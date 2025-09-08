Ένα «θαυματουργό» εργαλείο που έχει… στο τσεπάκι της η φυσικοθεραπεία για σκύλους, είναι η υδροθεραπεία.

«Η υδροθεραπεία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, όταν αποτελεί μέρος ενός θεραπευτικού πλάνου της φυσικοθεραπείας.

Αν και δεν θεωρείται «πανάκεια» για όλες τις παθήσεις που μπορεί να έχει ένας σκύλος, η άσκηση στην πισίνα μπορεί να βελτιώσει την αντοχή του», επισημαίνει η φυσικοθεραπεύτρια σκύλων, Δανάη Θανοπούλου.

Παράλληλα, ενημερώνει ότι η υδροθεραπεία βοηθά στην καρδιαγγειακή απόδοση και στην αναδόμηση της μυϊκής μάζας.

Επίσης, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μειωθεί το οίδημα και ο πόνος στον οργανισμό, καθιστώντας την υδροθεραπεία ένα είδος φυσικού αντιφλεγμονώδους.

Η θεραπευτική άσκηση του σκύλου μέσα στο νερό

Η υδροθεραπεία, όπως εξηγεί η κα Θανοπούλου, είναι η άσκηση και η θεραπεία του σκύλου μέσα στην πισίνα. Βελτιώνει την υγεία και επιτρέπει στον σκύλο να ασκείται με λιγότερη επιβάρυνση των αρθρώσεων.

Το νερό έχει το πλεονέκτημα της αντίστασης και της άνωσης, που βοηθούν στη συντήρηση και στην ήπια ενδυνάμωση των μυών. Επιπλέον, το νερό προστατεύει τις αρθρώσεις, καθώς οι κινήσεις γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία.

Εκτός από αυτά που προείπαμε για τα οφέλη της υδροθεραπείας, η κα Θανοπούλου συμπληρώνει ότι μπορεί να βελτιώσει τον συντονισμό, την ισορροπία, την ενέργεια, την κυκλοφορία και τη ροή του αίματος. Και να βοηθήσει στην παράταση της ζωής ενός σκύλου.

Η κίνηση στην πισίνα μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου, στην αποκατάσταση της επούλωσης και, γενικότερα, να καλυτερεύσει την υγεία του σκύλου.

Η άσκηση στην πισίνα μπορεί, επίσης να βοηθήσει τους σκύλους εργασίας και αθλητές να διατηρήσουν την υγεία τους και να παραμείνουν σε φόρμα.

Σε ποιες παθήσεις σκύλων μπορεί η υδροθεραπεία να είναι «φάρμακο»

Η υδροθεραπεία, λοιπόν, μπορεί να κάνει τη ζωή του σκύλου καλύτερη.

Η υδροθεραπεία στη φυσικοθεραπεία σε σκύλους συνιστάται, σύμφωνα με την κα Θανοπούλου, για τις εξής παθήσεις:

● Αρθρίτιδα.

● Μυϊκή ατροφία.

● Παχυσαρκία.

● Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

● Δυσπλασία ισχίου.

● Εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων.

● Παράλυση ή απώλεια άκρου.

● Αστάθεια ή αταξία στη βάδιση.

● Ρήξεις πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

● Διάφορες ορθοπεδικές και νευρολογικές καταστάσεις και τραυματισμοί.

Πότε η υδροθεραπεία συνδυάζεται με άλλες τεχνικές φυσικοθεραπείας

«Καθώς η υδροθεραπεία δεν μπορεί να μειώσει τον τοπικό πόνο, τη φλεγμονή, ή να στοχεύσει σε μεμονωμένους μύες, συνιστάται ο συνδυασμός με άλλες τεχνικές φυσικοθεραπείας. Πρόκειται για μέρος ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου για τον κάθε σκύλο», αναφέρει η κα Θανοπούλου και συμπληρώνει: «Επίσης, είναι απαραίτητη η «εικόνα» που έχει ο κτηνίατρος για τη γενική υγεία του σκύλου».

● Η κα Δανάη Θανοπούλου αποφοίτησε το 2009 από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.

Από το 2009 μέχρι το 2019 εργάστηκε σε φυσικοθεραπευτήριο στη Φιλοθέη, ενώ έχει αναλάβει την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε αθλητικά σωματεία.

Το 2015 εξειδικεύτηκε στα κατοικίδια καθώς παρακολούθησε στη Φλόριντα των Η.Π.Α. το πρόγραμμα αποκατάστασης ζώων συντροφιάς του Canine Rehabilitation Institute.

Έκανε την πρακτική της στο Animal Medical Center της Νέας Υόρκης.

Τον Οκτώβριο του 2017 παρακολούθησε το «Advanced Manual Therapy for the Canine Spine» στη Santa Barbara της Καλιφόρνια υπό την αιγίδα του Atlas Rehabilitation for Canines.

Εργάστηκε εθελοντικά στην κλινική αποκατάστασης «Two Hands Four Paws» στο Λος Άντζελες.

Από τον Φεβρουάριο του 2020 εδρεύει στο Χολαργό, στο «Physio4Paws».