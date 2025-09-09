Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Μόνιμη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο αποκτά η Αθήνα από τις 13 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται «η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας».

«Καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία είχαν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, που με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στήριξαν το εγχείρημα», σημειώνεται.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

· 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

· 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

· 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

· 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

· 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

· 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

· 049 Πειραιάς – Ομόνοια

· Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

· Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

· Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

· 040 Πειραιάς – Σύνταγμα

· 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

· Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

· 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

· 500 Πειραιάς – Κηφισιά

· 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

· Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά