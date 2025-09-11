Λένα Σαμαρά: Την Κυριακή το μνημόσυνο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

Την ερχόμενη Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για την Λένα Σαμαρά. Συγγενείς και φίλοι θα βρεθούν την Κυριακή, στις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών στις 7 Αυγούστου.

Είχε νιώσει αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου έπαθε επιληπτική κρίση και ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.

Στο πρόσφατο μήνυμά τους, τα μέλη της οικογένειας είχαν ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράσταση.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», είχαν αναφέρει στη δήλωση που συνυπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία και ο γιος τους, Κώστας Σαμαράς.