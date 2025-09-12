Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
H doValue Greece αλλάζει τα δεδομένα: φέρνει το IRIS και στη διαχείριση δανείων
Τα Νέα της Αγοράς 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

H doValue Greece αλλάζει τα δεδομένα: φέρνει το IRIS και στη διαχείριση δανείων

Πληρωμές δανείων με ασφάλεια, γρήγορα και χωρίς κόστος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Η σύγχρονη ζωή βλέπουμε ότι κινείται με ταχύτητα, ευελιξία και συνεχείς αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, και η διαχείριση των οικονομικών μας υποχρεώσεων απαιτεί όλα τα παραπάνω συν της ασφάλειας που στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον γίνεται ένα must-have για κάθε οφειλέτη.

Στο σημείο αυτό, η doValue Greece, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, κάνει ένα βήμα μπροστά, ενσωματώνοντας την υπηρεσία IRIS Payments στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της, το My eServicing Portal. Με την εν λόγω πλατφόρμα η doValue Greece γίνεται η πρώτη εταιρεία του κλάδου που αξιοποιεί αυτή τη διατραπεζική λύση, προσφέροντας στους οφειλέτες μια σύγχρονη, αδιάλειπτη και εντελώς δωρεάν εμπειρία πληρωμής.

Η συνεργασία με το διατραπεζικό σύστημα IRIS payments, το οποίο λειτουργεί υπό την ομπρέλα της ΔΙΑΣ Α.Ε. και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις συναλλαγές. Το IRIS, για όσους δεν γνωρίζουν, πέρα από μια ακόμα μέθοδο πληρωμής, αποτελεί μια προηγμένη λύση που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του δανειολήπτη.

Πώς γίνεται η πληρωμή και γιατί να την επιλέξετε

Ολόκληρη η διαδικασία εκτελείται χωρίς την ανάγκη εισαγωγής αριθμών IBAN ή άλλων ευαίσθητων τραπεζικών πληροφοριών. Ο χρήστης κατευθύνεται στο ασφαλές e-banking περιβάλλον της τράπεζάς του, όπου ολοκληρώνει την πληρωμή με απόλυτη ασφάλεια. Υπό αυτό το πρίσμα, σημειώνεται ότι κανένας τραπεζικός λογαριασμός ή κωδικός πρόσβασης δεν αποθηκεύεται ή κοινοποιείται, διασφαλίζοντας την απόλυτη ιδιωτικότητα και φυσικά ασφάλεια. Η υπηρεσία είναι πλήρως συμβατή με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές πληρωμές (PSD2, GDPR κ.ά.), ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Η καινοτομία της doValue Greece έγκειται στην απλότητα και την ευχρηστία της νέας υπηρεσίας, η οποία απευθύνεται σε όλους τους δανειολήπτες με ενεργές οφειλές.

Η πρόσβαση γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, που βρίσκεται στο επίσημο website της doValue Greece.

Ο χρήστης, αφού εγγραφεί χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, το email και τους κωδικούς του taxisnet, μπορεί μετέπειτα να χρησιμοποιεί μόνο τους προσωπικούς του κωδικούς για κάθε είσοδο. Στη συνέχεια και κάθε φορά μέσα στην πλατφόρμα τους, η επιλογή της πληρωμής μέσω IRIS payments είναι άμεση, ενώ ο διπλός μηχανισμός ταυτοποίησης (μέσω των προσωπικών κωδικών e-banking) ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας.

Μία τέτοια υπηρεσία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών στα νέα δυναμικά ψηφιακά περιβάλλοντα.

Καταρχάς, το κόστος είναι μηδενικό, όπερ σημαίνει ότι οι συναλλαγές ολοκληρώνονται χωρίς καμία χρέωση, προμήθεια ή τραπεζικά έξοδα.

Δεύτερον, η μεταφορά χρημάτων είναι άμεση, επιτρέποντας στους δανειολήπτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις.

Τρίτον, η υπηρεσία είναι προσβάσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, από οποιαδήποτε συσκευή (κινητό, tablet ή υπολογιστή) προσφέροντας απόλυτη ευελιξία.

Τέταρτον, η ασφάλεια των συναλλαγών είναι καίριας σημασίας και προτεραιότητας. Όπως τονίζει και το ενημερωτικό βίντεο της υπηρεσίας η πληρωμή ολοκληρώνεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και η επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής αποστέλλεται άμεσα μέσω email και αποθηκεύεται στον λογαριασμό του χρήστη.

YouTube thumbnail

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας

Αυτή η υπηρεσία αποκτάει πραγματικό νόημα για τους περισσότερους –αν όχι όλους- δανειολήπτες, καθότι υποστηρίζεται ήδη από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, όπως η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η CrediaBank και η Viva Wallet, με τον κατάλογο να εμπλουτίζεται συνεχώς, διευρύνοντας τη διαθεσιμότητα.

Η ενσωμάτωση του IRIS payments αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της doValue Greece στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού της μετασχηματισμού. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει συνεχώς λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα των δανειοληπτών και καθιστούν τη διαχείριση των οφειλών μια διαδικασία εύκολη, διαφανή και αξιόπιστη.

Η υπηρεσία IRIS paymentsαιτησ αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της φιλοσοφίας, δείχνοντας τον δρόμο για ένα πιο ψηφιακό και φιλικό προς τον χρήστη χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η doValue Greece, με αυτή την κίνηση, απαντά τόσο στις ανάγκες της αγοράς, όσο και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου, βάζοντας τον σύγχρονο πολίτη στο επίκεντρο της ψηφιακής της στρατηγικής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες

Με «όχημα» τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πελατοκεντρική σκέψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Imperial Brands Hellas διακρίνεται και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου.

Σύνταξη
Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποδέχονται τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποδέχονται τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Alzheimer Festival 2025.

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!

Η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Ξυνή μιλά για τη στρατηγική franchise συνεργασία με το University of Derby, τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Mediterranean College στους φοιτητές του.

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε
Βουλή 12.09.25

Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», επισήμανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Νέο βιβλίο προκαλεί σάλο – Καλλιστεία Μις Γαλλίας, σεξουαλική βία, ομερτά, καταγγελίες
Woman 12.09.25

Νέο βιβλίο προκαλεί σάλο - Πρώην διαγωνιζόμενες των καλλιστείων Μις Γαλλία μιλάνε για σεξουαλική κακοποίηση

Στο βιβλίο Miss France, du rêve à la réalité (Μις Γαλλία, από το όνειρο στην πραγματικότητα) του συγγραφέα Hubert Guérin, δεκάδες πρώην διαγωνιζόμενες και περιφερειακά στελέχη μίλησαν ανοιχτά για τη σεξουαλική βία που υποτίθεται ότι υπέστησαν, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Ouest-France.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
«Ελλάδα για όλους» 12.09.25

Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Συγχώνευση υπουργείων, μείωση μετακλητών, αλλαγές στον ΦΠΑ με μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους και 13ος μισθός είναι μερικές από τις προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Διπλωματία 12.09.25

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12.09.25

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο