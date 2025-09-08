Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιταλό σχεδιαστή μόδας
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων.
Το Σάββατο, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι βρέθηκαν στον χώρο που είχε διαμορφωθεί με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά για το λαϊκό προσκύνημα.
Ανάμεσά τους η δήμαρχος του Μιλάνου, η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι της ιταλικής και διεθνούς μόδας.
Πού θα γίνει η κηδεία
Η κηδεία του Giorgio Armani θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα.
Ο σχεδιαστής θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, όπου έχουν ταφεί οι γονείς του, Μαρία και Ούγκο, καθώς και ο αδελφός του, Σέρτζιο.
Το χωριό θα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για την τελετή, ενώ σύμφωνα με ιταλικά μέσα ο Armani επισκεπτόταν συχνά το Rivalta τόσο για να τιμήσει την οικογενειακή ταφική στήλη όσο και για να απολαύσει τοπικές γεύσεις, όπως τα περίφημα «tortelli con la coda».
Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο σχεδιαστή μόδας
Η προσέλευση του κόσμου συνεχίστηκε και την Κυριακή, με την ουρά να σχηματίζεται από τις 7 το πρωί. Συνολικά, πάνω από 15.000 άνθρωποι από όλη την Ιταλία βρέθηκαν στη Μιλάνο μέσα στο Σαββατοκύριακο για να πουν το τελευταίο «αντίο».
Ποιοι διάσημοι τον αποχαιρέτησαν
Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι σχεδιαστές Luisa Lusardi (Max Mara), Santo Versace, οι Dean και Dan Caten (Dsquared2), καθώς και ο πρόεδρος της Λομβαρδίας Attilio Fontana, που χαρακτήρισε τον Armani «ιδιοφυΐα και σπουδαίο επιχειρηματία».
Παρόντες ήταν επίσης η υπουργός Παιδεία και Έρευνας Anna Maria Bernini, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Νάπολι Aurelio De Laurentiis, ενώ από τον χώρο της τέχνης και του αθλητισμού έδωσαν το παρών η ηθοποιός Isabella Ferrari, η Afef Jnifen, η Cristina Parodi, η Ολυμπιονίκης Federica Pellegrini και ο πρώην ποδοσφαιριστής Marco Tardelli.
