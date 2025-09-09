Δυναμική «απάντηση» της Εθνικής στο καλό ξεκίνημα των Λιθουανών
Οι Λιθουανοί προηγήθηκαν με 7-0 αλλά η Εθνική ομάδα είχε τις απαντήσεις και πήρε το προβάδισμα
- Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
- Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία
- «Οργώνουν» τα χωράφια για το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος - Το είχε θάψει ο ηγούμενος μέχρι να βρει αγοραστή
- Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Η Λιθουανία ξεκίνησε πολύ δυνατά τον προημιτελικό αγώνα του Eurobasket 2025 κόντρα στην Εθνική μας ομάδα.
Με τη «Riga Arena» να είναι γεμάτη Λιθουανούς και να τους… σπρώχνει από την αρχή, η ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε ένα αρχικό 7-0 αιφνιδιάζοντας προσωρινά την Ελλάδα.
Ωστόσο, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη συνήλθε, μπήκε στο ματς και κατάφερε να γρήγορα να φέρει την αναμέτρηση στα μέτρα της. Η Ελλάδα απάντησε με επιμέρους 24-12 και πήρε το προβάδισμα στο σκορ με 24-19. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου στον κρίσιμο προημιτελικό της Λετονίας.
- Πέντε αστέρων η Εθνική Ελπίδων, διέλυσε τη Μάλτα
- Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα
- «Πόλεμος» της Παρί με την ΠΟ Γαλλίας
- Σούπερ Κώστας Αντετοκούνμπο, με τέσσερις τάπες
- Επέστρεψε στη Βραζιλία ο Γουίλιαν: Ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο ως το τέλος του 2026 (vids)
- Απίθανο κάρφωμα από τον Αντετοκούνμπο: «Πώς να τον σταματήσεις;» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις