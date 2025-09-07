Ως έναν «απερχόμενο και απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό» περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όσα είπε στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, τονίζοντας πως «για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτησή του και πολιτική αλλαγή».

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, «πιεσμένος από την αντίδραση της κοινωνίας που δεν τα βγάζει πέρα από την ακρίβεια, τους φόρους και τα χαμηλά εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα περιορισμένες φοροαπαλλαγές», ενώ «δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια. Αντίθετα, περιορίστηκε σε συστάσεις για το ρεύμα, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν».

«Δεν προχώρησε σε μέτρα για ΕΦΚ και ΦΠΑ όπως ζητάει και η ΕΕ, ενώ ακόμα και το μέτρο για τον ΦΠΑ των νησιών είναι περιορισμένο», προσέθεσε, σημειώνοντας ότι «χαρακτήρισε την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, ‘απλοϊκή ιδέα’».

Για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Είναι απλοϊκή για τον πρωθυπουργό η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές ανάγκες, ενώ οι ‘ημέτεροι’ θησαυρίζουν;».

«Προκλητικό ότι δεν είπε κουβέντα για το έγκλημα των Τεμπών και για τη Δικαιοσύνη»

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «είναι προκλητικό να μιλά για μια χώρα ‘στον πυρήνα της Ευρώπης’ όταν αγνοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Είναι προκλητικό να επικαλείται ατζέντα νομιμότητας, όταν οι ‘Φραπέδες’ και οι ‘Χασάπηδες’ κάνουν πάρτι. Είναι προκλητικό να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την απομόνωση της χώρας, την ώρα που μας έχει εκθέσει επανειλημμένα διεθνώς και είμαστε εκτός όλων των σοβαρών συμφωνιών, με σοβαρό διπλωματικό έλλειμμα».

Και προσθέτει πως «είναι προκλητικό ότι δεν είπε κουβέντα για το έγκλημα των Τεμπών και για τη Δικαιοσύνη και ότι ισχυρίστηκε πως για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει διαχρονική ευθύνη».

«Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός»

«Αφού επιδόθηκε σε μια ακραία φοροεπιδρομή, δημιουργώντας υπερπλεόνασμα 6.5 δισεκατομμυρίων, κυρίως από έμμεσους φόρους, προχωρά σε φοροαπαλλαγές που αποδεικνύουν την άδικη πολιτική του», επισημαίνει, ακόμη, και σημειώνει χαρακτηριστικά πως «τολμά να ζητά συναίνεση, ενώ βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μπάζωμα του εγκλήματος των Τεμπών και με την απροκάλυπτη παραβίαση του Συντάγματος».

«Είναι φανερά πλέον ένας απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή», υποστηρίζει η Κουμουνδούρου, σημειώνοντας καταληκτικά: «Για μια Προοδευτική Ελλάδα. Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την οποία θα παρουσιάσει την Τέταρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος».