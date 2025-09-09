newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παναγιωτόπουλος: Η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να δρα για την άμυνά της
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:48

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παναγιωτόπουλος: Η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να δρα για την άμυνά της

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας και Μετανάστευσης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μίλησε στο OT FORUM στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Vita.gr
Για το πρόγραμμα SAFE την ΕΕ για την άμυνα και την αναγκαιότητα να αξιοποιηθεί τόσο συνολικά από τις χώρες μέλη όσο και ειδικότερα η Ελλάδα, καθώς και για το μεταναστευτικό, μίλησε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Εθνικής Αμυνας, στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του OT, Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε: «Οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ πυκνό ρυθμό, ιδίως διεθνώς έχουμε τρομερά πράγματα που γίνονται σε πολύ σύντομο χρόνο. Ο κόσμος έχει γίνει πλέον εντελώς ασταθής, περίπλοκος, απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος, με πολλές προκλήσεις, ανταγωνισμού και ανοιχτά μέτωπα».

Ειδικώς για την Ελλάδα, επεσήμανε πως «υπάρχει ένα κλίμα υποβόσκουσας έντασης που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη. Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση και θα πρέπει να αναπτύξει την αντεπίθεσή της». Εξέφρασε την εκτίμηση πως «η κυβέρνηση έχει πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παίξε το χαρτί της μόνης πολιτικής δύναμης που μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα σε εποχή αστάθειας. Αυτό θα πρέπει να διαχυθεί στην κοινή γνώμη στο εσωτερικό της χώρας και πολλά τμήματα της κοινωνίας είναι δύσπιστα. Εναπόκειται στην κυβέρνηση και σε όλους εμάς να επιχειρηματολογήσουμε για αυτό».

Εθνικά θέματα

Ερωτηθείς για τα εθνικά θέματα, ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας και Μετανάστευσης, έκανε λόγο για μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης ενόπλων δυνάμεων. Οπως είπε, «έγινε μία πυρετώδης και αρκετά αποτελεσματική προσπάθεια επί 4 χρόνια. Αυτή η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί ιδίως τώρα γιατί ο παράγοντας της αστάθειας ακόμα και της επικινδυνότητας στο διεθνές περιβάλλον αυξάνεται και άρα η χώρα πρέπει να εκπέμπει ένα διακριτό γεωπολιτικό αποτύπωμα να έχει να επιδείξει ισχυρή δύναμη αποτροπής, αξιόμαχες».

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε με έμφαση στο SAFE, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ».

«Δεν καταλαβαίνω», είπε, «γιατί η Ελλάδα άργησε να προσέλθει και να μπει στο πρόγραμμα SAFE».

Σε ό, τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος, μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι η προτεραιοποίηση θα δοθεί στην από κοινού προμήθεια αμυντικών συστημάτων που μπορεί να είναι και νέες τεχνολογίες, ομογενοποιημένα διαλειτουργικά συστήματα, που θα δημιουργούν και οικονομίες κλίμακας στην προμήθειά τους. «Θεωρώ ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει ανεκμετάλλευτη καμία διαδικασία πρόσβασης σε ευνοϊκή χρηματοδότηση», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο ίδιος σχολίασε πως «η κρατικά εποπτευόμενη εγχώρια αμυντική βιομηχανία έχει τα προβλήματά της», ωστόσο, «μικρές εξειδικευμένες εταιρείες ιδιωτικές έχουν διακριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις καινοτόμες προτάσεις τους και εδώ και χρόνια παίρνουν πρώτες θέσεις αξιολόγησης του EDIDP. «Η ευκαιρία υπάρχει. Από τη στιγμή που η Ευρώπη λόγω των προτεραιοτήτων να επενδύσει πλέον στην ασφάλειά της καθώς πλέον η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας δεν υπάρχει, η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να μιλάει πολύ και να αρχίσει να δρα». Οπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ξεκινήσει από κάπου. Υπάρχει συγκεχυμένη κατάσταση. Αφού υπάρχουν τα χρήματα και η πολιτική βούληση της ΕΕ πρέπει να υπάρξει σημείο εκκίνησης και είναι ή τώρα ή ποτέ, κυριολεκτικά».

Για το μεταναστευτικό

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους του OT, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε πως το μεταναστευτικό και οι γύρω από χειρισμοί είναι θέμα που «θέλει προσοχή». Εκανε λόγο για «φλέγον ζήτημα για τις κοινωνίες της Ευρώπης» και πρόσθεσε πως «θα επιμείνω στον όρο παράνομος, γιατί κάποιος ο οποίος εισέρχεται χωρίς τις απαραίτητες προς τούτο διαδικασίες στο έδαφος μιας χώρας διαπράττει παρανομία».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «το πρόβλημα δεν είναι μιας κυβέρνησης ή ενός υπουργού. Κλιματική κρίση, φτώχεια, ανισότητες, θα ωθούν απελπισμένους να αφήσουν ό, τι έχουν πίσω τους και πάρουν τη μεγάλη απόφαση να μετακινηθούν. Εκεί υπάρχουν οι… πολύ εξυπηρετικοί διακινητές που θα πληρωθούν για να τους μεταφέρουν μέχρι να εισέλθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί από πρόβλημα ανθρωπισμού πριν από μερικά χρόνια σε πρόβλημα ασφαλείας. Εκεί και η Ελλάδα συνέβαλε στο να παγιωθεί αυτή η αντίληψη. Ομως, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα, να αναθεωρήσουμε πολιτικές αποτυχημένες στην πράξη»..

Επεσήμανε ακόμη πως «στο παρελθόν υπερέβαλε η χώρα, εκπέμποντας ένα σήμα να έρθουν όλοι ακόμα και αυτοί που απέτυχαν να ενταχθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες». Απέναντι σε αυτό είπε, «χρειάζεται ισορροπία: και να παρέχουμε τις διεθνείς συνθήκες για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων», αλλά «θα πρέπει να τον συλλάβουμε γιατί μπήκε παράνομα στη χώρα».

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Αργείτης: Επιστροφή στον 19ο αιώνα με 13ωρο - Οδηγείται το εργασιακό σύστημα στο κατώτατο όριο προστασίας

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, σχολίασε, μιλώντας στο OT FORUM, τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές
Ελλάδα 09.09.25

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Κόσμος 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
