ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

Για «ζοφερή» ιδιαιτερότητα της χώρας μας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, την ίδια ώρα που οι καταναλωτές εξακολουθούν να ταλανίζονται από την ακρίβεια.

«Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ξανά τη ζοφερή ελληνική ιδιαιτερότητα: ενώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές παραγωγού στη γεωργία αυξήθηκαν κατά 5,6% το β΄τρίμηνο του 2025, στην Ελλάδα οι αγρότες είναι οι μόνοι που βλέπουν τις τιμές τους να μειώνονται ή να μένουν στάσιμες. Την ίδια στιγμή, στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων εκτοξεύονται με αυξήσεις που φτάνουν έως και 30%», τονίζει η Κουμουνδούρου, με κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του αρμόδιου τομεάρχη, Βασίλη Κόκκαλη.

Όπως επισημαίνει, «αυτό το παράδοξο – ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο – είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη:

»της ασυδοσίας των καρτέλ,

»της παντελούς απουσίας ελέγχων,

»της αδιαφορίας για το εισόδημα των παραγωγών και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

«Άμεση παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στα τρόφιμα»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί άμεσα μέτρα για να μπει φρένο στην κερδοσκοπία, να στηριχθούν οι παραγωγοί και να προστατευτεί η κοινωνία από την ακρίβεια που διαλύει τα νοικοκυριά», υπογραμμίζει, ζητώντας:

«Άμεση παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στα τρόφιμα.

»Διαφάνεια και αυστηρούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το χωράφι έως το ράφι.

»Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και ουσιαστική στήριξη των μικρών και μεσαίων παραγωγών».

Καταληκτικά, υπενθυμίζει ότι, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στη ΔΕΘ, η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο που θα διασφαλίζει δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, προσιτά τρόφιμα για τους πολίτες και πραγματική διαφάνεια στην αγορά. Σε αυτό το σχέδιο καλούμε να συμβάλουν όλοι, ώστε η χώρα να αποκτήσει ξανά δικαιοσύνη, προοπτική και ασφάλεια για την κοινωνική πλειοψηφία».