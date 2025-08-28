ΚΑΕ Άρης: Εξαντλήθηκαν τα διαρκείας για τη νέα σεζόν! (pic)

Την εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας που διέθεσε για τις υποχρεώσεις της ομάδας, για τη νέα αγωνιστική σεζόν, γνωστοποίησε απόψε η ΚΑΕ Άρης.

Οι «κιτρινόμαυροι» έδωσαν σε κυκλοφορία 3.000 κάρτες, οι οποίες, μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, «εξαφανίστηκαν» από τους υποστηρικτές του συλλόγου.

Οι Θεσσαλονικείς, μέσω αναφοράς τους στο διαδίκτυο, επισήμαναν για το γεγονός: «Ευχαριστούμε από καρδιάς τους 3.000 φίλους της ομάδας οι οποίοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2025-26. Πάμε να ζήσουμε μαζί το φετινό ‘ταξίδι’!».

Σε πρακτικό επίπεδο, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα συνεχίζονται οι προπονήσεις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την καινούργια χρονιά. Διαδικασία η οποία θα διαφοροποιηθεί το Σάββατο (30/8), καθώς ο Άρης θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι του, στο Αλεξάνδρειο, κεκλεισμένων των θυρών, με αντίπαλο τα Τρίκαλα.