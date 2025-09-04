Άρης: Σοκ με Τανούλη – Υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού και μηνίσκου
Ο Άρης είδε τον Γιώργο Τανούλη να τραυματίζεται σοβαρά στην προετοιμασία του Άρη, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου και θα μείνει εκτός όλη τη σεζόν.
- Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
- Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
- Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι
- Σοκαριστικό βίντεο: 19χρονη ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο
Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον τραυματισμό του Γιώργου Τανούλη και τα νέα για τον Έλληνα ψηλό δεν είναι καθόλου καλά.
Ο 23χρονος σέντερ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, θα απουσιάσει όλη τη σεζόν από τις υποχρεώσεις των «κιτρινόμαυρων», καθώς υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου στον πρώτο φιλικό αγώνα του Άρη κόντρα στην TFT Σκοπίων.
Ο Τανούλης θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει ο δύσκολος δρόμος της αποκατάστασης της σοβαρής ζημιάς.
Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στο Μαρούσι από τους Πειραιώτες και είχε 6.1 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Stoiximan GBL.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:
«Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος στον φιλικό αγώνα του ΑΡΗ με την TFT Skopje.
Στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, ο 23χρονος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.
Ο αθλητής του ΑΡΗ θα υποβληθεί σήμερα (04/09) σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάστασή του».
- Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
- Παναθηναϊκός: Λίφτινγκ στην ενδεκάδα κατά… 8/11
- Το American Dream της Λίβερπουλ: Πώς οι «reds» έσπασαν κάθε ρεκόρ εξόδων για μεταγραφές
- Άρης: Σοκ με Τανούλη – Υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού και μηνίσκου
- Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
- Σημαντική αλλαγή στη Super League: Πώς γίνεται η διαδικασία επαναφοράς μπάλας (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις