Την άσκηση πιέσεων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνεχίζουν να κρατούνται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου ζητούν οι επικεφαλής της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus) μέσω επιστολής που έστειλαν στον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο (φωτογραφία, επάνω, από philenews.com).

Οι αμερικανοί βουλευτές κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις

Ειδικότερα, οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Ντίνα Τάιτους και Κρις Πάππας κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις που απειλούν τη δικοινοτική και διζωνική συνολική διευθέτηση την οποία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιδιώκει για την επανένωση του νησιού.

«Υπό το πρίσμα αυτής της σοβαρής κλιμάκωσης εκ μέρους των τουρκικών αρχών, ζητούμε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκωσία και στην Αγκυρα, να προβεί σε ενέργειες προς τους υπευθύνους στις κατεχόμενες περιοχές, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα επειδή άσκησαν το ανθρώπινο δικαίωμά τους να επισκεφθούν τα πατρογονικά τους σπίτια.

«Συνεχιζόμενες παραβιάσεις»

»Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οφείλει επίσης να καταστήσει την Τουρκία υπόλογη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της στην Κύπρο και να πιέσει για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής του νησιού», τονίζουν.

Τέλος, οι αμερικανοί βουλευτές ερμηνεύουν την κράτηση των πέντε ελληνοκυπρίων πολιτών ως αντίποινα της κατοχικής διοίκησης απέναντι στις αυξανόμενες νομικές ενέργειες που λαμβάνονται κατά της παράνομης ανάπτυξης ακινήτων στο βόρειο τμήμα του νησιού.

