89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

Ανοίγει η αυλαία της 89ης ΔΕΘ σήμερα 6 Σεπτεμβρίου και στο σημαντικό αυτό γεγονός για τις επιχειρήσεις και συνολικά για την οικονομία, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος δίνει το ηχηρό παρών.

Ο ΟΤ μέσα από το στούντιο του στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης μεταδίδει live από χθες και συνεχίζει και σήμερα στα εγκαίνια να μεταφέρει τον παλμό των εξελίξεων πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ομιλίας του πρωθυπουργού.

Τα μικρόφωνα και οι κάμερες του ΟΤ ανοίγουν και δίνουν τον λόγο στο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, στις επιχειρήσεις αλλά και στους φορείς της αγοράς.

Προσκεκλημένοι στο στούντιο υπουργοί και υφυπουργοί με κρίσιμα χαρτοφυλάκια για την οικονομία αλλά και τους νευραλγικούς τομείς της άμυνας και της παιδείας.

Το επιχειρείν και η αγορά

Κορυφαία στελέχη του επιχειρείν που συμμετέχουν στην 89η ΔΕΘ έχουν προσκληθεί σήμερα 6 Σεπτεμβρίου στο στούντιο του ΟΤ να μιλήσουν για τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό και τα επενδυτικά τους προγράμματα εν μέσω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία

Ανάμεσα τους, ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώργος Μαργώνης, ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης, ο αναπληρωτής CEO Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Γιώργος Καρακούσης, ο Vice Chairman και CEO της ΜΕΤΚΑ Ντίνος Μπενρουμπή, ο CEO του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Country Manager Greece, Vice President Hard Rock International Μιχάλης Καρλούτσος, η Αντιπρόεδρος και CEO της Daikin Hellas Χριστίνα Αντωνίου, ο Managing Director της Volton & Orizon Διονύσης Τσίτος, ο CEO της Joltie της Eunice Group Γιώργος Πεχλιβάνογλου, ο Executive Director Hard Rock Athens IRC SA Γεώργιος Στρατηγός αλλά και ο γενικός διευθυντής του ΣΦΕΕ Μιχάλης Χειμώνας.

Υπουργοί της κυβέρνησης

Λίγο πριν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 89ης ΔΕΘ υπουργοί της κυβέρνησης έχουν προσκληθεί στο στούντιο του ΟΤ προκειμένου να τοποθετηθούν απέναντι στα ακανθώδη ζητήματα της ακρίβειας, των χαμηλών εισοδημάτων, των εργασιακών σχέσεων και της απουσίας βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου.

Ανάμεσα τους οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη αλλά και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, Ενέργειας Νίκος Τσάφος και Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο στούντιο του ΟΤ έχει προσκληθεί σήμερα 6 Σεπτεμβρίου και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας αναμένεται να μιλήσει για τις προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και για το σχέδιο της δημοτικής αρχής της Αθήνας, ώστε να εξελιχθεί σε βιώσιμη και ανθεκτική πόλη.

Η live μετάδοση

Ο ΟΤ δίνει το παρών και φέτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Mέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα σας μεταφέρει τον «παλμό» των γεγονότων της καθημερινά σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, tovima.gr και tanea.gr αλλά και από την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play.

Μείνετε συντονισμένοι!

Πηγή: ot