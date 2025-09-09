Για το πρόγραμμα SAFE την ΕΕ για την άμυνα και την αναγκαιότητα να αξιοποιηθεί τόσο συνολικά από τις χώρες μέλη όσο και ειδικότερα η Ελλάδα, καθώς και για το μεταναστευτικό, μίλησε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Εθνικής Αμυνας, στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του OT, Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε: «Οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ πυκνό ρυθμό, ιδίως διεθνώς έχουμε τρομερά πράγματα που γίνονται σε πολύ σύντομο χρόνο. Ο κόσμος έχει γίνει πλέον εντελώς ασταθής, περίπλοκος, απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος, με πολλές προκλήσεις, ανταγωνισμού και ανοιχτά μέτωπα».

Ειδικώς για την Ελλάδα, επεσήμανε πως «υπάρχει ένα κλίμα υποβόσκουσας έντασης που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη. Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση και θα πρέπει να αναπτύξει την αντεπίθεσή της». Εξέφρασε την εκτίμηση πως «η κυβέρνηση έχει πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παίξε το χαρτί της μόνης πολιτικής δύναμης που μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα σε εποχή αστάθειας. Αυτό θα πρέπει να διαχυθεί στην κοινή γνώμη στο εσωτερικό της χώρας και πολλά τμήματα της κοινωνίας είναι δύσπιστα. Εναπόκειται στην κυβέρνηση και σε όλους εμάς να επιχειρηματολογήσουμε για αυτό».

Εθνικά θέματα

Ερωτηθείς για τα εθνικά θέματα, ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας και Μετανάστευσης, έκανε λόγο για μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης ενόπλων δυνάμεων. Οπως είπε, «έγινε μία πυρετώδης και αρκετά αποτελεσματική προσπάθεια επί 4 χρόνια. Αυτή η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί ιδίως τώρα γιατί ο παράγοντας της αστάθειας ακόμα και της επικινδυνότητας στο διεθνές περιβάλλον αυξάνεται και άρα η χώρα πρέπει να εκπέμπει ένα διακριτό γεωπολιτικό αποτύπωμα να έχει να επιδείξει ισχυρή δύναμη αποτροπής, αξιόμαχες».

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε με έμφαση στο SAFE, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ».

«Δεν καταλαβαίνω», είπε, «γιατί η Ελλάδα άργησε να προσέλθει και να μπει στο πρόγραμμα SAFE».

Σε ό, τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος, μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι η προτεραιοποίηση θα δοθεί στην από κοινού προμήθεια αμυντικών συστημάτων που μπορεί να είναι και νέες τεχνολογίες, ομογενοποιημένα διαλειτουργικά συστήματα, που θα δημιουργούν και οικονομίες κλίμακας στην προμήθειά τους. «Θεωρώ ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει ανεκμετάλλευτη καμία διαδικασία πρόσβασης σε ευνοϊκή χρηματοδότηση», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο ίδιος σχολίασε πως «η κρατικά εποπτευόμενη εγχώρια αμυντική βιομηχανία έχει τα προβλήματά της», ωστόσο, «μικρές εξειδικευμένες εταιρείες ιδιωτικές έχουν διακριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις καινοτόμες προτάσεις τους και εδώ και χρόνια παίρνουν πρώτες θέσεις αξιολόγησης του EDIDP. «Η ευκαιρία υπάρχει. Από τη στιγμή που η Ευρώπη λόγω των προτεραιοτήτων να επενδύσει πλέον στην ασφάλειά της καθώς πλέον η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας δεν υπάρχει, η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να μιλάει πολύ και να αρχίσει να δρα». Οπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ξεκινήσει από κάπου. Υπάρχει συγκεχυμένη κατάσταση. Αφού υπάρχουν τα χρήματα και η πολιτική βούληση της ΕΕ πρέπει να υπάρξει σημείο εκκίνησης και είναι ή τώρα ή ποτέ, κυριολεκτικά».

Για το μεταναστευτικό

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους του OT, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε πως το μεταναστευτικό και οι γύρω από χειρισμοί είναι θέμα που «θέλει προσοχή». Εκανε λόγο για «φλέγον ζήτημα για τις κοινωνίες της Ευρώπης» και πρόσθεσε πως «θα επιμείνω στον όρο παράνομος, γιατί κάποιος ο οποίος εισέρχεται χωρίς τις απαραίτητες προς τούτο διαδικασίες στο έδαφος μιας χώρας διαπράττει παρανομία».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «το πρόβλημα δεν είναι μιας κυβέρνησης ή ενός υπουργού. Κλιματική κρίση, φτώχεια, ανισότητες, θα ωθούν απελπισμένους να αφήσουν ό, τι έχουν πίσω τους και πάρουν τη μεγάλη απόφαση να μετακινηθούν. Εκεί υπάρχουν οι… πολύ εξυπηρετικοί διακινητές που θα πληρωθούν για να τους μεταφέρουν μέχρι να εισέλθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το πρόβλημα έχει μετατοπιστεί από πρόβλημα ανθρωπισμού πριν από μερικά χρόνια σε πρόβλημα ασφαλείας. Εκεί και η Ελλάδα συνέβαλε στο να παγιωθεί αυτή η αντίληψη. Ομως, οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα, να αναθεωρήσουμε πολιτικές αποτυχημένες στην πράξη»..

Επεσήμανε ακόμη πως «στο παρελθόν υπερέβαλε η χώρα, εκπέμποντας ένα σήμα να έρθουν όλοι ακόμα και αυτοί που απέτυχαν να ενταχθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες». Απέναντι σε αυτό είπε, «χρειάζεται ισορροπία: και να παρέχουμε τις διεθνείς συνθήκες για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων», αλλά «θα πρέπει να τον συλλάβουμε γιατί μπήκε παράνομα στη χώρα».