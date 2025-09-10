Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί το Σάββατο τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη και το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Super League έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλούς λόγους.

Πρώτα απ’ όλα ο κόσμος του Ολυμπιακού θα έχει την δυνατότητα να δει από κοντά την ομάδα του για πρώτη φορά στο φαληρικό γήπεδο, καθώς θυμίζουμε ότι το ματς με τον Αστέρα (στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος) έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Είναι μάλιστα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η έδρα των πρωταθλητών αναμένεται να είναι γεμάτη, καθώς έχουν μείνει λίγα εισιτήρια κι αυτά θα διατεθούν μέσα στις επόμενες δυο μέρες.

Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» θα γεμίσουν το γήπεδο και είναι προφανές ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να δει τους παίκτες του, να εκμεταλλεύονται την δυναμική της έδρας, να μπουν δυνατά δηλαδή στο παιχνίδι και να πιέσουν την ομάδα των Σερρών.

Στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στο Φάληρο, τα δύο γκολ του Ολυμπιακού μπήκαν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης από Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί, ενώ στον Βόλο, ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ στο 77’ και ο Ρέτσος διαμόρφωσε το τελικό 0-2 στο 85’.

Ο Μέντι θέλει αυτή την φορά να εντείνουν οι πειραιώτες την πίεση στην αντίπαλη άμυνα από το πρώτο λεπτό του αγώνα, γνωρίζοντας πολύ καλά πως αν ο Ολυμπιακός βρει ένα «γρήγορο» γκολ στο παιχνίδι, θα κάνει την… ζωή του πολύ πιο εύκολη.

Γι’ αυτό και ζήτησε (και θα επιμείνει σε αυτό και στην αυριανή προπόνηση) καλό ξεκίνημα στο ματς και πίεση από το πρώτο λεπτό, για να εκμεταλλευτούν φυσικά οι «ερυθρόλευκοι» και την ώθηση που θα δώσει ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο οποίος θα γεμίσει το Καραϊσκάκη.

Αυτό είναι άλλωστε και το βασικό ζητούμενο για τους πειραιώτες, να εκμεταλλευτούν το γεμάτο γήπεδο.

Θα είναι σημαντικό για την ομάδα του λιμανιού να διαμορφώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα συνθήκες νίκης στο παιχνίδι με τους Σερραίους, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι την Τετάρτη (17/9) είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Πάφο.

Βεβαίως το μόνο που δεν θέλει να δει ο Μέντι είναι τους παίκτες του να έχουν από τώρα το μυαλό τους στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και γι’ αυτό άλλωστε είπε στο ξεκίνημα της σημερινής προπόνησης «έχουμε δύσκολο παιχνίδι και παίζουμε με τον Πανσερραϊκό».

Κι αυτό που θέλει ο Μέντι είναι να μην πιστέψουν οι παίκτες του, ότι θα έχουν εύκολη αποστολή το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε ότι αφορά την εντεκάδα των πρωταθλητών στο παιχνίδι του Σαββάτου, ο Μέντι δεν «άνοιξε τα χαρτιά» του στην σημερινή προπόνηση, αλλά το σημαντικό είναι πως ο Ντάνιελ Ποντένσε και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα θα είναι στην διάθεση του Ισπανού προπονητή.

Πρόθεση μάλιστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Ντάνιελ Ποντένσε (20-30 λεπτά) στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, καθώς ο Πορτογάλος έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε από έναν μικροτραυματισμό.