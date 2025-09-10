Στην ανακρίτρια αναμένεται να οδηγηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη για να δώσουν εξηγήσεις για τη «μαύρη τρύπα» εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου.

Η σχετική δικογραφία αφορά σε ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος και άλλες αξιόποινες πράξεις

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί θα εμφανιστούν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση του ελλείμματος, το οποίο αποκαλύφθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, μετά την αυτοκτονία του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. τον Οκτώβριο του 2022.

Ο εν λόγω υπαστυνόμος ήταν επί σειρά ετών υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η «μαύρη τρύπα» φαίνεται να υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ και συνδέεται με χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως οδοιπορικά αστυνομικού προσωπικού, λόγω μετακινήσεων ή αποσπάσεων κ.ά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα της διαχείρισης φαίνεται πως κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια.

ΕΛ.ΑΣ.: Διαχειριστές Διευθύνσεων ανάμεσα στους υπόλογους

Ανάμεσα σε αυτούς που θα λογοδοτήσουν στην ανακρίτρια είναι διαχειριστές Διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη συμπρωτεύουσα που διέθεταν, ατύπως, οικονομικά ποσά στον αυτόχειρα διαχειριστή, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, όπως επίσης πρόσωπο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας βασίζεται στα συμπεράσματα διαχειριστικού ελέγχου, ενώ αφορά πράξεις, όπως ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος κ.ά.