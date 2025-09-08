newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής» δηλώνει ο Τραμπ για τη μεγαλύτερη επιδρομή της Ρωσίας με drones και πυραύλους
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:40

Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής» δηλώνει ο Τραμπ για τη μεγαλύτερη επιδρομή της Ρωσίας με drones και πυραύλους

«Δεν είμαι ευτυχής. Δεν είμαι ευτυχής με την κατάσταση στο σύνολό της», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε χθες Κυριακή στον ευφημισμό πως «δεν είναι ευτυχής» μετά τη μεγαλύτερη επιδρομή του πολέμου που εξαπέλυσε με drones και πυραύλους η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές στην έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Κίεβο.

«Δεν είμαι ευτυχής. Δεν είμαι ευτυχής με την κατάσταση στο σύνολό της», επέμεινε ο κ. Τραμπ κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα από τη Νέα Υόρκη όταν δημοσιογράφοι του απηύθυναν ερωτήματα για την επιδρομή (φωτογραφία του Reuters, επάνω, και βίντεο, κάτω).

«Δεν είμαι ευτυχής. Δεν είμαι ευτυχής με την κατάσταση στο σύνολό της», δηλώνει ο Τραμπ

Σημείωσε ακόμη πως αναμένει ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον σήμερα και αύριο Τρίτη για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιους.

Επανέλαβε επίσης πως πρόκειται να μιλήσει με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «σύντομα», κάτι που είχε πει αρχικά την περασμένη Πέμπτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες από τον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η δεύτερη φάση

«Είστε έτοιμος να προχωρήσετε στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τιμωρώντας τον Πούτιν;» τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος. «Ναι, είμαι» απάντησε ο Τραμπ.

Δεν διευκρίνισε ποιες θα ήταν, αν υπάρχουν, οι συνέπειες σε περίπτωση που μια διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα κάνουν και τι θα συμβεί. Το παρακολουθώ πολύ στενά», είπε.

Στις 22 Αυγούστου, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα ξέρει τι να κάνει «σε δύο εβδομάδες». Η προθεσμία αυτή πλησιάζει την Παρασκευή.

Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Νέα Ζηλανδία: Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του
Νέα Ζηλανδία 08.09.25

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών στη Νέα Ζηλανδία να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Σύνταξη
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 08.09.25

Υπό «πολιορκία» η έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενέργεια που ο ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε «πολιορκία», καλώντας τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν.

Σύνταξη
Μεξικό: Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
Μεξικό 08.09.25

Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων

Τον Μάρτιο κατασχέθηκαν 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ - Οι έρευνες που ακολούθησαν στο Μεξικό αποκάλυψαν την ύπαρξη οργάνωσης που έκλεβε και πωλούσε παράνομα καύσιμα

Σύνταξη
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του
Νέα Ζηλανδία 08.09.25

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών στη Νέα Ζηλανδία να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Σύνταξη
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κωνσταντίνος Κόμπος 08.09.25

Η Κύπρος υποστηρίζει την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
Μετέφερε καυσόξυλα 08.09.25

Στις φλόγες νταλίκα μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή της στο διάζωμα της Εθνικής

Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα της Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 08.09.25

Υπό «πολιορκία» η έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενέργεια που ο ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε «πολιορκία», καλώντας τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν.

Σύνταξη
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Μεξικό: Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
Μεξικό 08.09.25

Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων

Τον Μάρτιο κατασχέθηκαν 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ - Οι έρευνες που ακολούθησαν στο Μεξικό αποκάλυψαν την ύπαρξη οργάνωσης που έκλεβε και πωλούσε παράνομα καύσιμα

Σύνταξη
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
