Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ
Η κράτηση από τον Ιούλιο του 2025 πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών στα κατεχόμενα (Αντώνης Λούκας, Ανδρέας Κυπριανού, Άννη Κυπριανού, Νίκη Γρηγορίου και Γρηγόρης Γρηγορίου), μετά από επίσκεψη στο χωριό Γαλάτεια προς αναζήτηση των πατρογονικών τους περιουσιών, είναι «παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη», διακηρύσσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.
Αν και τρεις εξ αυτών αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους στις 10 Σεπτεμβρίου, παραμένουν στα κατεχόμενα και δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, σε σχετικό επείγον ψήφισμα που ενέκρινε την Πέμπτη (11/9) το Κοινοβούλιο για την Κύπρο.
Το ψήφισμα καταδικάζει εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία επί 51 έτη και καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας».
«Η ΕΕ έχει ηθικό και νομικό καθήκον να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία»
Επιλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων για κλιμάκωση του εκφοβισμού, καθώς και για τη στόχευση και τον επηρεασμό όσων επιχειρούν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην ‘Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας’ στις κατεχόμενες περιοχές».
Τέλος, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ έχει ηθικό και νομικό καθήκον να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι επίσης Ευρωπαίοι πολίτες, και καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης πιθανών κυρώσεων.
Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 597 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 5 αποχές.
