H doValue Greece αλλάζει τα δεδομένα: φέρνει το IRIS και στη διαχείριση δανείων

Η σύγχρονη ζωή βλέπουμε ότι κινείται με ταχύτητα, ευελιξία και συνεχείς αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, και η διαχείριση των οικονομικών μας υποχρεώσεων απαιτεί όλα τα παραπάνω συν της ασφάλειας που στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον γίνεται ένα must-have για κάθε οφειλέτη.

Στο σημείο αυτό, η doValue Greece, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, κάνει ένα βήμα μπροστά, ενσωματώνοντας την υπηρεσία IRIS Payments στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της, το My e–Servicing Portal. Με την εν λόγω πλατφόρμα η doValue Greece γίνεται η πρώτη εταιρεία του κλάδου που αξιοποιεί αυτή τη διατραπεζική λύση, προσφέροντας στους οφειλέτες μια σύγχρονη, αδιάλειπτη και εντελώς δωρεάν εμπειρία πληρωμής.

Η συνεργασία με το διατραπεζικό σύστημα IRIS payments, το οποίο λειτουργεί υπό την ομπρέλα της ΔΙΑΣ Α.Ε. και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις συναλλαγές. Το IRIS, για όσους δεν γνωρίζουν, πέρα από μια ακόμα μέθοδο πληρωμής, αποτελεί μια προηγμένη λύση που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη.

Πώς γίνεται η πληρωμή και γιατί να την επιλέξετε

Ολόκληρη η διαδικασία εκτελείται χωρίς την ανάγκη εισαγωγής αριθμών IBAN ή άλλων ευαίσθητων τραπεζικών πληροφοριών. Ο χρήστης κατευθύνεται στο ασφαλές e-banking περιβάλλον της τράπεζάς του, όπου ολοκληρώνει την πληρωμή με απόλυτη ασφάλεια. Υπό αυτό το πρίσμα, σημειώνεται ότι κανένας τραπεζικός λογαριασμός ή κωδικός πρόσβασης δεν αποθηκεύεται ή κοινοποιείται, διασφαλίζοντας την απόλυτη ιδιωτικότητα και φυσικά ασφάλεια. Η υπηρεσία είναι πλήρως συμβατή με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές πληρωμές (PSD2, GDPR κ.ά.), ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Η καινοτομία της doValue Greece έγκειται στην απλότητα και την ευχρηστία της νέας υπηρεσίας, η οποία απευθύνεται σε όλους τους δανειολήπτες με ενεργές οφειλές.

Η πρόσβαση γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, που βρίσκεται στο επίσημο website της doValue Greece.

Ο χρήστης, αφού εγγραφεί χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, το email και τους κωδικούς του taxisnet, μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιεί μόνο τους προσωπικούς του κωδικούς για κάθε είσοδο. Στη συνέχεια και κάθε φορά μέσα στην πλατφόρμα τους, η επιλογή της πληρωμής μέσω IRIS payments είναι άμεση, ενώ ο διπλός μηχανισμός ταυτοποίησης (μέσω των προσωπικών κωδικών e-banking) ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας.

Μία τέτοια υπηρεσία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών στα νέα δυναμικά ψηφιακά περιβάλλοντα.

Καταρχάς, το κόστος είναι μηδενικό, όπερ σημαίνει ότι οι συναλλαγές ολοκληρώνονται χωρίς καμία χρέωση, προμήθεια ή τραπεζικά έξοδα.

Δεύτερον, η μεταφορά χρημάτων είναι άμεση, επιτρέποντας στους δανειολήπτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις.

Τρίτον, η υπηρεσία είναι προσβάσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, από οποιαδήποτε συσκευή (κινητό, tablet ή υπολογιστή) προσφέροντας απόλυτη ευελιξία.

Τέταρτον, η ασφάλεια των συναλλαγών είναι καίριας σημασίας και προτεραιότητας. Όπως τονίζει και το ενημερωτικό βίντεο της υπηρεσίας η πληρωμή ολοκληρώνεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και η επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής αποστέλλεται άμεσα μέσω email και αποθηκεύεται στον λογαριασμό του χρήστη.

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας

Αυτή η υπηρεσία αποκτάει πραγματικό νόημα για τους περισσότερους –αν όχι όλους- δανειολήπτες, καθότι υποστηρίζεται ήδη από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, όπως η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η CrediaBank και η Viva Wallet, με τον κατάλογο να εμπλουτίζεται συνεχώς, διευρύνοντας τη διαθεσιμότητα.

Η ενσωμάτωση του IRIS payments αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της doValue Greece στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού της μετασχηματισμού. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει συνεχώς λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα των δανειοληπτών και καθιστούν τη διαχείριση των οφειλών μια διαδικασία εύκολη, διαφανή και αξιόπιστη.

Η υπηρεσία IRIS paymentsαιτησ αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της φιλοσοφίας, δείχνοντας τον δρόμο για ένα πιο ψηφιακό και φιλικό προς τον χρήστη χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η doValue Greece, με αυτή την κίνηση, απαντά τόσο στις ανάγκες της αγοράς, όσο και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου, βάζοντας τον σύγχρονο πολίτη στο επίκεντρο της ψηφιακής της στρατηγικής.