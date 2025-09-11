Έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία από το πρωί – Δείτε βίντεο

Eλέγχους σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιούν από τα ξημερώματα κλιμάκια της Τροχαίας, συνεπικουρούμενα και από προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν, μεταξύ άλλων, αν υπάρχουν και λειτουργούν ζώνες ασφαλείας, την κατάσταση των ελαστικών, εάν τα σχολικά έχουν περάσει ΚΤΕΟ, τα έγγραφα του οδηγού και τον ταχογράφο καθώς και αν το όχημα φέρει τη σήμανση σχολικό.

Στο μπλόκο που έχει στηθεί στη Χωροφυλακή (Μεσογείων) ελέγχονται όλα τα σχολικά και έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ.

Δείτε βίντεο με τους ελέγχους