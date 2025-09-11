Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές
- Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού
- Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
- Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άντρα να ανοίγει πυρ εναντίον εργαζομένων καθαριότητας
- Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά... πολλαπλασίασε τα μέτωπα
Στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλη την Χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν 1.702 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Αναλυτικά οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν
- -54- για ταχογράφο,
- -30- για παραβίαση ορίου ταχύτητας,
- -14- για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,
- -5- για έλλειψη πυροσβεστήρα,
- -8- για έλλειψη φαρμακείου,
- -2- για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,
- -21- για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,
- -10- για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,
- -1- για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,
- -1- για φθαρμένα ελαστικά,
- -1- για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και
- -55- λοιπές παραβάσεις.
Συμβουλές οδικής ασφάλειας
Επιπλέον, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί σε όλη την Χώρα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.
Άλλωστε, οι προσπάθειες των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλη τη Χώρα είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με απώτερο στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
- Δημήτρης Κουτσούμπας: Η ομιλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ στη ΔΕΘ
- Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
- BHMAGAZINO: Έρχεται την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Bank of America (BofA) ‘Bullish’ on Greek Banks
- Ολυμπιακός: Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Πανσερραϊκό
- Η ICE θα συλλάβει τους fans μου: Από την περιοδεία του Bad Bunny εξαιρούνται οι ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις