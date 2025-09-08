Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε χθες Κυριακή στον ευφημισμό πως «δεν είναι ευτυχής» μετά τη μεγαλύτερη επιδρομή του πολέμου που εξαπέλυσε με drones και πυραύλους η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές στην έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Κίεβο.

«Δεν είμαι ευτυχής. Δεν είμαι ευτυχής με την κατάσταση στο σύνολό της», επέμεινε ο κ. Τραμπ κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα από τη Νέα Υόρκη όταν δημοσιογράφοι του απηύθυναν ερωτήματα για την επιδρομή (φωτογραφία του Reuters, επάνω, και βίντεο, κάτω).

Trump on Russia’s bombing of Ukraine: «I’m not happy about the whole situation…I am not thrilled with what’s happening there…I am not happy with them. I’m not happy with anything having to do with that war.» pic.twitter.com/tA8Nn6XA9e — The Bulwark (@BulwarkOnline) September 7, 2025

Σημείωσε ακόμη πως αναμένει ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον σήμερα και αύριο Τρίτη για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιους.

Επανέλαβε επίσης πως πρόκειται να μιλήσει με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «σύντομα», κάτι που είχε πει αρχικά την περασμένη Πέμπτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες από τον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η δεύτερη φάση

«Είστε έτοιμος να προχωρήσετε στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τιμωρώντας τον Πούτιν;» τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος. «Ναι, είμαι» απάντησε ο Τραμπ.

Δεν διευκρίνισε ποιες θα ήταν, αν υπάρχουν, οι συνέπειες σε περίπτωση που μια διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα κάνουν και τι θα συμβεί. Το παρακολουθώ πολύ στενά», είπε.

Στις 22 Αυγούστου, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα ξέρει τι να κάνει «σε δύο εβδομάδες». Η προθεσμία αυτή πλησιάζει την Παρασκευή.