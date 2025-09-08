Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

Πυρά κατά της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης με φόντο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις. Ανακοίνωσε κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για χωριά έως 1.500 κατοίκους, λες και οι αγρότες και οι κάτοικοι της περιφέρειας έχουν λυμένο το πρόβλημά τους με 200 ή 300 ευρώ τον χρόνο. Την ίδια στιγμή όμως, δεν είπε κουβέντα για το πανάκριβο ρεύμα που καίει τα αντλιοστάσια, για τα λιπάσματα και τα καύσιμα που εκτοξεύονται, ούτε για τις καταστροφές από τις πλημμύρες και την κλιματική κρίση που αφήνει τους παραγωγούς στο έλεος της τύχης τους.» τόνισε για να προσθέσει.

«Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση. Η ύπαιθρος όμως δεν χρειάζεται επικοινωνιακές ασκήσεις — χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, επενδύσεις στις υποδομές, εγγυήσεις για το αγροτικό εισόδημα και προστασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να αγγίξει, γιατί δεν αποδίδουν στο προεκλογικό του αφήγημα. Οι αγρότες και οι κάτοικοι των χωριών δεν θέλουν άλλο να είναι το «διακοσμητικό χειροκρότημα» της ΔΕΘ. Θέλουν πραγματικές λύσεις».

Ο κ. Κόκκαλης σημείωσε ακόμη ότι ο «πρωθυπουργός διαφήμισε… ότι το φορολογικό «πακέτο» είναι η «πιο τολμηρή μεταρρύθμιση» της μεταπολίτευσης, ενώ στην πραγματικότητα αποκλείει τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, με το κόστος του να είναι μόλις 1,3–1,4 δισ., ενώ οι φοροαπαλλαγές – που ισχυρίζεται ότι… ωφελούν – είναι συχνά προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς μακροχρόνια βάση.

Κι ενώ υπόσχεται «δροσερή εισροή χρήματος» από τις φοροαπαλλαγές, ουσιαστικά αγνοεί το κόστος της ακρίβειας και τη διαχρονική φθορά στις εισοδηματικές δυνατότητες των πολιτών — και απορρίπτει εντελώς το αίτημα για μείωση ΦΠΑ ή άλλες ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης

Συμπέρασμα: Όλα γυρνούν γύρω από το ίδιο – τη διατήρηση της εξουσίας, με επιδερμικά μέτρα και μεγάλα λόγια, χωρίς ουσιαστική ανακούφιση για τους πολίτες.»