Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον τραυματισμό του Γιώργου Τανούλη και τα νέα για τον Έλληνα ψηλό δεν είναι καθόλου καλά.

Ο 23χρονος σέντερ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, θα απουσιάσει όλη τη σεζόν από τις υποχρεώσεις των «κιτρινόμαυρων», καθώς υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου στον πρώτο φιλικό αγώνα του Άρη κόντρα στην TFT Σκοπίων.

Ο Τανούλης θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει ο δύσκολος δρόμος της αποκατάστασης της σοβαρής ζημιάς.

Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στο Μαρούσι από τους Πειραιώτες και είχε 6.1 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος στον φιλικό αγώνα του ΑΡΗ με την TFT Skopje.

Στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, ο 23χρονος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

Ο αθλητής του ΑΡΗ θα υποβληθεί σήμερα (04/09) σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάστασή του».