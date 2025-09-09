Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα το πρωί της Τρίτης
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 10.00 και είναι στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
Το τετ α τετ Μητσοτάκη – Τασούλα, έρχεται λίγα 24ωρα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ οι οποίες αποδείχθηκαν κατώτερες των περιστάσεων, χωρίς να δίνεται καμία απολύτως λύση στο νούμερο ένα πρόβλημα που μαστίζει τη χώρα το οποίο δεν είναι άλλο από την ακρίβεια.
