Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών και ο Άρης κοντραρίστηκε σε φιλικό τεστ με τη Μονακό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την νέα χρονιά που έρχεται.

Το ματς έληξε με ήττα του «Αυτοκράτορα» με 99-81, σε μεγάλη μέρα ο Μπριν Φορμπς που τελείωσε το παιχνίδι πετυχαίνοντας 23 πόντους για την ομάδα του.

Ο Άρης πάλεψε κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου, αλλά η τελευταία περίοδος ήταν κακή για τους κιτρινόμαυρους με το επιμέρους σκορ να αγγίζει το 29-16, για το τελικό 99-81.

Η ομάδα του Μπόγνταν Κάραϊτσιτς βρέθηκε να χάνει με διαφορά 17 πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο επέστρεψε στο τρίτο μειώνοντας στο τρίποντο. Στην 4η περίοδο οι φιναλίστ της περσινής Euroleague εκμεταλλεύτηκαν την κούραση των «κιτρινόμαυρων». Ο κόουτς του ΑΡΗ χρησιμοποίησε «σφιχτό» rotation, ενώ δε χρησιμοποιήθηκε απόψε ο Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Η Μονακό προηγήθηκε με 9-0, πριν ο Άρης μειώσει σε 9-5. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα (14-5 και 19-11) αλλά με έξι πόντους των Φορμπς, Πουλιανίτη, Μήτρου – Λονγκ, οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 19-17 και στη συνέχεια σε 22-21. Οι Γάλλοι ήταν εύστοχοι έξω από τα 6.75 και η πρώτη περίοδος έληξε στο 31-25.

Η Monaco με δυνατή άμυνα πήρε διψήφιο προβάδισμα (38-28) και στη συνέχεια έκανε το 49-33. Ο Άρης μείωσε σε 54-42 και το ημίχρονο έληξε 56-45, με μακρινό τρίποντο του Forbes.

Με σκορ από τους Φορμπς, Ένοκ και Χάρελ, ο Άρης κράτησε τη διαφορά στα επίπεδα των 10 πόντων (62-52). Ο πρώτος και Πουλιανίτης μείωσαν σε 65-60 και ο Forrester σε 66-62, ενώ ο ίδιος με καλάθι και φάουλ έγραψε το 68-65. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε στο 70-65.

Οι γηπεδούχοι έκαναν το 77-68 και στη συνέχεια το 81-70. Οι παίκτες του Άρη κουράστηκαν και η Μονακό έγραψε το 85-71 αι έφτασε στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 31-25, 56-45, 70-65, 99-81.

Μονακό: Μπλόσομγκεϊμ 12 (2), Μακουντού 10 (1), Μετσέργκι 1, Μίτσι, Ντιαλό 15 (1), Χέιζ 17, Καλάθη 8, Μοτιεγιούνας 6 (1), Τάρπεϊ 3 (1), Μπεγκαρίν 5 (1), Λαουρέντσικας, Μίροτιτς14 (1).

Άρης: Μήτρου–Λονγκ 9 (1), Τζόουνς 17 (1), Φορμπς 23 (3), Φόρεστερ 12, Πουλιανίτης 6 (1), Γκιουζέλης 1, Μποχωρίδης 3, Ενόκ 5 (1), Χάρελ 5 (1), Αντετοκούνμπο.