτα από την επίθεση στο Κατάρ και το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη - Τι λέει ο Τραμπ για τους ομήρους

Σύνταξη
LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία
Eurobasket 2025 12.09.25

LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία

Παρακολουθήστε Live στις 17:00 την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Eurobasket ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία. Τηλεοπτικά από το Novasports Start και ΕΡΤ 1.

Σύνταξη
Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ρεκόρ όπλων 12.09.25

Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»

Αν οι εξουσιοδοτήσεις του NDAA στις ΗΠΑ μετατραπούν σε πραγματικές πιστώσεις, τότε ο προϋπολογισμός θα σπαταλήσει τεράστια ποσά σε δυσλειτουργικά ή παρωχημένα οπλικά συστήματα, προειδοποιεί ειδικός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: «Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα – Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα
Βίντεο 12.09.25

«Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα - Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν σε αυξημένα επίπεδα - Καλός ο καιρός το Σάββατο - Τις υψηλές θερμοκρασίες θα διακόψει ένα «φθινοπωρινό σκίρτημα», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 12.09.25

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
