Συνήθως, τα προβλήματα υγείας στις αρθρώσεις του σκύλου εμφανίζονται στον «παππού» ή τη «γιαγιά», στον σκυλάκο που έχει τα παραπανήσια κιλάκια, αλλά και σε εκείνον που έχει έντονη φυσική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη φυσικοθεραπεύτρια σκύλων, Δανάη Θανοπούλου, υπάρχουν πολλοί παράγοντες για τους οποίους ένας σκύλος μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα στις αρθρώσεις του. Οι παράγοντες αυτοί κατατάσσονται, κυρίως, σε δυο κατηγορίες: α) στους αναπτυξιακούς, όπου οι αρθρώσεις δεν αναπτύσσονται σωστά, και β) στους εκφυλιστικούς, όπου ο χόνδρος γύρω από την άρθρωση επιδεινώνεται σε βάθος χρόνου (σκεφτείτε την οστεοαρθρίτιδα).

Οι αναπτυξιακοί παράγοντες είναι, συνήθως, γενετικές κληρονομικές παθήσεις. Περιλαμβάνουν παθήσεις, όπως η δυσπλασία του ισχίου ή του αγκώνα.

Η φυσικοθεραπεύτρια αναφέρει ότι η ακριβής αιτία των εκφυλιστικών προβλημάτων στην άρθρωση δεν είναι γνωστή.

Η φυσικοθεραπεία σε σκύλους, με παθήσεις στις αρθρώσεις, στοχεύει,μεταξύ άλλων, στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση, όπως:

1. η αυξημένη φυσική άσκηση

2. η ηλικία

3. το υπερβολικό βάρος

Τα ύποπτα σημάδια που φανερώνουν ότι ο σκύλος έχει πρόβλημα στις αρθρώσεις

Όταν ένας σκύλος αντιμετωπίζει προβλήματα με τις αρθρώσεις του, τα συμπτώματα που παρουσιάζει, όπως ενημερώνει η κα Θανοπούλου, είναι:

1. Αυξημένη ενόχληση ή κλάμα, όταν τον χαϊδεύετε

2. Δυσκολία να ξαπλώσει ή να σηκωθεί όρθιος

3. Αργό, άκαμπτο περπάτημα ή χωλότητα

4. Λήθαργος, που συνοδεύεται από έλλειψη διάθεσης για την ενασχόληση με τα αγαπημένα του παιχνίδια.

Πώς θα βελτιώσετε την υγεία των αρθρώσεων του σκύλου σας

Για να βελτιώσετε την υγεία των αρθρώσεων του σκύλου σας, η φυσικοθεραπεύτρια επισημαίνει τα εξής:

Διαχειριστείτε το βάρος του

Αν ο σκύλος σας είναι έστω και λίγο υπέρβαρος, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε για να τον βοηθήσετε, είναι να χάσει τα περιττά του κιλά.

Όπως στους ανθρώπους, έτσι και στους σκύλους το υπερβολικό βάρος μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία. Τα επιπλέον κιλά σημαίνουν παραπάνω επιβάρυνση στις αρθρώσεις.

Δώστε του συμπληρώματα διατροφής

Η γλουκοσαμίνη και η χονδροϊτίνη, είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της υγείας των αρθρώσεων.

Η γλουκοσαμίνη είναι μια φυσική ένωση, η οποία βοηθά στην ανακούφιση του πόνου και, παράλληλα, διεγείρει την ανάπτυξη των κυττάρων του χόνδρου (το «μαξιλαράκι» των αρθρώσεων).

Η χονδροϊτίνη είναι μια χημική ουσία που βρίσκεται στον χόνδρο και βοηθά στην αναστολή των επιβλαβών κυττάρων του.

Όμως, πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατροφή του σκύλου σας, θα πρέπει να το συζητήσετε με τον κτηνίατρο/φυσικοθεραπευτή σας.

Βελτιώστε και εξασφαλίστε ασφαλή προσβασιμότητα

Όταν ένας σκύλος βιώνει πόνο στις αρθρώσεις, το να ανέβει/κατέβει από κρεβάτια ή καναπέδες, μπορεί να του είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Για τα κατοικίδια με χρόνιο πόνο στις αρθρώσεις, σκεφτείτε να πάρετε ένα μαλακό κρεβάτι, εύκολης πρόσβασης. Να μη συναντά εμπόδια γύρω από το κρεβάτι του.

Στην περίπτωση που ο σκύλος σας, συνήθως, κοιμάται στο κρεβάτι σας, δοκιμάστε να τοποθετήσετε μια ράμπα ή σκαλάκια, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Με αυτά τα βοηθητικά αντικείμενα, δεν θα χρειάζεται να πηδά για να ανέβει ή να κατέβει από το κρεβάτι. Δραστηριότητα, που ασκεί πίεση στις αρθρώσεις.

Η φυσικοθεραπεία

«Η φυσικοθεραπεία σε σκύλους με παθήσεις στις αρθρώσεις στοχεύει στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής. Αλλά και στην αύξηση του εύρους της τροχιάς των αρθρώσεων. Όπως και στην ενδυνάμωση των μυών που πιθανόν να έχουν ατροφήσει λόγω πόνου ή μειωμένης κινητικότητας.

Για να επιτευχθούν αυτά, ο πιστοποιημένος φυσικοθεραπευτής σε σκύλους διαθέτει πληθώρα «εργαλείων στη φαρέτρα του». Και τα χρησιμοποιεί με την καθοδήγηση του κτηνιάτρου και σε συνεργασία με τον κηδεμόνα. Αφού σχηματίσουν το πλάνο θεραπείας κάθε σκύλου με οστεοαρθρίτιδα», εξηγεί η κα Θανοπούλου

Τα « χρυσά» εργαλεία της φυσικοθεραπείας

Τα «θαυματουργά» εργαλεία που διαθέτει η φυσικοθεραπεία, είναι:

Ο βελονισμός

Ο βελονισμός εφαρμόζεται στην Κίνα για να θεραπεύσει ανθρώπους και κατοικίδια εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Πλέον, αναγνωρίζεται ευρέως ως έγκυρο μέσο θεραπείας από τη δυτική ιατρική. Είναι από τις αρχαιότερες θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στον πλανήτη.

Το laser

Η θεραπεία με laser σε σκύλους είναι μια εναλλακτική θεραπεία που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του πόνου, της φλεγμονής και της επούλωσης πληγών.

Το laser αλληλεπιδρά εν τω βάθει μέσω του φωτός στον ιστό του σκύλου και προκαλεί φωτοβιοτροποποίηση.

Η θεραπεία με laser χρησιμοποιεί ορατό φως ενός μόνο μήκους κύματος, και το χρώμα του είναι από κόκκινο έως υπέρυθρο.

Manual therapy

Το Manual Therapy είναι ο μοναδικός ολοκληρωμένος τρόπος για την πλήρη εξέταση, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη μυοσκελετικών δυσλειτουργιών.

Αποτελεί μια εξειδικευμένη μορφή φυσικοθεραπείας, η οποία εφαρμόζεται με τα χέρια, όπως προδίδει και η ειδικότητα του χειροπρακτικού.

Υδροθεραπεία

Η υδροθεραπεία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, όταν αποτελεί μέρος ενός θεραπευτικού πλάνου της φυσικοθεραπείας.

Αν και δεν θεωρείται «πανάκεια» για όλες τις παθήσεις που μπορεί να έχει ένας σκύλος, η άσκηση στην πισίνα μπορεί να βελτιώσει την αντοχή του.

Επίσης, βοηθά στην καρδιαγγειακή απόδοση και στην αναδόμηση της μυϊκής μάζας. Παράλληλα, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μειωθεί το οίδημα και ο πόνος στον οργανισμό, καθιστώντας την υδροθεραπεία ένα είδος φυσικού αντιφλεγμονώδους.

Επιπλέον υπηρεσίες της φυσικοθεραπείας

Είναι η ηλεκτροθεραπεία (TENS), οι εξειδικευμένες θεραπευτικές ασκήσεις, αλλά και η συμβουλευτική του κηδεμόνα.

Τέλος, η κα Θανοπούλου τονίζει ότι οι κηδεμόνες που έχουν έναν σκυλάκο ο οποίος έχει ανάγκη τη φυσικοθεραπεία, θα πρέπει να απευθύνονται σε πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές.

● Η κυρία Δανάη Θανοπούλου αποφοίτησε το 2009 από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.

Από το 2009 μέχρι το 2019 εργάστηκε σε φυσικοθεραπευτήριο στη Φιλοθέη, ενώ έχει αναλάβει την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε αθλητικά σωματεία.

Το 2015 εξειδικεύτηκε στα κατοικίδια καθώς παρακολούθησε στη Φλόριντα των Η.Π.Α. το πρόγραμμα αποκατάστασης ζώων συντροφιάς του Canine Rehabilitation Institute (Canine Rehabilitation Institute).

Έκανε την πρακτική της στο Animal Medical Center της Νέας Υόρκης.

Τον Οκτώβριο του 2017 παρακολούθησε το «Advanced Manual Therapy for the Canine Spine» στη Santa Barbara της Καλιφόρνια υπό την αιγίδα του Atlas Rehabilitation for Canines. Εργάστηκε εθελοντικά στην κλινική αποκατάστασης «Two Hands Four Paws» στο Λος Άντζελες.

Από το Φεβρουάριο του 2020, εδρεύει στο Χολαργό στο «Physio4Paws».