Γιατί ο Mr. Zara πούλησε κτίριο γραφείων με ζημία 60%

Ούτε οι μεγιστάνες της μόδας μπορούν να ξεφύγουν από την κρίση στα γραφεία της Νέας Υόρκης, όπως υποδεικνύει η πρόσφατη περίπτωση του Mr. Zara.

Ο Αμάνσιο Ορτέγκα, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Zara, πρόκειται να πουλήσει το κτίριο γραφείων του στο Midtown, στην οδό Madison 366, για περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια – μια εντυπωσιακή πτώση από τα 115,5 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε η οικογενειακή του εταιρεία Pontegadea το 2006, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απώλεια της τάξης του σχεδόν 60% υπογραμμίζει πόσο έχουν μειωθεί οι αξίες των γραφείων, από τότε που η πανδημία άδειασε τα γραφεία σε όλο το Μανχάταν.

Λίγα βήματα από το Grand Central, ο 17όροφος πύργος πωλείται στον Όμιλο Sioni, με την Eastdil Secured να μεσολαβεί για τη συμφωνία.

Αποσύρεται από τα ακίνητα ο Ορτέγκα;

Ο ιδρυτής της Inditex SA, του οποίου η καθαρή περιουσία ξεπερνά τα 104 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει ασχοληθεί με αγορές στο εξωτερικό, αποκτώντας το Hotel Banke του Παρισιού νωρίτερα φέτος για περίπου 113 εκατομμύρια δολάρια και προσθέτοντας ένα ακόμη ακίνητο-τρόπαιο στην Diagonal Avenue της Βαρκελώνης.

Η πτώση στην τιμή στην Madison 366 είναι μέρος μιας ευρύτερης ιστορίας στη Νέα Υόρκη, όπου πολλά παλαιωμένα κτίρια γραφείων επαναπροσδιορίζονται ως κατοικίες.

Έργα όπως το 25 Water St., που θεωρείται η μεγαλύτερη μετατροπή γραφείων σε κατοικίες στην ιστορία των ΗΠΑ, αναδιαμορφώνουν την πόλη με χιλιάδες νέα διαμερίσματα.

Μαζί με παρόμοιες προσπάθειες στο 55 Broad, 5 Times Square και δεκάδες μικρότερα ακίνητα, οι μετατροπές αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες από 17.000 νέες κατοικίες τα επόμενα χρόνια — μια φιλόδοξη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης στέγασης, μειώνοντας παράλληλα τον πλεόνασμα άδειων χώρων γραφείων της πόλης.

Πηγή: ΟΤ