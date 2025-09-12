Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Ντόναλντ Τραμπ: Πλανητάρχης ή παρατηρητής;
Opinion 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:25

Ντόναλντ Τραμπ: Πλανητάρχης ή παρατηρητής;

Φαίνεται πως οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα ξεθωριάζουν μέρα με τη μέρα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Πλανητάρχης ή παρατηρητής; Το ερώτημα αυτό φαίνεται πως κυριαρχεί στα μυαλά όλο ένα και περισσότερων αναλυτών στον δυτικό κόσμο καθώς φαίνεται πως οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα ξεθωριάζουν μέρα με τη μέρα.

Πριν από λίγες μέρες, ρωσικά drone έκαναν έφοδο στον… ευρωπαϊκό ουρανό της Πολωνίας πριν καταρριφθούν από την πολωνική αεράμυνα, μια εξέλιξη που προκάλεσε ανησυχία σε όλη την Δύση αναφορικά με τις διαθέσεις του Ρώσου προέδρου.

Η Πολωνία άλλωστε δεν είναι Ουκρανία καθώς εδώ και 20 χρόνια είναι μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Ισραηλινοί έκαναν επιδρομή στην Ντόχα με στόχο την διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς παραβιάζοντας την κυριαρχία του Κατάρ και φτάνοντας πρώτη φορά στο σημείο να χτυπήσουν σε μια χώρα της αραβικής χερσονήσου.

Το διπλό αυτό χτύπημα από Πούτιν και Νετανιάχου έχει κάνει ήδη πολλούς αναλυτές να αμφισβητούν την ικανότητα του Αμερικανού προέδρου να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του και εν τέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμα του.

Το χειρότερο ίσως όλων σε αυτή την εξίσωση είναι πως τα πλήγματα στην αξιοπιστία του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται από στενούς τους συμμάχους δηλαδή τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και προνομιακούς συνομιλητές όπως  ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρώτος συνεχίζει ακάθεκτος την αλλαγή του status quo στην Μέση Ανατολή επεκτείνοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιοχής φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να στοχεύει τους βασικούς συμμάχους της Τουρκίας (Δαμασκό και Ντόχα) που αποτελεί και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

Ενδεικτικά από την εκλογή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το Ισραήλ συνεχίζει την γενοκτονία στη Γάζα, «χτυπάει» ανηλεώς την Δυτική Όχθη, κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Συρία στοχεύοντας τους συμμάχους του Ερντογάν, επιτέθηκε στο Ιράν προκαλώντας μια πρωτοφανή κρίση στη Μέση Ανατολή ενώ μόλις χθες «χτύπησε» και το Κατάρ. Μπορεί μετά από κάθε επίθεση του ισραηλινού στρατού, οι Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν πως ήταν ενήμερες και γνώριζαν για τα χτυπήματα ωστόσο κάτι τέτοιο μοιάζει δύσκολο για μια σειρά Αμερικάνων αναλυτών.

Στην πραγματικότητα, όσο ο Τραμπ ζητά ειρήνη πιέζοντας τις δυο πλευρές – όχι με τον ίδιο τρόπο και ένταση- για ειρήνη, το Ισραήλ μετατρέπει την εσωτερική του ανάγκη για δικαιοσύνη κατά της τρομοκρατίας της Χαμάς σε ανώτερο ακόμα και από το διεθνές δίκαιο νόμο.

Για ορισμένους η σχέση Τραμπ και Νετανιάχου είναι απολύτως ισορροπημένη για πολλούς όμως είναι μια σχέση ανισορροπίας όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην δική του εκστρατεία αναμόρφωσης της Μέσης Ανατολής.

Όσον αφορά στην Ρωσία και τον Πούτιν τα πράγματα μοιάζουν εξίσου προβληματικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, να επαναφέρει την Ρωσία στις ράγες της κανονικότητας και στην πραγματικότητα να «κόψει» τους δεσμούς Μόσχας και Πεκίνο, όμως τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται διαφορετικά.

Η πίεση στον αδύναμο Ζελένσκι εν μέρει αποδίδει, Ρωσία και Ουκρανία βρίσκονται μετά από χρόνια σε τροχιά συζητήσεων, όμως ο Πούτιν σε καμία περίπτωση δεν έχει σταματήσει την επιχείρηση τρομοκρατίας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Η επίδειξη ισχύος που έκανε στο έδαφος της Πολωνίας με την επιδρομή των ρωσικών drone είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη πως ο Πούτιν συνεχίζει ακάθεκτος να επιβάλλει τους όρους της ειρήνης που μελλοντικά θα έρθει στο έδαφος της Ουκρανίας.

Το ζήτημα που ανακύπτει μέσα από αυτό το τρίγωνο που περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους πρωταγωνιστές των πολεμικών επιχειρήσεων σε Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή είναι διττό. Το πρώτο έχει να κάνει με την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτείων και του Αμερικανού προέδρου. Το δεύτερο είναι αλληλένδετο με το πρώτο και έχει να κάνει με την παγκόσμια τάξη.

Όταν άλλωστε η υπερδύναμη αποτυγχάνει να επιβάλλει τους όρους του διεθνούς παιχνιδιού και οι περιφερειακοί παίκτες μπορούν να… εξαπατούν είτε να επιβάλλουν δια της τεθλασμένης την θέληση τους παρασύροντας τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις στρατηγικές τους επιλογές τότε μιλάμε για μια παγκόσμια ανισορροπία.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε πάνω από τις 2.060 μονάδες στο φίνις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε πάνω από τις 2.060 μονάδες στο φίνις

Opinion
Αντικομμουνισμός από τα Lidl
Editorial 12.09.25

Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η «Ομάδα Αλήθειας» αποδεικνύει ότι πίσω από την «κεντρώα» αισθητική της ΝΔ κρύβεται ο πιο παραδοσιακός – σχεδόν γραφικός – αντικομμουνισμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μάθε παιδί μου γράμματα
Opinion 11.09.25

Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες
Δυσαρέσκεια 07.09.25

Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες

Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κράτος δικαίου
Ενταφιασμός 04.09.25

Κράτος δικαίου

Η πολιτική απαιτεί στέρεους, συμφωνημένους κανόνες εξωτερικής συμπεριφοράς, δηλαδή δίκαιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
Editorial 04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη
Ελλάδα 12.09.25

Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη

Οι περιγραφές της για το δράμα που βιώνει ραγίζουν καρδιές - Ο πατέρας της σκότωσε τον περασμένο Αύγουστο τη μητέρα της στον Βόλο και η ίδια από τότε προσπαθεί να μείνει όρθια και δυνατή.

Σύνταξη
Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Εύκολα στον τελικό οι Γερμανοί και περιμένουν την…. Ελλάδα
Eurobasket 2025 12.09.25

Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Εύκολα στον τελικό οι Γερμανοί και περιμένουν την…. Ελλάδα

Η Γερμανία ήταν επιβλητική στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025, νίκησε εύκολα τη Φινλανδία με 98-86 και περιμένει στον τελικό της διοργάνωσης τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα - Τουρκία.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους
Στρασβούργο 12.09.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ανακληθούν οι άδειές τους

«Ο νόμος - έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία, με στήσιμο σχολών χωρίς καν έγκριση των προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και χωρίς πυρασφάλεια», τόνισε η Ε.Ο. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές
Διπλωματική ντρίμπλα; 12.09.25

Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν; Η Τεχεράνη λέει κάτω από βομβαρδισμένες υποδομές

Το Ιράν μιλάει πρώτη φορά για την τύχη του σχάσιμου υλικού που διαθέτει. Ωστόσο, οι δυτικές χώρες φαίνεται να παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς υπάρχουν υπόνοιες ότι το ουράνιο έχει μεταφερθεί αλλού.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων
Fizz 12.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο κοριός που είχαν βάλει στο σπίτι του – Όλα όσα έγιναν το πρωί στην Ευελπίδων

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια στην Ευελπίδων όπου υπέβαλε μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαϊτειο.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης – Το ανακοίνωσε ο Ρούτε
Ανησυχητική εξέλιξη 12.09.25

Κλιμάκωση - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Ρούτε

Ποιες χώρες θα στείλουν στρατεύματα για να δημιουργηθεί η «ανατολική φρουρά» του ΝΑΤΟ - Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εισβολή drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Εκτός Super Cup και τυπικά ο Παναθηναϊκός – Ποια ομάδα πήρε τη θέση του
Μπάσκετ 12.09.25

Εκτός Super Cup και τυπικά ο Παναθηναϊκός – Ποια ομάδα πήρε τη θέση του

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν δήλωσε συμμετοχή στη διοργάνωση του Super Cup κι έτσι τη θέση των «πράσινων» πήρε η Καρδίτσα, η οποία στην παρθενική της συμμετοχή θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό,

Σύνταξη
Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη – «Ανεπαρκή» κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας
Ασταμάτητος ο πληθωρισμός 12.09.25

Στα ύψη η ακρίβεια, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη - «Ανεπαρκή» τα κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας

Ακρίβεια σε έξαρση, νοικοκυριά σε απόγνωση - Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα, τo 59,8% των πολιτών κρίνει αρνητικά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για τα μέτρα στήριξης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος
«Ξέπλυμα» 12.09.25

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε 'επικίνδυνη σωματική βλάβη', συνεχίζει να δείχνει την 'ευαισθησία' της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας – Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους
Παραμένει η ένταση 12.09.25

Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας, λέει το ΝΑΤΟ - Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους

Το ΝΑΤΟ εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση για τις ασκήσεις Zapad-2025, ενώ η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε μίσος
ΗΠΑ 12.09.25

FBI: Πιάσαμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε μίσος

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς του τον έπεισαν να παραδοθεί. Επίσης, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά, λόγω των ιδεών του Τσάρλι Κερκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται
«Ευρωπαϊκό πρόβλημα» 12.09.25

Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.   

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Ελλάδα 12.09.25

Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»
Σκέψεις 12.09.25

Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»

Καθώς η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, του 2004, επανακυκλοφορεί, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης της, Τσάρλι Κάουφμαν, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ» - ενδιαμέσως έκανε μια μικρού μήκους στην Αθήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 12.09.25

ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης

Στην οδό Μητροπόλεως 28, εκγαινιάστηκε ένας σύγχρονος χώρος ο οποίος προσφέρει μία πελατοκεντρική εξυπηρέτηση με προνομιακές υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

