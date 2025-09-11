Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

Τα φλέγοντα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα αλλά και ο αντίκτυπος των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα βρεθούν για 7η διαδοχική ημέρα στο μεγεθυντικό φακό του ΟΤ FORUM που διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια πορείας.

Στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι καθώς και φορείς της αγοράς θα σχολιάσουν και θα αναλύσουν διεξοδικά το πακέτο μέτρων για την στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Παράλληλα, θα αναδείξουν με εμπεριστατωμένο τρόπο τα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την αγορά.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της 7ης ημέρας είναι οι Δημήτρης Γαλαμάτης – Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Αλέξης Χαρίτσης πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Καββαθάς προέδρος ΓΣΕΒΕΕ, Κυριάκος Αναστασιάδης – Πρύτανης ΑΠΘ, Θανάσης Γλαβίνας- μέλος Πολιτικού Κέντρου ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κούβελας – βουλευτής ΝΔ, Λεωνίδας Στολτίδης – βουλευτής ΚΚΕ.

Η live μετάδοση

Ο ΟΤ δίνει το «παρών» και φέτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Mέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα σας μεταφέρει τον «παλμό» των γεγονότων της καθημερινά σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, στο meganews όπου μπορείτε να το βλέπετε και στην πλατφόρμα της Cosmote TV

Μείνετε συντονισμένοι!

