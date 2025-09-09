Δυναμική «απάντηση» της Εθνικής στο καλό ξεκίνημα των Λιθουανών

Η Λιθουανία ξεκίνησε πολύ δυνατά τον προημιτελικό αγώνα του Eurobasket 2025 κόντρα στην Εθνική μας ομάδα.

Με τη «Riga Arena» να είναι γεμάτη Λιθουανούς και να τους… σπρώχνει από την αρχή, η ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε ένα αρχικό 7-0 αιφνιδιάζοντας προσωρινά την Ελλάδα.

Ωστόσο, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη συνήλθε, μπήκε στο ματς και κατάφερε να γρήγορα να φέρει την αναμέτρηση στα μέτρα της. Η Ελλάδα απάντησε με επιμέρους 24-12 και πήρε το προβάδισμα στο σκορ με 24-19. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου στον κρίσιμο προημιτελικό της Λετονίας.