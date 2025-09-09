«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Η ηθοποιός και συγγραφέας Τζούλιαν Μουρ, σε μια εξομολογητική συνέντευξη στο PEOPLE, αποκαλύπτει γιατί το πιο πολύτιμο αγαθό είναι η υγεία και η φροντίδα για εμάς τους ίδιους. Αυτό το μάθημα ζωής φαίνεται να πήρε πρόσφατα και η βραβευμένη ηθοποιός η οποία σπαραδέχθηκε πως έφτασε στην ηλικία των 64 ετών για να καταλάβει πόσο σπουδαίο είναι να φροντίζεις το σώμα και το μυαλό σου.

«Νομίζω πως, όσο περισσότερη ζωή έχεις “συσσωρεύσει”, τόσο πιο πολύτιμη γίνεται. Όταν είσαι νέος, δεν σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Πραγματικά αισθάνεσαι άτρωτος σε όλα και σε οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία και την ευεξία», είπε χαρακτηριστικά η σπουδαία ηθοποιός, η οποία συμμετέχει σε μία καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υγεία του εγκεφάλου.

«Πλέον έχω περισσότερους ανθρώπους να φροντίζω, περισσότερους ανθρώπους που αγαπώ, και συνειδητοποιώ ότι εξαρτιέμαι από το σώμα μου. Εάν κάτι πάει στραβά, τότε επηρεάζεται όλη μου η λειτουργία», πρόσθεσε.

Η Τζούλιαν Μουρ αποκάλυψε πως πέρυσι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας, τραυματίστηκε στο γόνατο, ένα γεγονός που της υπενθύμισε τη σημασία της υγείας της.

«Ήταν κάτι σοβαρό», παραδέχθηκε. «Πάντα ήμουν πολύ υπερήφανη για τα γόνατά μου, γιατί έκανα πολλά ακροβατικά και δεν έπαθα ποτέ τίποτα. Όμως είχα ένα περίεργο ατύχημα. Γύρισα, στριφογύρισα και έπεσα, ουσιαστικά το έκανα όλη μέρα, μέχρι που τραυματίστηκα σοβαρά. Σκέφτηκα: ‘Ουάου, το θεωρούσαμε πραγματικά δεδομένο, έτσι δεν είναι;’»

Η Μουρ μετά το ατύχημα άλλαξε. Συνέχισε να κάνει τις δραστηριότητες που αγαπά, όπως η τακτική άσκηση, η σωστή διατροφή και ο ύπνος, όλα αυτά που συμβάλλουν στο να αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων της, αλλά με προσοχή, συνέπεια και αφοσίωση.

Η άνοια και το Αλτσχάιμερ

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως η εστίασή της στην υγεία διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο στην απόφασή της να συνεργαστεί στη συγκεκριμένη καμπάνια φαρμακευτικής για να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να φροντίσουν την υγεία του εγκεφάλου τους.

«Ακούμε πολλά και νοιαζόμαστε πολύ για τη σωματική μας υγεία. Θα είμαστε πολύ σχολαστικοί στο να εξετάζουμε τα πάντα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι η προληπτική φροντίδα και η έγκαιρη ανίχνευση είναι αποτελεσματικές, αλλά δεν μιλάμε αρκετά για την υγεία του εγκεφάλου. Στην πραγματικότητα, ο εγκέφαλος είναι εκείνος που ελέγχει τη λειτουργία ολόκληρου του σώματος», σημείωσε.

Η Τζουλιάν Μουρ υποστήριξε πως είναι σημαντικό να συζητάμε ανοιχτά με τον γιατρό μας για τους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς και για τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατάσταση. Επίσης, σημείωσε πως η γνωστική αξιολόγηση θα πρέπει να είναι ένα τακτικό μέρος του check-up.

Η Τζουλιάν Μουρ πρωταγωνίστησε το 2014 στην ταινία Still Alice, η οποία αφηγείται την ιστορία μιας καθηγήτριας γλωσσολογίας που διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ.

Η γνώση που απέκτησε για τη νόσο μέσα από τον ρόλο, όπως είπε, της άνοιξε τα μάτια και την ενέπνευσε να συμμετάσχει στην καμπάνια Brain Health Matters, αφού σύμφωνα με την καμπάνια, οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα των διαγνώσεων με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

«Οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα, πολλοί από αυτούς ήταν στην ακμή της ζωής τους, δούλευαν ακόμα, και αυτό που παρατήρησα ήταν πόσο πολύ το Αλτσχάιμερ επηρέαζε τις λειτουργίες τους. Δεν πρόκειται απλώς για τη μνήμη, δεν είναι μόνο το να ξεχνάς ονόματα και πού έβαλες τα κλειδιά σου. Πραγματικά επηρεάζει την ικανότητά σου να εκτελείς συγκεκριμένες εργασίες και πράγματα που μας ενδιαφέρουν όσο είμαστε ζωντανοί, πράγματα που απολαμβάνουμε», τόνισε η Μουρ.