Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο

Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος στον φιλικό αγώνα που έδωσε την περασμένη Τετάρτη (3/9) ο Άρης με την TFT Σκοπίων (νίκη με σκορ 130-64) στο «Nick Galis Hall», καθώς στην τέταρτη περίοδο υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου στο γόνατο.

Μία ημέρα μετά, ο 23χρονος φόργουρντ/σέντερ χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Άρη, ορθοπαιδικό Νικόλαο Κουκουλιά και την Πέμπτη (9/5) δέχθηκε μια ευχάριστη έκπληξη.

Ποια ήταν αυτή; Σύσσωμη η ομάδα του Άρη τον επισκέφθηκε στην κλινική όπου νοσηλεύεται προτού πάρει εξιτήριο και αρχίσει την περίοδο αποθεραπείας του.

Παίκτες, προπονητές και το υπόλοιπο προσωπικό του αγωνιστικού τμήματος των «κιτρινόμαυρων» έδωσαν το «παρών» προκειμένου να του ευχηθούν ταχεία ανάρρωση, να του κάνουν λίγη παρέα και και γενικότερα να του συμπαρασταθούν.

«Ηταν μια πολύ όμορφη έκπληξη, είναι κάτι που δεν το περίμενα και δείχνει πόσο μεγάλη οικογένεια είναι ο Άρης. Είναι τρομακτική η αγάπη που έχω πάρει από χθες από όλο τον κόσμο και τώρα από την ομάδα που βρίσκεται στο πλευρό μου. Είναι κάτι που κάνει και τον τραυματισμό μου και το ταξίδι της επιστροφής πολύ πιο εύκολο. Και χαίρομαι πολύ που τους έχω δίπλα μου» ανέφερε εμφανώς χαρούμενος ο Τανούλης.

Δείτε παρακάτω το συγκινητικό βίντεο