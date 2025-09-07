newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

Για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε στο OT FORUM ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Για το πλέγμα μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ όπως και για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μίλησε ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Παπαθανάσης εξήγησε πως «δεν είναι τα μόνα ή τα πρώτα μέτρα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Να θυμίσω ότι πριν από 3-4 μήνες ανακοινώθηκαν πάλι μέτρα, ενώ λίγο πριν τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ υπήρξαν κι άλλα. Συνολικά μιλάμε για 72 μέτρα που μαζί με τα άλλα 8, φτάσαμε συνολικά τα 8 μέτρα για φόρους. Πρόκειται για 1,6 δισ. ευρώ που έχουν έναν ρυθμιστικό προσανατολισμό, καθώς στρέφουμε την προσοχή μας στα πραγματικά προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή την στιγμή αντιστοιχούν 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκαι ενώ χρειαζόμαστε 2,1 για να ισορροπήσουμε τον πληθυσμό μας».

Πλέγμα μέτρων

«Ό,τι εξαγγέλθηκε αγγίζει τα όρια του προβλήματος και δίνουμε απάντηση. Ήθελα να τονίσω πως με αφορισμούς και μηδενισμό δεν λύνονται τα προβλήματα», συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στον 13ο μισθό που έχει βάλει στο τραπέζι η αντιπολίτευση. «Αφορά ένα μικρότερο ποσοστό, ενώ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν τους περισσότερους».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε απλώς για ένα ζευγάρι με 2 παιδιά και ποιο αριθμητικό όφελος θα έχει από τα νέα μέτρα. Παίζουν ρόλο τα εισοδήματα, αν έχουν συμπληρωματικά από ενοίκια, εάν υπάρχει σπίτι στην περιφέρεια ή σε ένα ορεινό χωριό. Δεν πρόκειται επομένως για ένα μέτρο αλλά για ένα πλέγμα μέτρων. Για παράδειγμα, αν υπάρχει ένα τρίτο παιδί το οποίο δεν είναι εξαρτώμενο και εργάζεται κάτων των 25 ετών επιστρέφεται σχεδόν ένας μισθός», πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης.

«Σε κάθε περίπτωση αύριο θα εξειδικευθούν τα μέτρα και θα δούμε πώς οι φοροελαφρύνσεις επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα με διαφορετικούς τρόπους: και με την εύρεση εργασίας και με την ισχυρή οικονομία. Σήμερα ο μέσος μισθός ως αποτέλεσμα της οικονομικής πορείας της χώρας, είναι στα 1.350 ευρώ».

Για την ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση το πρόγραμμά της μίλησε ο κ. Παπαθανάσης. «Πρέπει να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπουμε και τα προβλήματα αλλά με έργα και με μέτρα προσπαθούμε να τα μετριάσουμε χωρίς υπερβολές. Λέμε “αυτά τα χρήματα έχουμε, αυτά έχουμε ως μέρισμα και με αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε”».

Η στεγαστική κρίση

«Το θέμα έλλειψης σπιτιών δημιουργήθηκε όταν βγήκαμε από την κρίση», σχολίασε ο κ. Παπαθανάσης, κάνοντας αναφορά στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στο στεγαστικό. «Η κατοικία, το διαμέρισμα δεν είναι κάτι που δημιουργείται άμεσα αλλά χρειάζεται μέτρα και πρέπει να υπάρχουν επιλογές για ελκυστικά σπίτια, να ανοίξουν τα κλειστά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε διέξοδο με το πρόγραμμα “Σπίτι μου”, με τη δεύτερη έκδοσή του αυτή την στιγμή να βρίσκεται στο 60%».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν στρεβλώσεις «που επιχειρούμε να διορθώσουμε. Όταν θα κλείσει το πρόγραμμα, μπορεί να υπάρξει ζήτηση και για κάτι άλλο. Μάλιστα, να σας αποκαλύψω ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια συζήτηση με την Κομισιόν για ένα πρόγραμμα ανακαίνισης, σε διαπραγμάτευση δηλαδή για ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ», πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο πως «δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί».

Το Ταμείο Ανάκαμψης

«Σε λιγότερο από ένα χρόνο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και το μεγάλο μας στοίχημα είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ», δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης. «Και χρόνο έχουμε και θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε. Ως αρμόδιος για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, πρέπει να σας πω πως η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες χώρες στις εκταμιεύσεις πόρων και για να συμβαίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι κάτι γίνεται σωστά», εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε το έβδομο αίτημα, ενώ θα λάβουμε τα τελευταία 2,1 δισ. του 6ου αιτήματος, φτάνοντας συνολικά τα 23,4 δισ. δηλαδή στο 65% συνολικά. Είμαστε κοντά να υποβάλουμε συμπληρωματικό αίτημα για τα δάνεια – δεν είχαμε πετύχει το στόχο γι’ αυτό και δεν είχαμε υποβάλει αίτημα νωρίτερα».

«Θα πρέπει να δείτε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα εργαλείο επίτευξης στόχων. Από την ώρα που ήρθαν τα χρήματα στην Ελλάδα σημαίνει ότι πετύχαμε τους στόχους, επομένως τα χρήματα θα μπουν στην οικονομία. Άρα μην κρίνουμε από την γραφειοκρατική καταγραφή, αλλά από την ουσιαστική επίτευξη των μεταρρυθμίσεων και των στόχων, διότι το ταμείο δεν έχει μόνο έργα έχει και μεταρρυθμίσεις. Επομένως ήρθαν τα χρήματα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι πετύχαμε τους στόχους, πήραμε τα λεφτά και σας λέω και πάλι ότι αξία έχουν οι πόροι οι οποίοι είναι οι επιδοτήσεις – τα χρήματα που μπαίνουν στην οικονομία και δεν τα επιστρέφουμε», επισήμανε ο κ. Παπαθανάσης.

«Στην εξέλιξη και στη διαδικασία της επίτευξης των οροσήμων, πάντοτε υπάρχουν και αναθεωρήσεις. Τι σημαίνει αυτό; Εάν ας πούμε ένα ορόσημο, ένα έργο δούμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί και ας πούμε ότι αυτό το έργο έχει ένα προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ, εμείς έχουμε προβλέψει έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουμε ένα τέτοιο γεγονός να έχουμε να άλλο έργο, αντισταθμιστικό», υποστήριξε, λέγοντας ότι στόχος είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα.

Έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ Παπαθανάσης κλήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα που θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά της χώρα μας για τη διαχείριση κ πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Απέφυγε να επιβεβαιώσει την φερόμενη έρευνα απάντησε στον ΟΤ αρκούμενος στο να σχολιάσει: «Έχει πολλές διαδικασίες, πολλούς κανονισμούς και παρακολουθείται όλη η διαδικασία από την Κομισιόν. Από τη δική μας πλευρά, έχουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο που ελέγχει όλες τις συμβάσεις, επιτυγχάνοντας διαφάνεια. Οπότε κάθε έρευνα και ενέργεια προς εκείνη την πλευρά, είναι καλοδεχούμενη», κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο