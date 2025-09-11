newspaper
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ
Οικονομία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:21

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

Live στο στούντιο του OT εκπρόσωποι της οικονομίας και πολιτικής για 7η ημέρα

Spotlight

Τα φλέγοντα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα αλλά και ο αντίκτυπος των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα βρεθούν για 7η διαδοχική ημέρα στο μεγεθυντικό φακό του ΟΤ FORUM που διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια πορείας.

Στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι καθώς και φορείς της αγοράς θα σχολιάσουν και θα αναλύσουν διεξοδικά το πακέτο μέτρων για την στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Παράλληλα, θα αναδείξουν με εμπεριστατωμένο τρόπο τα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την αγορά.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της 7ης ημέρας είναι οι Δημήτρης Γαλαμάτης – Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Αλέξης Χαρίτσης πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Καββαθάς προέδρος ΓΣΕΒΕΕ, Κυριάκος Αναστασιάδης – Πρύτανης ΑΠΘ, Θανάσης Γλαβίνας- μέλος Πολιτικού Κέντρου ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κούβελας – βουλευτής ΝΔ, Λεωνίδας Στολτίδης – βουλευτής ΚΚΕ.

Η live μετάδοση

Ο ΟΤ δίνει το «παρών» και φέτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Mέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα σας μεταφέρει τον «παλμό» των γεγονότων της καθημερινά σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, στο meganews όπου μπορείτε να το βλέπετε και στην πλατφόρμα της Cosmote TV

Μείνετε συντονισμένοι!

Πηγή: OT

Φορολογία Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Kατά τη διαδικασία απόπλου 11.09.25

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική: Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό
Στο Μαρούσι 11.09.25

Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό

Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία

Σύνταξη
Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν
Ντροπή 11.09.25

Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν

Ο γνωστός κωμικός Τζέρι Σάινφελντ αποφάσισε να αγγίξει το θέμα της Γάζας σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ και το έκανε με τον χειρότερο τρόπο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Σχολικός Εκφοβισμός: Η πραγματικότητα πίσω από τα περιστατικά – Ειδικοί μιλούν στο in
«Είμαστε αριθμοί» 11.09.25

Σχολικός Εκφοβισμός: Η πραγματικότητα πίσω από τα περιστατικά – Ειδικοί μιλούν στο in

Ο σχολικός εκφοβισμός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση, με τις αιτίες να είναι περίπλοκες και βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία, αλλά και στην οικογένεια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
