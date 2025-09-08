newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο υπογράμμισε σήμερα ότι οι κυρώσεις δεν θα μπορέσουν ποτέ να αναγκάσουν τη Ρωσία να αλλάξει πορεία σχετικά με την Ουκρανία, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ότι εξετάζουν επιπρόσθετες κυρώσεις.

Η Δύση έχει επιβάλει πληθώρα διαφορετικών κυρώσεων στη Ρωσία μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων το 2022 στην Ουκρανία και την προσάρτηση το 2014 της Κριμαίας σε μια προσπάθεια να βουλιάξει την οικονομία της των 2,2 τρισεκατ. δολαρίων και να υπονομεύσει την υποστήριξη προς τον πρόεδρό της Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτός δηλώνει ότι η ρωσική οικονομία, η οποία κατέγραψε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς των χωρών της G7, διαψεύδοντας τις προβλέψεις Δυτικών για κραχ, έχει αντέξει και έδωσε εντολή στις επιχειρήσεις και τους αξιωματούχους να αψηφήσουν τις κυρώσεις με όποιον τρόπο μπορούν.

«Καμία κύρωση δεν θα μπορέσει να αναγκάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αλλάξει την πάγια θέση για την οποία έχει επανειλημμένως μιλήσει ο πρόεδρός μας», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Αλεξάντερ Γιουνάσεφ.

Κυρώσεις και από Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ενίσχυση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας ή των αγοραστών του πετρελαίου της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, η Ρωσία εξαπέλυσε 810 μη επανδρωμένα drones και 13 πυραύλους στην Ουκρανία

Η προετοιμασία από την ΕΕ νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας γίνεται σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο Πεσκόφ σημείωσε σχετικά ότι η Ευρώπη και η Ουκρανία κάνουν ό,τι μπορούν για να τραβήξουν τις ΗΠΑ στην τροχιά τους και πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο προτιμά να διευθετηθεί η σύγκρουση με διπλωματικά μέσα, αλλά, αν αυτό είναι αδύνατο, τότε η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως την ονομάζει η Ρωσία, θα συνεχιστεί.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας πολέμου της Ρωσίας ανερχόταν στο 4,1% το 2023 και στο 4,3% το 2024 παρά τις πολλαπλές δέσμες κυρώσεων που της επέβαλε η Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο φέτος η οικονομία της αντιμετωπίζει απότομη επιβράδυνση υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Στην Ουάσιγκτον ο απεσταλμένος της Κομισιόν

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον μαζί με ομάδα ειδικών για να συζητήσει για περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας με Αμερικανούς ομολόγους.

Ευρωπαίος αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις θα έχει ήδη από σήμερα το βράδυ συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας μετά τις απειλές που διατυπώθηκαν το σαββατοκύριακο από την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι διαβουλεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν αύριο, Τρίτη, είχε διευκρινίσει η ίδια πηγή.

Ερωτηθείς χθες, Κυριακή, στον Λευκό Οίκο αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια νέα φάση κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, είμαι».

«Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ικανοποιημένος με την κατάσταση στο σύνολό της», συνέχισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν σχετικά με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία την Κυριακή το πρωί.

Επίθεση με 810 drones στην Ουκρανία

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, η Ρωσία εξαπέλυσε 810 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 13 πυραύλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έχει εξαπολύσει η Μόσχα από τον Φεβρουάριο του 2022 που άρχισε ο πόλεμος.

Εξάλλου χθες ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ βεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να αυξήσουν την πίεση» στη Ρωσία και κάλεσε τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο.

Η ΕΕ προετοιμάζει από την πλευρά της μια 19η δέσμη κυρώσεων, η οποία θα μπορούσε να βάζει στο στόχαστρο ορισμένες χώρες που αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με διπλωμάτες στις Βρυξέλλες.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να στοχοθετήσει τις χώρες που αγοράζουν τους υδρογονάνθρακες της Ρωσίας προκειμένου να πλήξει τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας, και έχει ήδη επιβάλει στην Ινδία επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς εξαιτίας αυτού.

