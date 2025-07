Zara: Μαζικά deal του Ορτέγκα για να… σώσει 104 δισ. δολάρια από φόρους

Η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία του ιδρυτή της Zara, Αμάνσιο Ορτέγα, αποδύεται το τελευταίο διάστημα σε ένα κρεσέντο διεθνών εξαγορών αποκτώντας μια σειρά από πολυτελή περιουσιακά στοιχεία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει την αυξανόμενη περιουσία του για να αποφύγει τους φόρους περιουσίας.

Το οικογενειακό γραφείο του ιδρυτή της Inditex SA, Pontegadea, απέκτησε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο Παρίσι, ένα πολυώροφο κτίριο στη Φλόριντα και ένα ακόμα κτίριο στην εμβληματική λεωφόρο Diagonal της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο συναλλαγών συνολικού ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η εταιρεία με έδρα την Κορούνια της Ισπανίας βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για την αγορά ενός κτιρίου γραφείων στο Μαϊάμι έναντι 275 εκατομμυρίων δολαρίων, προετοιμάζοντας μια περαιτέρω προσθήκη στη μεγαλύτερη αυτοκρατορία ακινήτων της Ευρώπης που ανήκει σε ιδιώτη επενδυτή.

Ο Ορτέγα, 89 ετών, έχει καθαρή αξία περίπου 103,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η εκτίναξη των δαπανών συμπίπτει με την παραλαβή του μεγαλύτερου ετήσιου μερίσματός του από τον γίγαντα του λιανικού εμπορίου που ίδρυσε πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες, με περίπου το ήμισυ των αναμενόμενων 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ να καταβάλλονται στις αρχές Μαΐου. Σε μια νομική ιδιορρυθμία, ο Ορτέγα – ο μεγαλύτερος μέτοχος της Inditex με μερίδιο 59% – πρέπει να δαπανήσει γρήγορα αυτές τις εισπράξεις ή να αντιμετωπίσει την παράδοση ενός μέρους τους σε επιπλέον φόρους στην Ισπανία, το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επί του παρόντος έχει πλήρη φόρο πλούτου για τους πλούσιους κατοίκους του.

«Για την Pontegadea η επιλογή είναι απλή: να αναδιανείμει κάθε ευρώ αυτού του μερίσματος της Zara ή να παρακολουθεί οκταψήφια μετρητά να εξαφανίζονται κάθε χρόνο», δήλωσε ο Marc Debois, ιδρυτής της FO-Next, μιας συμβουλευτικής εταιρείας για οικογενειακά γραφεία. «Πρόκειται για διαχείριση υποχρεώσεων, όχι για κυνήγι τροπαίων».

Tα μερίσματα του Mr. Zara

Τα περιουσιακά στοιχεία της Pontegadea έχουν διογκωθεί από τις πληρωμές μερισμάτων με την πάροδο των ετών, διαμορφώνοντάς την σε ένα από τα μεγαλύτερα – και πιο ενεργά – οικογενειακά γραφεία στον κόσμο. Πολλές από αυτές τις εταιρείες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στις παγκόσμιες επιχειρήσεις χάρη στον πλούτο που διαθέτουν και την ανάγκη για επανεπένδυση.

Η Pontegadea είχε καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 34,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους, αυξημένα κατά 10,6% σε σχέση με 12 μήνες νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία μητρώου που δημοσιεύθηκαν αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, το μερίδιο του Ορτέγα στην Inditex εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του. Τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ατόμων που συγκαταλέγονται στους 500 μεγαλύτερους πλουσίους στον κόσμο έχουν πλέον ένα οικογενειακό γραφείο που βοηθά στην επίβλεψη περιουσιών συνολικού ύψους άνω των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον δείκτη.

Ο Ορτέγκα ίδρυσε την εταιρεία που εξελίχθηκε στην Inditex, το 1963. Γιος σιδηροδρομικού εργάτη, ο δισεκατομμυριούχος δεν είχε ποτέ δικό του γραφείο όσο εργαζόταν στον κολοσσό του λιανεμπορίου, προτιμώντας να βρίσκεται δίπλα στους υπαλλήλους στον κύριο τομέα σχεδιασμού. Παραιτήθηκε από πρόεδρος το 2011 και αντικαταστάθηκε από το επί χρόνια στέλεχος της εταιρείας, Πάμπλο Ίσλα. Το μοναδικό του παιδί από τον δεύτερο γάμο του, η 41χρονη Μάρτα Ορτέγα, ανέλαβε το 2022.

Η Σάντρα, 56 ετών, κόρη από τον πρώτο της γάμο, ελέγχει τις μετοχές που κατείχε η εκλιπούσα μητέρα της στην Inditex. Δεν έχει κανένα ρόλο στην επιχείρηση και έχει διαφοροποιήσει την περιουσία της σε ακίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα και φιλοξενία. Η καθαρή της αξία των 12,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων την καθιστά την πλουσιότερη γυναίκα της Ισπανίας, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Μέσω της Pontegadea, ο Αμάνσιο Ορτέγα κατέχει εμβληματικά ακίνητα όπως το κτίριο Haughwout της Νέας Υόρκης, το Southeast Financial Center στο Μαϊάμι και το κτίριο The Post του Λονδίνου. Ελέγχει επίσης κορυφαία οικιστικά και εμπορικά ακίνητα σε πόλεις από το Τορόντο μέχρι τη Σεούλ – κτίρια που περιλαμβάνουν μεταξύ των ενοικιαστών τις Facebook, Amazon.com Inc, Zara, ακόμη και την ανταγωνίστρια Hennes & Mauritz AB.

Εκτός από τα ακίνητα, η Pontegadeaμπορεί να επενδύσει σε ενεργειακές υποδομές ή σε μερίδια τουλάχιστον 5% σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες για να μειώσει την απειλή των φόρων πλούτου της Ισπανίας. Το οικογενειακό γραφείο απέκτησε σημαντικές συμμετοχές στην ισπανική εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου Enagas SA το 2019 και, δύο χρόνια αργότερα, σε έναν πορτογάλο ανταγωνιστή.

Για τις επενδύσεις σε υποδομές, η Pontegadea έχει επανειλημμένα στραφεί στον γίγαντα εξαγορών KKR & Co Inc., υπογραμμίζοντας την κλίμακα των επενδυτικών δραστηριοτήτων του οικογενειακού γραφείου. Το 2018, εντάχθηκε στην εταιρεία της Wall Street και έγινε μέτοχος στη μονάδα πύργων της Telefonica SA και οι εταιρείες έχουν έκτοτε κλείσει τουλάχιστον δύο ακόμη συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς από την Pontegadea ενός μεριδίου 20% στην ολλανδική εταιρεία στάθμευσης Q-Park, η οποία ελέγχεται από την KKR, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Η Pontegadea βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της KKR, για την απόκτηση του κτιρίου Sabadell Financial Center στο Μαϊάμι.