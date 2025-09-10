«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα
Κοινή δράση υπό τον τίτλο «Red Line» διοργάνωσαν τρεις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κατάσταση στην Ένωση , Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, (State of the Union), το πρωί της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια της Ολομέλειας που είναι σε εξέλιξη στο Στρασβούργο.
Στη συνέχεια, οι τρεις πτέρυγες υποδέχτηκαν την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν «στα κόκκινα». Οι ευρωβουλευτές στάθηκαν όρθιοι, τήρησαν σιγή για τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων. «Και καταδίκασαν συνολικά τις επιλογές και τις αντιθεσμικές πρακτικές της ηγεσίας της ΕΕ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:
