Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»
Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ, που είναι ενεργοί στα social media, αντέδρασαν αμέσως.
Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) με επίκεντρο την Εύβοια και έγινε αισθητός στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αν και δεν προκλήθηκαν ζημιές, πολλοί πολίτες ξύπνησαν από το κούνημα και βγήκαν αναστατωμένοι από τα σπίτια τους.
Ανάμεσα σε όσους ένιωσαν έντονα τη σεισμική δόνηση ήταν και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ που αγωνίζονται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αντίστοιχα. Αμφότεροι είναι ιδιαίτερα ενεργεί στα social media και εκεί αντέδρασαν λίγο μετά τον «χτύπημα» του Εγκέλαδου.
Με ένα λιτό αλλά χαρακτηριστικό «ουάου», ο Φουρνιέ αποτύπωσε την έκπληξη του, ενώ ο Λεσόρ αντέδρασε με μια… παραδοσιακή φράση στην αγγλική γλώσσα.
Οι δύο αναρτήσεις από Φουρνιέ και Λεσόρ:
Wow
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 8, 2025
Wtf was that
— Mathias Lessort (@ThiasLsf) September 8, 2025
